Актер Сергей Астахов: Я бы с удовольствием поболтал бы с Мартиньшем Вилсонсом

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 января 2023, 18:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Беседовать с харизматичным Сергеем Астаховым – одно удовольствие, потому как настроение поднимается моментально! На любой, даже серьезный вопрос, актер отвечает с юмором… почти всегда! А уж в новогодние праздники не поговорить с Сергеем – грех! Что и сделало балтийское бюро «Аргументы Недели».

- Сергей, как встретили Новый год? Весело, в компании?

- В компании близких и дорогих мне людей! Не угадали – спокойно, без излишеств!

- А желание загадали, как принято?

- А как принято?

- Например, написать желание на бумаге, потом быстренько сжечь, пепел закинуть в бокал с шампанским и, конечно, выпить, пока часы «12» бьют!

- Сколько «телодвижений»: написать, сжечь, закинуть, выпить. Нет, в этом году праздновали как-то иначе, без таких вот «традиций». Конечно, подняли бокал шампанского, когда куранты отбивали начало Нового года, смотрели в небо и желали то, что, видимо, желали все – счастья близким, душевного спокойствия. Знаете, в этот Новый год я просто хотел быть с родными людьми, чтобы всех обнять и сказать, как они дороги мне! Вот так и отметили Новый год!

- А традиционные блюда вашей семьи были на новогоднем столе?

- Конечно же! Салат «Оливье» - наше все! Какой без него Новый год-то?

- Сергей, наступил год Кролика-Кота. Вы верите в то, что этот год будет более спокойным, чем предыдущий? Кстати, а у вас домашнее животное имеется?

- Имеется! Кошка! И зовут ее Кемпа. Появилась она у нас интересно. Мы с супругой были в Геленджике и остановились в отеле «Кемпински». Так вот там «проживала», прямо, возле отеля кошка-котенок. Все то время, сколько мы были в отеле, моя жена подкармливала этого котенка, а когда настало время уезжать, то расстаться не смогли – забрали с собой. С тех пор, у нас есть красивая кошка Кемпа! А назвали так, потому что «познакомились» с ней в отеле «Кемпински». Что касается верю-не верю, то я человек реалистичный – верю в себя, в свои силы, в разум. Впрочем, почему бы не поверить Коту? Надеюсь на его благосклонность ко всем нам!

- Сергей, знаете, а я вас просто ненавидела.

-Да ну? За чтооо?

-За роль штурмбаннфюрера СС Олафа, в сериале «Контригра»! Как же так можно было сыграть, чтобы вызвать дикую ненависть – я забыла, что вы актер и видела только нациста. Браво, Сергей!

-Спасибо! А то я уже призадумался. Серьезный исторический сериал, прекрасные коллеги… Кстати, там снимался и ваш латвийский актер Мартиньш Вилсонс.

- Да, Мартиньш сыграл американского полковника Смита. Я хорошо знакома с Мартиньшем – замечательный человек!

- И актер сильный. Я помню Мартиньша еще со времен фильма «Мираж» - смотрел и восхищался им! Сейчас с удовольствием поболтал бы с ним! Просто поболтал. Интеллигентный, спокойный человек… Прошу вас, передайте от меня ему огромный привет! Обязательно передайте! И поздравления!

- Передам обязательно! Благодарю.

P.S. Я выполнила просьбу Сергея – позвонила Мартиньшу, поздравила, передала привет и наилучшие пожелания.

Мартиньш был приятно удивлен: «Спасибо огромное Сергею. С ним приятно было работать – отличный актер! Желаю здравия, счастья, всех благ!»

Более того, Сергей предоставил свои фото для «АН», и одно для Мартиньша Вилсонса. А Мартиньш «ответил» Сергею своим фото!

И это еще раз подтверждает, что прошлое невозможно забыть, потому как это наша с вами жизнь, наша история!