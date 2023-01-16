Фотожурналист Денис Григорюк: Обстрелы Донецка закончатся после освобождения всего Донбасса

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 января 2023, 18:35 Анна Шершнева,

Украинские военные преступники подвергли Донецк очередному обстрелу из артиллерии натовского образца. На Калининский район с утра понедельника, 16 января, сыпался артобстрел со стороны боевиков ВСУ. Фотокорреспондент Донецка Денис Григорюк с места происшествия рассказал «Аргументам недели» о произошедшем.

– Денис, приветствуем! Снова Донецк под атакой украинской военщины! Расскажите, что случилось сегодня? Пострадавшие и погибшие есть? В СМИ дают разные цифры.

– Около 8 утра ВСУ ударили из Himars по Калининскому району Донецка. Был уничтожен торговый центр. Только из-за сложившихся обстоятельств удалось избежать массовых жертв. На момент прилета в здании не было большинства сотрудников. Но все же жертвы были. 4 человек получили ранения, еще трое погибли. До сих пор под завалами находятся две женщины, которые на момент удара находились в аптеке, которая располагалась в этом здании. МЧС занимается разбором завалов, но с каждым часом надежда на то, что женщины выжили, гаснет.

– Степень разрушения от ударов по Калининскому району какая?

– Конкретно по адресам, куда сегодня прилетело, разрушения колоссальные. От здания торгового центра практически ничего не осталось.

– В очередной раз вопрос: зачем? Побольше разрушений?

– Мне сложно судить о мотивации украинских военных, которые почти 9 лет обстреливают мирные кварталы Донецка. Каждый раз причины ударить новые. Что на этот раз, сложно сказать. Можно было бы списать на провалы на фронте, можно предположить, что цель - запугивание мирного населения. В общем, ничего нового. Донбасс в этом состояние находится долгие годы.

– Какие ещё остались самые ближние, оккупированные точки ВСУ, откуда ведут обстрелы?

– К сожалению, таких населённых пунктов очень много. Тем более, что у ВСУ на вооружении западные РСЗО, которые позволяют наносить удары даже в тыл ДНР. Поэтому необходимо освободить всю территорию Республики и даже больше, чтобы наверняка обезопасить населённые пункты.

– Становится ли тише с продвижением наших войск?

– Донецк этого не ощущает. Да, в Соледаре есть определенные успехи, но на данном этапе это не сильно влияет на обстрелы Донецка, Макеевки или Горловки с Ясиноватой. В будущем, когда наступление продвинется и будут освобождены хотя бы Авдеевка и Марьинка, то можно будет почувствовать изменения, но, повторюсь, они не будут существенными до тех пор, пока у ВСУ будет возможность наносить удары из западного вооружения, которое может «работать» на дальние расстояния.