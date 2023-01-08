Режиссер Роман Светлов: хочу осмыслить события между Россией и Украиной через кукольный формат

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 января 2023, 17:50 Александр Саргин

Фото: архив Рыжего театра

В новогодние праздники отдыхают далеко не все. Например, продолжают свою работу те профессионалы, кто занят на безостановочных производствах, военные, а также деятели культуры.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил в том числе и о куклах с художественным руководителем Рыжего театра Романом Светловым.

- Делаете ли вы для себя во время кукольных спектаклей какие-то новые и интересные выводы, например, в новогодние дни?

- Да, в новогодние дни мы делаем различные выводы - и в первую очередь о том, что вот идет спектакль, его надо играть, а детки уже получили подарки, которые им ужасно хочется посмотреть, и, может быть, хочется побежать и поделиться с мамой какими-то своими впечатлениями, особенно если это маленький ребенок. Или, например, кто-то из малышей вдруг заплакал…

Так вот актер в эти моменты не должен отвлекаться. Дети очень внимательно смотрят спектакль, и актер должен продолжать его, быть внутри своего персонажа, внутри сюжета, увлекать маленьких зрителей дальнейшей историей, по сути, вместе с ними создавая ее.

Сегодня в нашем репертуаре более 20 кукольных спектаклей для ребят разного возраста. Например, для школьников, спектакли «Затерянный мир», «Приключения Буратино, «Кот в сапогах», а для самых юных зрителей – «Самые первые сказки», «Теремок», «Лучшая мама», «По щучьему веленью».

Сейчас с огромным успехом прошли новогодние спектакли – «Морозко» и «Как зайка за Новым годом на Луну летал». Помимо кукольных спектаклей, естественно, мы создавали и создаем спектакли для взрослых зрителей, старшеклассников.

- Каковы главные эмоциональные отличия игры актера театра кукол от игры актера в драматических спектаклях?

- В обоих случаях мы стараемся быть живыми, яркими, импровизирующими и т.п. Когда ты играешь в куклу, то вся твоя энергия, твое тепло, твои чувства, жесты, всё, всё, всё ты передаешь ей. Именно она должна быть живой, только на нее должны смотреть зрители, и она должна быть самой интересной для них!

- Получается, что куклы – живые?

- Да, куклы живые. Когда артист берет в руки куклу, которую он любит, в которую вкладывает характер, историю, юмор, то, конечно, кукла оживает. В драматическом же спектакле ты сам сливаешься со своим персонажем, где тебе уже помогает драматургия, режиссура, костюмы, грим... Нам интересно играть и в кукольных, и в драматических спектаклях, и я сам с восторгом играю в том числе в кукольных представлениях.

В спектакле «Приключения Буратино» играю Карабаса-Барабаса, стараюсь, чтобы он был грозным и сильным, но не злым, потому что дети не любят злых персонажей. Вот и в Карабасе-Барабасе должна оставаться теплота и обаяние, которое тоже передает актер. А еще в спектакле «Гуси-лебеди» я играю Бабу-Ягу, и это мой любимый персонаж. Я делаю ее немножечко смешной, капельку нелепой, такой доброй, интересной и обаятельной старушкой, которая шепелявым голосом кричит: «Гуси, гуси, куды полетели, хулиганские? А ну-ка держи этого Ванюшку!» - ведь для меня очень важна голосовая окраска и теплота персонажа. Такая Баба-Яга мне очень нравится, и, надеюсь, не только мне, но и всем нашим зрителям.

- Актер-кукловод почти всегда в тени, но ведь профессия артиста, наоборот, предполагает, что называется, быть на виду. Кукловоду обидно?

- В наш театр я принципиально набирал таких актеров, которые закончили театральный институт им. Щепкина (в нем учился и я), ГИТИС, Барнаульский театральный институт и др. То есть все актеры у нас профессионалы, а кукольников, по-моему, один-два человека. Главное для меня, некая наполненность, драматичность, характер, умение передавать голосовую пластичность. Ведь не так важно уметь водить куклу за ниточки-веревочки, самое важное, умение передать через свой голос и темперамент энергию кукле с тем, чтобы она действительно стала живой!

- Кукольные спектакли для детей – это какой-то особый, волшебный и неповторимый мир. Происходит ли во время спектакля некое слияние куклы и кукловода?

- Я понимаю, что наша главная аудитория – это дети двух-трех и пяти-шести лет. Думаю, что представления для них должны быть разными. Поэтому и возник формат кукольных спектаклей. Знаете, иногда я смотрю мультфильмы, которые озвучивает известные нынешние актеры, и вижу, что они не могут найти голос для своего персонажа. Например, Конек-Горбунок просто говорит голосом актера Павла Деревянко. Актер – сам по себе, и его персонаж - отдельно от актера. Вот вам и «слияние»!

И вспомните советские мультфильмы - в них это было просто прекрасно! Тот же Анатолий Дмитриевич Папанов придумал потрясающий голос для своего персонажа - волка из мультфильма «Ну, погоди!». Или Евгений Павлович Леонов, вложивший в Винни-Пуха некую комическую монотонность, суетливость в голосе и вместе с тем какую-то сдержанность. Или другие наши актеры, которые очень внимательно подходили к голосовой окраске, например, для Питона, Слона, Львенка, Черепахи, что мне безумно нравилось и нравится!

- Чего сегодня не хватает в наших кукольных спектаклях?

- Сегодня пошла такая тенденция, что многие делают кукольные спектакли для взрослых. Во всяком случае, это так называется. Я не против, мне это тоже интересно, и, кстати, мы сами хотим сделать большой кукольный спектакль «Ханума», к которому у нас даже подготовлены эскизы. Но сейчас очень часто делают такие авторские спектакли и вкладывают в них такие смыслы, до которых очень сложно докопаться не только юному, но и взрослому зрителю. Такие спектакли получаются вымученными, технологичными, формалистическими, и самое главное, в них нет теплоты.

А ведь нет ничего страшного в том, чтобы сделать кукольный спектакль для юных зрителей таким, чтобы он был яркий, живой, легкий, музыкальный, интерактивный, чтобы сами юные зрители активно участвовали в нем, – и это тоже является очень большой, сложной, гуманитарной, ответственной и замечательной задачей! Мы этого не боимся, я этого не боюсь - и с удовольствием делаю детские спектакли!

- Соответственно, и планов громадье?

- У нас в планах несколько спектаклей, например, совсем легкий – «Три поросенка», к которому уже готовы куклы. Знаете, этот спектакль, а еще «Колобок» - это такие блокбастеры, которые и кормят многие театры. А еще мы хотим сделать более серьезные спектакли, например, «Малыш и Карлсон», где, может быть, я попробую сыграть самого Карлсона. Все мы знаем тот чудесный пример, когда Спартак Мишулин в течение 20 лет в Театре Сатиры играл Карлсона, и это было очень здорово! Мы хотим сделать живой спектакль, там будут два живых персонажа – сам Карлсон и фрекен Бок, а вот Малыш будет уже куклой, которую будут оживлять актеры.

- Есть ли в ваших задумках что-то современное, что называется, на злобу дня?

- Мне очень хочется сделать спектакль, вероятно, кукольного формата, в котором я предполагаю выразить свои эмоции и чувства относительно тех военных событий, которые происходят сейчас между Россией и Украиной. Скорее всего, основой будет пьеса Шекспира, также будут диалоги наших современных авторов, которые принимали непосредственное участие в этих событиях, в боестолкновениях. Мне очень хочется высказаться на эту тему.