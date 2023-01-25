Татьяна: что в имени тебе моем

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25 января 2023, 22:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Татьяна, Танюша, Танечка. Красивое и гордое имя. Удивительно, но оно перестало в современных реалиях входить в список самых популярных российских имен - ах, как жаль! Но 25 января напоминает всем, что есть такое имя - Татьяна!

Сегодня уже многие не догадываются, а что же означает имя Татьяна?

Напомним.

Имя Татьяна относится к славянской культуре и означает - "та, которая идет путем отца", "хранящая путь отца". Есть такое мнение, что Татьяна - не совсем простое имя для тех, кто с ней рядом, особенно, для мужской половины - носительница этого имени словно испытывает на прочность сильный пол, а если мужчины духовно слабы, то выдержать характер Татьян им сложно - они "теряются" рядом с ней.

Татьяна - личность с сильной энергетикой, которая созидает. Я сама почувствовала на себе, что у женщин, обладающих этим именем, несгибаемая воля, феноменальная пробивная способность и преданность... Преданность своей семье, работе, близким. А еще, умение сострадать и даже романтичность.

Это личное мое мнение. Мнение Татьяны.

А, что думает о своем имени удивительная актриса Татьяна Орлова? Специально для "АН" разговор двух Татьян (шеф-редактор "АН" Татьяна Тимука и актриса Татьяна Орлова).

- Танюша, как ваше имя влияет на вашу судьбу?

- Не задумывалась над этим... Никак! Живу с именем Татьяна и все в порядке!

- Вы знаете историю своего имени?

- Я читала - "Устроительница". Я знаю, что родители мои выбирали из двух имен - Екатерина и Татьяна. Но выбрали Татьяну - красиво сочетается с отчеством - Татьяна Александровна.

- Есть мнение, что Татьяна обладает сильным характером, умеет добиваться своего... Вы умеете добиваться того, что хотите? Например, настоять на той или иной роли в театре.

- Да нет. Если роли уже распределены, то зачем я буду доказывать режиссеру, что мне необходима, именно, эта роль, а не та, которую он мне предложил? Я никогда не делаю ничего подобного!

- Что вам в вашем характере не нравится?

- Не скажу! Пусть другие говорят!

- Есть роли, например, в кино, от которых вы отказываетесь? Если есть, то в чем причина?

- Есть. Например, мне предложили сыграть Меркель. Но сценарий был не совсем то, что я бы хотела видеть - ирония, даже сарказм, насмешка, ничего серьезного. Зачем мне это?

- Танюша, вы искренны со зрителем?

- Я на сцене и в кино работаю! Это моя работа. А в жизни я с людьми искренняя. А как же иначе?

- Что вы 25 января, в день Татьяны, пожелаете нам, Татьянам?

- То, что и всем не Татьянам - здоровья, спокойствия, всех благ!

- Благодарю!