«Стальная леди» Вероника Левенец: Пусть наступивший год подарит вам возможность заново влюбиться в эту жизнь

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 января 2023, 21:16 Анна Шершнева,

Фото: Анны Нестеровой - Вероника Левенец.

Красота, как известно, призвана спасти мир. Но есть ещё и созидательная красота, которая не только украшает всё вокруг, но и делает жизнь сильнее и прочнее, людей добрее и справедливее, а мир вокруг прекраснее. Сегодня мы беседуем с одной из таких волшебниц, которая и украшает, и созидает. Наша гостья – самая известная кибер-модель России Вероника Левенец. Стать частью мира моды и красоты девушке не помешали даже весьма серьёзные обстоятельства жизни. О них и не только сегодняшний наш разговор.

– Здравствуйте, Вероника! Давайте знакомить читателей «Аргументов недели» со смелой и прекрасной нашей гостьей! Расскажите нам немного о себе. Откуда Вы родом?

– Добрый день! Значит, откуда я родом… Я родилась на Украине и до 16 лет жила там. В Черкасской области, это центральная часть, город Золотоноша. В 16 лет я переехала в Москву, закончила здесь школу и поступила в университет. Здесь уже получала образование первое, второе, работать здесь начала. Вся моя жизнь находится здесь, в Москве.

– А работали до этого тоже там, где что-то с модой связано? Сразу в модельный бизнес пришли или нет?

– Нет, Анна, что Вы. Я в модельной сфере совсем недавно, несколько последних лет. До этого я работала в рекламе. И после окончания журфака МГУ пошла работать на телевидение. Работала там журналистом.

– На каком канале работали?

– Я работала на «Москва 24».

– А на каком направлении: политика, общество или что?

– Нет, я работала в новостях, а затем уже ушла в декрет. А в декрете так получилось, что начала вести свой блог, где как раз и рассказала про свою особенность. И такой интересный отклик получила от аудитории: очень многие люди, которые знали меня давным-давно, они были шокированы, потому что не замечали того, что у меня нет руки.

– Поразительно! А как Вы решили стать моделью? Это была мечта детства, юности?

– Не то, чтобы мечта… Мне давно говорили со стороны: «Вероника, тебе нужно идти в модели». Но так как рост мне не позволяет особо ходить по подиуму, работать манекенщицей, там ведь нужны довольно высокие девушки. Хотя сейчас уже стандарты стираются, но тем не менее, мне предлагали работать моделью. Я долго пропускала эти слова мимо себя, просто благодарила за комплименты. (улыбается) А получилось всё непроизвольно. В продолжение разговора о том, что я была в декрете. Я в социальных сетях, через конкурс стала лицом косметического российского бренда. А затем мне уже стали писать фотографы, российские бренды одежды, косметики, стали звать на съёмки. Когда я ещё была в положении. С этого момента и началась моя модельная карьера.

– С какими трудностями пришлось столкнуться на пути к мечте? Как удалось их преодолеть?

– Честно говоря, мне бы хотелось работать с модельным агентством. Но, к сожалению, как я понимаю, пока что спрос на моделей с особенностями на отечественном рынке красоты нет. Я получала много отказов по той причине, что у меня нет руки. Хотя все мои портфолио устраивают скаутов модельного агентства. Но, к сожалению, бренды, которые обращаются в модельное агентство, не имеют таких запросов, на моделей с особенностями. Может быть, они боятся, как отреагирует клиент. Потому что в других странах уже это всё шагнуло далеко вперёд. И модели +size пользуются спросом, ребята на колясках, с протезами рук, ног и так далее, с пятнами на коже. Мы это видим. У нас, к сожалению, ещё культура подобная шокирует. И люди у нас советской такой закалки, так сказать, не готовы рушить шаблоны, навязанные обществом, какие-то стандарты, стереотипы. Кажется, если человек с инвалидностью, значит он затворник, какой-то не такой. А это далеко не так. Знаете, почему это слово неприятное инвалид – это ведь как переводится invalid – «непригодный, неспособный». Во времена, когда строили индустриальное общество, людей, у которых чего-то не хватало, как говорится, непрофпригодных, их списывали, называя недееспособным. И оттуда всё пошло. Но по факту, мы видим, что очень многие люди с инвалидностью – они рушат эти шаблоны и они оказываются на деле способными на гораздо большее, чем люди с руками и ногами. Это всё шаблоны, которые хотелось бы рушить. И как раз поэтому история с обложкой в глянце так важна для меня.

– Кстати, расскажите нам об опыте работы с журналом Grazia Bulgaria. Как Вы попали на его страницы?

– Интересно всё получилось. Сейчас, в такое непростое время отказа от культуры всего российского в европейском глянце размещают девушку с протезом, да ещё и российскую модель. Это говорит о том, что социальные вопросы стоят вне повестки дня.

– Да ещё и русскую!

– Именно! Там разразился целый скандал. Меня позже посвятили в то, что в комментариях было очень много негатива, мол уберите эту обложку: почему русская девушка на ней. Очень большой скандал был, оказывается, и в самой редакции тоже. Тем не менее, меня оставили.

– Хорошо, журналисты проявили народную дипломатию! Молодцы!

– Для меня не столько было приятно появиться на обложке журнала, сколько разрушить вот эту систему, казалось бы, нерушимую у нас в России: показать, что неважно, какое время, раз печатают издания за рубежом сейчас, значит и мы это можем делать. Это значит говорить о том, что вопросы социального характера – вне повестки дня и не зависят ни от политики, ни от границ.

– А как они вообще на Вас вышли? Как Вы познакомились с изданием?

– Валентина Гурова, мой пиарщик, отправила фотографии и статьи обо мне в европейские издания. Редакция журнала GRAZIA предложила нам сделать съёмку и стать лицом декабрьского номера ещё в сентябре. Мы тогда собрали команду профессионалов и организовали съёмку от и до, здесь, в Москве. Им понравились наши оригинальные, смелые кадры. Было порядка семи разных образов. Мы меняли свет, причёску, макияж. Атмосфера была просто невероятная. Я почувствовала себя героиней фильма о будущем (смеётся).

– Вы, наверное, после съёмок, что называется, проснулись знаменитой? Новый этап в жизни!

– Много внимания точно появилось!

– На улицах не сильно донимают?

– Если говорить о какой-то узнаваемости, то меня идентифицируют по руке. Сейчас зима, и что там под куртками - не видно. А вот в помещениях, на мероприятиях гораздо больше внимания получаю (улыбается).

– Не утомляют вниманием, но уже узнают?

– Да-да, все дозировано!

– Вероника, Вы успешная деловая женщина, жена, мама. Как у Вас на всё хватает сил? Кто помогает Вам справляться с этой уймой дел?

– Да особо помощников не требуется. У нас ребёнок маленький, мы с супругом сами с ним справляемся. Когда нужно, есть бабушки! В садик пойдёт: два дня – и на больничном, но это возраст такой. А так в основном полагаемся на планирование. Самое главное правильно распоряжаться своим временем, вовремя обязанности распределяем. Планирование выручает. О, вспомнила, блокнот-ежедневник помогает (улыбается)!

– Такой ещё момент. Героическая и известная нашим читателям тоже горловчанка Анна Тув отрекомендовала Вас, как мотивационного спикера. Это что за деятельность такая? Вы ещё и общественник?

– Аня Тув так назвала? Спасибо ей!

– Да, она сказала, что Вы замечательный, очень деятельный её единомышленник её. Вы обе помогаете реабилитации людей с особенностями. Об этом аспекте можно подробнее узнать?

– Она оставила светлый след. У нас с ней тёплые отношения.

– Как Вы познакомились с Анной?

– Случайно совершенно, через одно социальное сообщество. У нас бывают встречи девушек с особенностями. И во время одной из них я увидела, что Аня руку прячет. Мне сразу это в глаза запало, у меня глаз намётан. Я вижу, кто как смотрит, виду не показываю, но подмечаю. Задержала её после встречи, когда все разошлись, я спросила: «Аня, у Вас протез руки? А зачем Вы его прочете? Это сильно в глаза бросается». Она даже не увидела, что у меня протез, я очень активно жестикулирую, веду себя спонтанно. Когда человек себя чувствует комфортно и уверено, люди считывают это невербально.

– Получается, что права сентенция, что все границы в голове, да?

– Конечно! Аня тогда рассказала свою историю. Мы, наверное, час стояли с ней уже одетые для выхода. Я с замиранием сердца слушала её историю. Потом попросила её дать мне интервью. У меня есть свой канал в Интернете. Не знаю YouTube (частично запрещён в РФ – прим.ред.) можно называть сейчас или нет.

– Конечно, мы просто скажем, что он сейчас запрещён наполовину!

– Мой канал там называется «ХВАТИТ НЫТЬ». Собственно, там скоро и выйдет наше интервью с Аней. Первое уже вышло. И там как раз вот эти короткие ролики я выкладываю мотивационные, до минуты хронометраж. И большие интервью на 30-40 минут. С Аней чуть побольше получилось! Про людей, у которых в жизни что-то произошло, столкнулись с какой-то трудностью, что жизнь разделилась на до и после. Но тем не менее, они нашли силы в себе и двигаются дальше, покоряют вершины, ещё и мотивируют других. Аня – как раз такой очень сильный мотиватор. Я всегда её историю слушаю и замираю. Я убедила её дать мне интервью, рекомендую послушать. Уверена, что мы малыми силами сделаем ещё не одно хорошее дело!

– Значит мотивационным спикером Вы выступаете от себя? Как посыл души – работать с людьми?

– Да, это всё от себя готовность поделиться душевным теплом. Сейчас девочки стали брать на мероприятия. Идёт такая потребность, я делюсь через призму своего опыта своими мыслями и вижу отклик у людей. Огромное количество писем приходит в моих соцсетях с подписчиками от мам, например, которые столкнулись с тем, что что-то произошло в жизни, будь то авария или врождённые какие-то особенности. Я и подумать не могла, что такое огромное количество, пока не стала вести блог. Тут люди пишут со своими надеждами, историями, благодарностями. Я каждому интерактивно отвечаю. Потом у нас есть сообщество, когда мы встречаемся воочию, и какие-то вопросы появляются у мам, пап, деток или взрослых. Кому-то реабилитация нужна. Мы также недавно ездили в госпиталь Бурденко, я нигде не афишировала это.

– А почему не афишируете? Вы молодцы все, это хорошее дело!

– Я просто смотрю, мы обошли четыре этажа. И ребята – молодые красавцы, у каждого в жизни так случилось. Такое время, отправили и вернулись они без рук, без ног, на колясках кто-то. Но они смотрят, мы пришли девчонки, кто-то на протезах ног, у меня вот руки нет, мы как-то с юмором, по-доброму. Они сказали: «Девчонки, спасибо вам огромное! Нам это так нужно!» И врачи говорят, что для них это такой мотивационный заряд.

– Это ещё и психологическая реабилитация, да? Поддержка такая.

– Они что говорят… Говорят: «Приходит к нам психолог реабилитацию проводить, так сказать. Смотрим он на врача: у вас есть руки-ноги, а я как буду жить?» Человек не поймёт. А когда приходят девчонки с протезами, такие все когнитивные, успешные. Они показывают, что и с этим можно: с парашютом прыгать, и летать, и на лыжах кататься. Всё можно, все шаблоны – в голове. Можно учиться, жить, продвигаться, давать надежду и веру другим людям. Потому что сейчас такой процент всего этого растёт. Во всей этой ситуации…

– К сожалению, да. Скажите, за время своей работы, становления, Вы видите перемены в обществе по отношению к людям с особенностями? Или мы пока на низком старте? Находится ли понимание или это ещё тяжело?

– Вы знаете, всё-таки люди, которые что-то прошли или с чем-то столкнулись, они могут понять человека с таким же вопросом. Человек со стороны, особенно если человек впервые видит таких людей, он может отреагировать так, как ему позволяет его воспитание. Всё зависит от того, как он воспитан, культурен. Или он будет пальцем тыкать, или вежливо поприветствует. Всё зависит от человека. А общество шагает вперёд постепенно, по чуть-чуть. Потому что об этом, как минимум, начали говорить. Люди ведь раньше не видели, что есть такие. Часто мы дальше своего носа никого не видим (смеётся). А когда что-то встречает такое необъяснимое, он и реагирует соответственно. Об этом начали говорить – это уже хорошо. Я считаю, нужно освещать. Даже на телевидении, понимаете, в чём проблема, если это не социальная программа, не показывают, не дают эфир под людей. Есть парень знакомый, он играет на каком-то инструменте, в музыкальной группе он поёт. У него протез руки. Он говорит, что пошёл на передачу или конкурс музыкальный, и ему отказали только по одной причине – не то, что он плохо поёт – а тихо объяснили, что вот у него нет руки и… «Мы не знаем, как на тебя отреагирует наш зритель и, возможно, рейтинг передачи упадёт, а мы не готовы к этому», – ответили ему.

– Не хочу выгораживать хамов, но скажу как представитель этой когорты, что инвалиды тоже бывают разными. Бывает человек замыкается на своей ситуации. Становится асоциальным, старается жалеть себя и тем самым навязывает шаблон неприятия обществу. Как думаете?

– Абсолютно так. Мне всегда хотелось доказать самой себе, что я могу. Я сказала себе однажды: «Если я не в силах изменить свои недостатки, я должна превратить их в уникальность, свою изюминку».

– Но зачастую люди с особенностями чем-то более мотивированы идти вперёд, если нет уклона в негатив.

– Я здесь не совсем согласна, потому что они поникшие по обстоятельствам. Когда их встречаешь на каких-то мероприятиях, каких-то фестивалях, есть примеры, которые настроены и действительно готовы идти вперёд, мотивировать, и их тоже очень много. Но в основной массе эти люди всё равно переживают, потому что имеют право на это. Потому что общество пока ещё не готово принимать. Это зависит от нашей культуры, а наша культура ещё не шагнула вперёд. Она осталась далеко позади.

– Зато с помощью таких историй, как Ваша, как Анина, очень много сейчас примеров, которые исподволь изменяют понемногу отношение. Вы молодец!

– Конечно, это происходит! Я повторюсь, что стали говорить об этом и это уже хорошо. Ведь это такая ерунда. Мы все смертны. Душа человеческая, я считаю, вот она вечна, и её нельзя осквернять, а тело – это материя, которая уйдёт. Я же не выбирала: рождаться ли мне с рукой или без руки. Почему меня за это должны порицать. Потому что людям навязывают, что ты должен быть такой, а не другой. Потому что есть мода, реклама, и она диктует то, как общество должно себя вести, как оно должно реагировать. Общество по своей сути привыкло полагаться, как говорил психолог Гюстав Лебон, на «эффект толпы», стадность. И в этом массовом забеге нужно как-то защищаться, отстаивать свою позицию, своё мнение.

– Работать локтями, как говорится (смеюсь).

– Да, примерно так и есть!

– В завершении хочу сказать, мы встречаемся на старте нового 2023 года. Что можете пожелать своим многочисленным поклонникам и нашим читателям?

– Мне бы хотелось сказать: не бойтесь! Время летит беспощадно. И пока вы пребываете в каких-то ограничениях, которые создали себе сами, благодаря установленному как раз-таки шаблону, навязанному стереотипу, вы не живёте, а существуете. Пожалуйста, найдите в себе смелость и выйдите за рамки страхов, которые сковывают ваши желания. Потому что это ваша жизнь, ваш год, ваш день. И он даёт вам возможность заново влюбиться в эту жизнь. Я бы добавила, пробуйте, рискуйте, учитесь, действуйте и ни в коем случае не стесняйтесь себя. Всё непременно получится!

– Замечательно, лучше и не скажешь! Спасибо, что уделили нам внимание. Желаем Вашей карьере развития и всего доброго! До новых встреч.