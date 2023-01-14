Журналист Подоляка: «Если мы хотим закончить СВО быстрее, нужна мобилизация»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 января 2023, 12:12 Антон Николаев,

Юрий Подоляка в интервью изданию «Аргументы недели» рассказал об обстановке в Соледаре, второй волне частичной мобилизации, а также когда закончится СВО.

Евгений Пригожин совсем недавно сообщил, что подразделения частной военной компании Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара.

- Как считаете, почему Пригожин подчеркивает свою исключительность в этом событии?



- Евгений Пригожин не подчеркивает свою исключительность в этом событии, он просто говорит правду. Я знаю, что сейчас в российском сегменте СМИ есть много людей, а также в Министерстве обороны РФ, которые на это все смотрят с большой ревностью, ведь Пригожин показал насколько можно эффективно построить военную машину. Соответственно они пытаются вбросить мысль, что в Соледаре и Бахмутской операции участвуют очень много регулярных сил. В этом отношении Пригожин говорит о честности, что в этом во всем участвовала ЧВК «Вагнер».

- Как вы относитесь к Евгению Пригожину?

- Человек показал себя настоящим патриотом своей страны, который создал на сегодняшний момент армию нового типа для России. Было бы здорово, чтобы вместо ревности Министерство обороны РФ принимало то, что уже отработано методологией ЧВК «Вагнер» и внедряло бы это в ряды российских вооруженных сил. Это было бы полезно для нашего общего дела и ускорения победы.

- Можете дать оценку действиям ЧВК «Вагнер» на линии соприкосновения?

- Все определяет результат. Результат есть, значит действия правильны. Можно сколько угодно говорить с умным лицом, что я закончил 15 академий генеральных штабов всех стран мира, учить меня ничему не надо. Если человек, попадая на линию фронта, не может провести наступательную операцию, то грош цена этим всем дипломам. Насколько я знаю, Пригожин не имеет специального военного образования, но он создал структуру, которая в этих же самых условиях достигает только побед, ему не нужен ни один диплом, чтобы быть состоявшимся военным специалистом.

- Что сейчас происходит в Соледаре?

- Важен прорыв линии фронта, которую возводил противник Северск-Соледар-Артемовск. Прорыв в одном из участков фронта здесь рушит соседние участки. Самое главное, что противник, втянувшись в бои за Бахмут, истощил свои резервы, которые готовил на зимнюю наступательную компанию. Стратегический резерв, насколько я знаю, переброшен в район Соледара для купирования проблемы. Думаю, что на этом можно поставить, как минимум, до весны крест на любых наступательных операциях ВСУ на любой точке фронта.

- Нужна ли вторая волна частичной мобилизации?

- Та частичная мобилизация, которая была проведена в сентябре, решила вопросы зимней компании. Сейчас мы видим, что те мобилизованные, поставленные под ружье, прошли обучение и успешно работают по разным направлениям. Хотел бы отметить Сватовское направление, где во многом сейчас работают мобилизованные, они очень хорошо себя зарекомендовали, и те попытки противника взять Сватово были пресечены именно ими. Сейчас даже они атакуют и достигают, пока, локальных успехов. Но очевидно, что с учетом тех действий, которые производит Киев, а он отчаянно пытается получить численное превосходство, имея желание поставить на фронт 100-200 тыс. военных, если мы хотим в течение этого года решить принципиально проблематику войны на Украине, вторая волна просто необходима. Отмечу, что решение будет приниматься политическим руководством страны, исходя из тех планов, которое оно ставит. Если мы ставим задачу закончить войну в конце 2023 года или в начале 2024 года, а это логично с точки зрения политической составляющей, так как в начале следующего года выборы, то вторая волна мобилизации будет необходима, чтобы эти контингенты приняли участие в весенней и летней компании, переломив ход войны в нашу пользу, не дав противнику рассчитывать даже на какие-либо локальные успехи.

- Не так давно на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ был назначен генерал-полковник Александр Лапин. Что может привнести это назначение в специальную военную операцию?

- В СВО это назначение ничего не может привнести, так как эта должность не связана с командованием войсками. Начальник Главного штаба Сухопутных войск занимается подготовкой частей сухопутных войск, их обеспечением, чтобы они качественно принимали участие в боевых действиях. В какой-то степени это, конечно, связано с СВО, но отмечу, что от оперативного руководства войск его отстранили. Это решение Верховного Главнокомандующего Владимира Путина! У него были какие-то основания так считать.

- Какое ваше отношение к Лапину?

- Его командование Харьковским направлением, честно говоря, вызывает у меня вопросы. Насколько он будет компетентен в вопросе комплектования сухопутных частей покажет время, но в вопросе оперативного руководства поставлена точка.

- Когда на должность командующего Обеденной группировкой войск на Украине назначали Сергея Суровикина, что поменялось во ведении СВО?

- Как только Суровикин занял этот пост, на тех направлениях, где мы не планировали наступательных операций, начали возводить три линии обороны: Сватовское направление, на территории коренных областей России начали создавать серьезные оборонительные сооружения, на Харьковской направлении до Северского Донца были созданы линии обороны, начиная от Черного моря, заканчивая Марьинкой были созданы три линии обороны. Все это начало создаваться после того, как Суровикин стал Главнокомандующим СВО. Поменялась также тактика: применив авиацию, начались изменения в применении артиллерии.

- Запад планирует новые серии поставок оружия Украине. Как вы можете оценить вооружения?

- Любое оружие опасно, так как любое оружие предназначено для убийства. В данном случае убивать наших солдат. Передача оружия – это проблема. Насколько большая это проблема, то все зависит от качества вооружений. Например, хорошая немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, которая считается самой лучшей в мире, шведская САУ Archer – тоже классная система, она на колесной базе, но ее технические характеристики, пожалуй, будут получше, чем у немецкой. Если передают, например бронетранспортер М113, то это старая рухлядь, которая может не всегда хорошо перевозить пехотинцев до поля боя. Но я бы не ездил на этой машине, так как она может стать гробом для всех. Но все вместе это усиливает ВСУ и создает нам проблемы.

- России есть чем ответить на это?

- Взятие Соледара, Артемовска – это ответ. Давайте будем судить по результатам. Если Алексей Арестович говорит, что под Бахмутом девятикратное превосходство в артиллерии, вот вам и ответ на вопрос.

- Одна из целей ударов по критической инфраструктуре Украины – деморализации населения. Удалось ли этого достигнуть?

- Это упрощенное понимание задач и целей ударов по инфраструктуре. Если бы стояла задача только деморализации населения, то били бы по подстанциям мощностью в 750 кВ, таким образом, просто бы уложили систему. Очевидно, что российское командование не планировало полностью укладывать энергосистему Украины. Оно просто пустило ей кровь. Одна из целей, которая ставилась перед ударами, это отвлечение систем ПВО с фронта в тыл. Если раньше основная масса ПВО была переброшена на фронт, и это очень сковывало действия российской авиации на переднем крае и в ближнем тылу ВСУ, то сейчас уже, судя по тем количествам ударов, которые наносятся нашей авиацией, значительная часть мощных систем ПВО убрано для защиты украинских городов. Таким образом, эта задача очень неплохо решена. Отмечу, что одновременно проблематика энергетики на Украине тоже серьезна! Это комплексная задача. Но определенная деморализация населения есть.

- Есть ли у вас предположения, когда и где будет наступление ВСУ?

- Планировались у них наступательные операции, но с учетом проблем с Соледаром и Артемовском, насколько я вижу, перемещение их стратегических резервов, пока ни о какой наступательной операции ВСУ речи до весны идти не может. У них просто нет ресурса, чтобы ее проводить.

- Готова ли Россия к контрнаступлению?

- В России есть хорошая пословица «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». Насколько я знаю, подготовка к наступлению идет. Насколько оно будет успешно реализовано, будет зависеть от умелости управления командования. С этим пока я вижу проблемы, что меня напрягает. Пока командование не показало себя, как ЧВК «Вагнер», т.е., они, все-таки, очень закостенелая система и изменение ведения методов войны в регулярных частях РФ оставляет желать лучшего. Если бы я принимал решение о контрнаступлении, я бы не рискнул, так как мы в верхнем эшелоне командования не перестроились к новым формам ведения войны. Это мое лично мнение, я его никому не навязываю. Я думаю, что это не отменит приказа о наступлении и оно состоится.

- На сколько выполнены процентов те задачи СВО, которые поставил президент РФ Владимир Путин?

- Нужно понимать, какие задачи ставил президент. Мне об этом не докладывали.

- Демилитаризация, денацификация…

- Мы с вами не политики. То, что говорится в слух, это не значит, что такие цели и задачи ставились. Нигде я не слышал от президента РФ Владимира Путина, что целью СВО было приведение к власти в Киеве пророссийского правительства. Но я общался со многими людьми, которые уже имели должности в этом правительстве, которые сидели под Киевом, ожидая взятие украинской столицы российской армией. То, что говорят политики и какие задачи они ставят – это две большие разницы. Я знаю вес своим словам. Я не могу оценивать действия президента РФ.

- Как вы соотносите силы российской и украинской армий на данный момент?

- По личному составу – примерный паритет. По техническому оснащению, конечно, у нас тотальное превосходство, которое мы реализуем.

- Когда закончится спецоперация?

- Все будет зависеть от политической команды. Конфликт идет не только на Украине, он идет вообще за переделом всего мира. Я, например, не могу знать планы Владимира Путина по Украине. Есть большой конфликт на всем шарике и Украина – всего лишь одна клеточка, на которой это противостояние ведется. Если поставить цель побыстрее ее закончить, то нужна вторая волна мобилизации и если удастся зимняя кампания, и если весной, летом и осенью удастся добить ВСУ, то тогда можно рассчитывать на окончательный успех в конце этого года или в начале следующего. Но все зависит от конкретных приказов.