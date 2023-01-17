Владимир Соловьев: никто не пытается меня «отлучить»

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17 января 2023, 09:00 Александр Саргин

Фото: smotrim.ru

Передача «Вечер с Владимиром Соловьевым» выходит все позже и позже, иногда даже за полночь. Это породило уже некоторые слухи. Спецкор «АН» Александр Саргин, который тоже стал меньше спать, решил все выяснить из первых рук.

- Володя, ваша передача, наверное, скоро будет называться не «Вечер с Владимиром Соловьевым», а «Ночь с Владимиром Соловьевым», настолько поздно она теперь начинается.

- Могу сказать абсолютно точно, что это не мое решение, и, конечно, это зависит не от меня. Сам я человек корпоративный, а нашу сетку верстает очень талантливый человек, который каждый день доказывает свою правоту тем, что наш канал из года в год занимает первые места. Значит, его видение программной политики является абсолютно верным.

- А то сейчас даже стали раздаваться голоса, что у вас хотят отлучить от аудитории.

- Это не соответствует действительности, а рейтинги и доля зрителей у нас просто сумасшедшие! Всё очень хорошо, аудитория нас любит. Плюс, у меня теперь есть «Соловьев-лайф», да и вообще, меня уже столько...

- «Соловьев-лайф» – это, конечно, мощь.

- Так что никто не пытается меня ниоткуда «отлучить», наоборот, оказывается всяческая поддержка и создаются максимально благоприятные условия, поэтому я только могу благодарить свое руководство.

- Однако смотреть в сонном состоянии вашу передачу становится все тяжелей. Мы же простые, живые люди - а спать-то когда?

- Знаете, в чем здесь плюс? То, что люди засыпают при включенных телевизорах, измеряется как их высокая доля. Именно так и шутят мои конкуренты.

- Раньше засыпали под вас, а теперь засыпают до вас. Не становится немного обидно?

- Ничего страшного, потому что мы и раньше выходили довольно поздно.

- Актриса Анна Ковальчук, конечно, женщина приятная и эффектная. Но терпеть две серии, когда ждешь вашу программу в прямом эфире, становится уже невыносимо.

- Мы работаем не только на политическую аудиторию, а у сериалов существуют свои законы, и можно сказать, что мы наследуем высокие цифры. То есть наша передача выходит на тех высоких цифрах, которые были до нас, а мы с этого старта можем и дальше показывать прекрасные результаты. Здесь работает особая логика, а кроме того, на платформе «Смотрим» есть возможность выбирать удобное время. Правда, это будет уже не в прямом эфире.

– Не было идеи перенести вашу передачу на канал «Россия-24», где она начиналась бы, скажем, в 20:30 или 21:00?

- Конечно, нет. При всем уважении к каналу «Россия-24», у него несколько другая аудитория и несколько другой охват. Традиционно считается, что политизированная аудитория приходит к телевизору поздно вечером, поэтому то время, в которое выходим мы, является классическим для больших политических передач.

- Понял. То есть ваша передача по-прежнему будет называться «Вечер с Владимиром Соловьевым», а никак не «ночь»...

- Надо отметить, что во время этого сезона мы выходили на час и даже на полтора часа раньше. Ведь это еще зависит и от сезонной сетки вещания. Что касается названия программы, то главное, чтобы в нем оставался Владимир Соловьев… по крайней мере, для меня.