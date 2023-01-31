Актриса Ксения Иванова: «Любая женщина сильная не потому, что хочет быть сильной»

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 января 2023, 11:45 Александр Малюгин,

Ксения Иванова родилась в Сочи. Окончила Театральный институт им. Щепкина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Неистовый, яростный, бешеный», «Светофор», «Джамайка», «Мент в законе», «Метод Фрейда», «Власик. Тень Сталина», «Конец прекрасной эпохи», «Эти глаза напротив», «Расплата», «Старушки в бегах» и др. Недавно закончились съёмки третьего сезона комедийного сериала «Старушки в бегах», где Ксения Иванова играет одну из главных ролей.

- Ксения, в сериале «Старушки в бегах» вы снимались с такими знаменитыми актрисами, как Елена Сафонова, Марина Яковлева, Татьяна Орлова. Чему они вас научили, чем поразили?

- Актрисы старой школы – это люди с повышенной требовательностью к себе, на площадке и в жизни. Всегда выученный текст, всегда запоминают мизансцены, много придумывают. На съёмках была прекрасная атмосфера, потому что и Яковлева, и Сафонова, и Орлова достаточно много предлагали, креативили вовсю…Я играла Василису – девушку-механика, живущую в деревне. На самом деле, режиссёр утвердил меня на эту роль по голосу.

- В каком смысле?

- У меня он низкий, как говорили педагоги в институте, я могла бы много чего озвучивать. Периодически такая радость, как озвучивание, приходит в жизнь… Так вот, когда я попала на площадку, мы долго проясняли с режиссёром мой образ. Вначале фильма Василиса такая бой-баба, коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт. А потом она встречает любовь в лице героя Вячеслава Манучарова и понимает, что есть возможность не бороться со всем миром, а довериться мужчине. Любая женщина сильная не потому, что хочет быть сильной, а потому, что рядом нет человека, на которого можно положиться.

- А вы в жизни такая же активная и безбашенная, как ваша Василиса?

- Наверное, да. Я вообще боевой человек. Мне кажется, это из-за спорта, в детстве много им занималась – теннисом, лёгкой атлетикой. У нас очень спортивная семья, брат – тренер сборной Федерации по большому теннису. Папа тренируется всю жизнь и до сих пор играет. Всё мое детство - спорт и театральная студия в Сочи.

- И Елена Сафонова, и Марина Яковлева, и Татьяна Орлова в своём возрасте – очень востребованные актрисы. И это счастье далеко не каждой артистки в конце карьеры. Вы тоже рассчитывает играть до благородных седин, или есть другое ремесло в руках – «на всякий случай»?

- Ну, я с 2010 года преподаю актёрское мастерство и сценическую речь, сейчас я куратор актёрского направления и педагог по актёрскому мастерству в Киношколе при университете «Синергия». А до этого 11 лет проработала в «Республика Kids». Кстати, на проекте «Голос. Дети» было много наших учеников из «Республики»…Не интересно заниматься только театром и кино, я считаю. Для того чтобы расти как личность, нужно что-то ещё. Мне такую возможность даёт преподавание, потому что это – постоянное общение с разными людьми, талантливыми детьми, у которых много чему можно научиться. Например, умению радоваться мелочам.

Я за синтез. И совмещение. Я служу в «Театре, которого нет», у нас там антрепризные спектакли. Год назад мы выпустили замечательный «День космонавтики», одна из актрис, которая снималась в «Старушках в бегах», Наташа Унгард, тоже играет в этой постановке.

- Вы снялись в очень достойном сериале о певце Валерии Ободзинском «Эти глаза напротив». Песни его слушали перед съёмками?

- Я играла жену композитора Онегина Гаджикасимова, который как раз написал много песен для Ободзинского. И, конечно, я послушала все песни популярного певца. Мне он невероятно нравится, это чистая энергия. Боженька дал Валерию настоящий дар. Для меня артист – это, прежде всего, энергия. Он может быть невысокого роста, не красавец, не Ален Делон. Но начинает говорить или петь – и возникает магия, волшебство!

Я до съёмок много читала про Валерия Ободзинского, помню, когда ехала на пробы, раз 15 прослушала его знаменитую песню «Эти глаза напротив», чтобы напитаться энергией. У него в конце жизни всё сложилось очень непросто, как известно. Но и у моего «мужа», Онегина Гаджикасимова, была довольно трагическая судьба. Он всё бросил, оставил жену, эстраду и ушёл в монастырь. В какой-то момент понял, что всё мирское перестало его интересовать.

- Чему ещё специально обучались для той или иной роли, глубоко погружались в какую-нибудь профессию?

- Как сказал Леонид Филатов, артист должен быть синтетическим. Чем больше ты умеешь, тем лучше тебе в профессии. У меня был проект «Лесник», где для роли нужно было научиться метать ножи. На площадке находился тренер, и мы в течение нескольких часов этим занимались. Фишка в том, что надо правильно держать руку, метко кидать под определённым углом. Данную науку я освоила успешно.

Для роли той же Василисы из «Старушки в бегах» много читала про то, как устроена машина, Василиса же автомеханик. Я в жизни не умею водить автомобиль, но специально изучала двигатель, карбюратор, всякие поршни и так далее. В кадре это особенно не нужно было, зато чувствовала себя уверенно и спокойно. Я за правду существования. Сложно, скажем, играть врача, если ты не знаешь, как поставить укол. Если есть возможность чему-то научиться для роли, нужно это сделать. Мои мастера в театральном институте, Виктор Иванович Коршунов, его сын Александр Викторович Коршунов, Наталья Алексеевна Петрова, всегда говорили нам, насколько важно уметь погружаться в персонажа – знать, как он ведёт себя на работе, что читает, что ест и пьет. Тогда и возникает правда жизни и существования героя.

- А ведь Виктор Иванович Коршунов был ещё и директором Малого театра. Почему после института не поступили в Малый?

- В тот год, как мы оканчивали институт, туда набирали только мальчиков. За год до этого набрали девочек – с курса Юрия Мефодьевича Соломина. Видимо, перебор. А к тому же мне сразу после института предложили работу ведущей на телеканале Music Box, и я три года вела всякие эфиры музыкальных чатов.

- Ксения, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я к своей внешности отношусь как к данности. Спасибо родителям, постарались. Но мне не особо интересны роли красавиц-героинь. Я с радостью отношусь к перевоплощениям, не боюсь выглядеть непривлекательной в кадре или на сцене. И если мне предложат роль героини, очень далекой от меня по образу и характеру, я с радостью соглашусь. Это возможность погрузиться в себя, что-то поискать в своей душе. Кстати, я, например, играла в кино проститутку.

- А как вы в жизни относитесь к представительницам древнейшей профессии, или к тем же содержанкам, про которых снимают целые сериалы?

- У меня нет осуждения, каждый сам выбирает свой путь. И это не мой путь. Да, я смотрела несколько серий «Содержанок» Константина Богомолова. Что сказать? Я считаю, что если у тебя есть голова на плечах, надо зарабатывать деньги другим путём. Может, не такие большие. Но – честные.

- У вас была небольшая роль в историческом сериале «Власик. Тень Сталина». Вам нравится погружаться в другие эпохи, узнавать, как жили тогда люди, про их нравы, носить исторические костюмы?

- Да, особенно я люблю советский период. С девятилетнего возраста я много читала именно про советскую эпоху, мне очень интересен менталитет людей того времени. Мне много рассказывала об этой эпохе бабушка.

- Говорила, что «жить стало легче, жить стало веселей», по словам того же Сталина?

- Да, так и говорила. Она 50 лет проработала директором школы, другая бабушка - 40 лет учительницей младших классов. Дед и прадед оба дошли до Берлина. В семье всё было неплохо, действительно. У них было ощущение безопасности. Понятно, что они не знали, что творится в сталинских лагерях. Бабушка говорила, что у них было постоянное ощущение радости. Я, кстати, на днях пересматривала фильм «Я шагаю по Москве». За что я его люблю – там есть ощущение, что всё в итоге будет хорошо. Картина про хороших людей, про то, что у них всё будет. Люди прекрасные, солнце светит, а если «летний дождь прошёл», как поётся в песне, — это ещё лучше! Время радостного предвкушения ещё большего счастья…

- Ну, вы ещё вспомните фильм «Кубанские казаки»! Сплошное счастье и изобилие!

- Нет-нет, про «Кубанские казаки» я такого сказать не могу. Вы же помните историю про то, что когда снимали этот фильм, на съёмочную площадку забрёл некий дедушка и. увидев разложенные на столе роскошные явства, спросил: про что, ребята, фильм снимаем, про какое время, что за страна? Нет, об этом говорить не будем. Я – только об ощущениях, переданных во многих советских фильмах: радости, света, мира, добра. Того, что сейчас нам так не хватает.