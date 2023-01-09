Макеевчанин Григорий Сварной об истории трагически известного ПТУ №19 – уничтоженном украинско-западными агрессорами «Бурситете»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 января 2023, 15:00 Анна Шершнева,

ПТУ №19 до обстрела, здесь обучали строительным специальностям.

Новогодняя трагедия, которая сотрясла Макеевку в первые секунды наступившего 2023 года оставила горящий след во многих душах. Много уже сказано официального и личного об этом. Предлагаем взглянуть глазами бывшего металлурга из Макеевки на историю учебного заведения. Григорий Сварной уже знаком нашим читателям по рассказу об Интердвижении Донбасса. Сегодня наш собеседник расскажет созидательную историю учебного заведения, которую оборвал вражеский натиск подстрекаемой Западом украинской военщины.

«Меня спрашивают о произошедшем в Макеевке. Достаточно официоза, но...

Говоря об училище, необходимо вкратце описать и сам посёлок Путь Ильича. Он берёт начало ещё со времени начала работы металлургического завода. Развиваться посёлок стал в 1930-е и продолжил обустраиваться после Великой Отечественной. В посёлке действовало несколько школ, детских садов, общежитий разных предприятий, библиотека, Дом культуры треста «Макстрой», медучреждения различной направленности, аптеки, столовая, профилакторий «Макеевжилстроя», овощная база, магазины, профтехучилище.

Добраться из центра города можно было трамваями маршрутов №6 и № 3. Одно время был организован и маршрут автобуса. Действовал пункт охраны правопорядка. За порядком следила ДНД из рабочих предприятий. Многое было угроблено с приходом т.н. «незалежности» Украины.

Общеизвестно, что на кладбище посёлка изначально был похоронен святой Илия Макеевский. В последствии, мощи святого были перенесены в Свято-Георгиевский Собор г. Макеевки. Уже в начале 2000-х годов был открыт Храм Святого Илии.

СПТУ № 19 обучало молодёжь строительным специальностям. Изначально учебный процесс протекал в старом корпусе, рядом были мастерские и общежитие. Со временем был построен новый корпус – ближе к концу 80-х годов.

Он стал одной из достопримечательностей посёлка Путь Ильича. Новое отдельно стоящее 3-х этажное здание из железобетона. Большие, светлые учебные аудитории, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы – в общем все то, что необходимо для полноценной учёбы и быта. В училище работали прекрасные преподаватели и мастера производственного обучения. Эти люди могли преподавать в ВУЗе, но вкладывали свои знания в будущих пролетариев – людей труда, которых сейчас рассматриваю в качестве «человеко-ресурса».

Выпускники училища работали не только в области, но и на Украине, в России, в республиках Средней Азии (учились парни из г. Фрунзе ныне Бишкек). Интересно, что на строительстве нового корпуса трудились и учащиеся профтехучилища.

И вот «бурситета» – так в народе называют ПТУ – не стало. В одно мгновение украинско-американские неонацисты уничтожили одним махом Воинов Республики и народное достояние. Царство Небесное всем Воинам, погибшим при варварской атаке мировой жандармерии. И прощай, родной «Бурситет», который не смогли уничтожить ни бандитская незалежность, ни капитализм.

Пройдёт время и на месте гибели защитников Республики установят монумент. И, возможно, что на корпусах снарядов, выпущенных НАШЕЙ артиллерией в сторону американско-украинской фашиствующей кодлы будет надпись: «За Родину! За ПТУ-19!»

Мы университетов не оканчивали, но НАШИ «Бурситеты» останутся с НАМИ!»

Руины ПТУ №19 в Макеевке после обстрела ВСУ.

Достойный макеевчанин уделил несколько минут своего времени, чтобы ответить на наши вопросы по поводу очерка и его темы.

– Григорий, трагедия в Макеевке никого не оставила равнодушной. Вы добавили ещё и историю многострадального вуза. Откуда так хорошо его знаете?

– Вуз – это громко сказано. Это было простое ПТУ. Я в нём учился, постигал строительные премудрости.

– Как думаете, удастся ли восстановить работу училища? Ведь в мирное время понадобятся специалисты из строительной сферы.

– Надеюсь, что народная власть построит для будущих строителей Отечества достойные учебные заведения.

– Что можете сказать о ситуации в городе сейчас? Мера устрашения врага сильно повлияла на местных жителей и наших защитников?

– Я думаю, что тех, кто боится – меньшинство. Скорее, люди стали злее к агрессору.