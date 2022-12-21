Слово о Рыжем театре

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2022, 18:30 Александр Саргин

Фото: Александр Саргин

До недавнего времени я и не знал, что на свете существует такое культурное заведение – Рыжий театр! Мало того, я и театралом-то никогда не был, хотя бывал во многих театрах, начиная с Большого и заканчивая «маленькими».

Вот и в этот раз после огромного перерыва я оказался в маленьком театре. Если бы кто-то за неделю до этого сказал мне, что я, извините, попрусь на другой конец Москвы, за МКАД, на станцию метро «Улица Дмитриевского», в 10-15 минутах ходьбы от которой, если идти дворами, находится Рыжий театр, я бы просто рассмеялся.

Но случилось так, что в Интернете я нашел информацию о том, что у моего давнего приятеля, с которым мы не виделись чуть ли не с советских времен (да, так бывает – разошлись стежки-дорожки), недавно был юбилей, вполне себе круглая дата. «О, тем более есть повод позвонить!» - подумал я. И, самое интересное, он был зарегистрирован в актерском агентстве, в котором, кстати, мне и помогли с его координатами.

Вообще-то, во времена оные он был режиссером-документалистом, помню, взял какой-то приз за свой фильм, который ему вручали в Доме кино, потом, помню, отмечали… А еще он немного снимался в фильмах, играл какие-то маленькие эпизодические роли… А еще мы с ним хотели сделать одну телепередачу, и хотя не сложилось, но все равно тоже отмечали… В 90-е он вроде шоферил при какой-то конторе, жить-то как-то надо было, ну а позже разошлись наши стежки-дорожки, а эпохи менялись и менялись...

- Ты правильно сделал, что позвонил, - сказал он, когда я недавно, то есть уже в нашу эпоху, набрал ему. Поговорили, повспоминали, посмеялись, будто и не было этого многолетнего перерывчика, этого мгновенья. Ты знаешь, говорит он, я сейчас играю в Рыжем театре. А прийти туда можно, спрашиваю. Конечно, ответил Валера.

И вот я сижу в маленьком, но уютном зале этого маленького театра. Давали «Ревизор» Гоголя, и, чувствую, меня сразу, как говорится, захватило. Я, конечно, не театральный критик, но мне понравился сам подход к постановке этой бессмертной пьесы. Спектакль был очень динамичным, шел без перерыва полтора часа; то фоном, то выдаваясь на первый план, звучала бодрящая «канканно-водевильная» музыка, что, впрочем, не отменяло серьезного и уважительного подхода к постановке этого классического произведения. Могу сказать определенно – здесь никоим образом не был утерян гоголевский дух!

Мой приятель играл одну из главных ролей, и, хотя он был в костюме той эпохи, я его узнал сразу. Во, думаю, Валера дает! Ну а актер, игравший Хлестакова, просто купался в своей роли, и, считаю, многим известным «раскрученным» коллегам, когда-то игравшим или собирающимся играть главного героя «Ревизора», стоило бы подъехать в Рыжий театр и кое-чему здесь подучиться. А насколько убедительной и завораживающей была игра женщин-актрис! Да и сами они…

Существует исследование, что люди, которые постоянно ходят в театры, живут дольше тех, кто к спектаклям равнодушен. Похоже, посетив тогда Рыжий театр, я тоже на какое-то время продлил себе жизнь. Да, после спектакля я находился в приподнятом настроении, и когда пилил на метро через всю Москву, то даже не замечал этой долгой и нудной дороги!

Вы будете смеяться и даже из ста попыток не угадаете, про что я начал думать, когда проникся и спектаклем, и самим Рыжим театром! Я думал, например, об… Иосифе Райхельгаузе, который более чем 30 лет был худруком, то есть худоруководил театром «Школа современной пьесы», расположенном в самом центре Москвы. Власти совсем недавно освободили его от должности, но до этого он, находясь на ней, нисколько не чурался того, что был в приятельских отношениях с депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, самодовольно делавшим селфи на фоне погибших в трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в одесском Дома профсоюзов! Это – как?!

Или муж бывшей телеведущей, которая начинала свою несчастную карьерку в доме номер два!.. Его спектакли славны тем, что на них демонстрируются похабные вещи, а потом под это дело выписываются сговорчивые критики, которые своим словоблудием обрамляют, скажем, показ мошонок в некое новаторство и высокое искусство! Кстати, этот околотеатральный деятель как-то явился на встречу со зрителями, когда из одежды при нем была только шляпа в руке. Ну, известное же фото, когда он вышел к людям абсолютно налегке…

Чем-то этот «режиссер» напоминает так называемого акциониста - Павленского, который тоже демонстрировал мошонку, а потом проходил лечение в одной из психиатрических клиник Франции. Но за какие, простите, заслуги муж той потерянной экс-телеведущей «получил» (опять же в самом центре Москвы) русский театр, который славен своими традициями, и теперь тоже худоруководит в нем? А не начать ли ему восхождение к вершинам (или азам) профессии, например, в каком-нибудь деревенском клубе, находящемся в 101 километре от столицы (хотя и там тоже люди живут)?! Если что, папа, бывший советский театральный критик, поможет!

Или вот еще, так сказать, по мелочи. Одна моя приятельница с подругой в минувшие выходные решили порадовать себя - и пошли в театр. Сидят, смотрят, а в пьеске, оказывается, преимущественно изъясняются матом. Приятельница с подругой не ханжи, и сами могут научить материться кого угодно, в том числе и тамошних актеров, воплощающих «гениальный» (чуть не написал, «генитальный») замысел. Однако ж мат – он же честен, и все-таки должен быть в нужное время и в нужном месте, когда просто нельзя не материться… ну, например, после просмотра такого вот спектакля, с которого, кстати, они просто ушли. Хорошо, дело было в центре - подруги хоть в нормальном кафе потом посидели!..

Может, кто-то сильно удивится, но в Рыжем театре не матерятся от слова «совсем». В этом театре дарят людям, а особенно детям – радость. Здесь идут и обычные спектакли с участием актеров, и кукольные. Вообще, репертуар этого театра больше направлен на детей. Хотя я был тут всего один раз (первый, но, надеюсь, не последний), среди зрителей преимущественно были школьники средних и старших классов. Но, конечно, есть замечательные спектакли и для совсем маленьких. Кстати, именно для крох там сейчас устраиваются ёлки, в которых мой приятель играет отнюдь не Снегурочку!..

Когда я шел от метро по этому смурному району, застроенному сонными, блеклыми многоэтажками, и искал Рыжий театр, то спрашивал у прохожих местных жителей, особенно у тех, кто шел с маленькими детьми, где же он находится? И, представляете, никто не знал! И только в конце пути какой-то молодой человек, открывая дверь подъезда то ли 16-ти, то ли 22-этажки, разъяснил мне: «Да вот же он, соседняя дверь».

Да, этот театр находится в обычном жилом доме. Небольшой зал, как я понял, может вместить максимум 35-40 человек, и то, если сильно уплотнить. Зато здесь удивительно теплая атмосфера, и люди, занятые в «замкадном» Рыжем театре, в отличие от многих своих выпендривающихся «центровых» коллег, действительно делают богоугодное дело! А еще при театре есть актерская школа, откуда периодически выходят на сцену юные таланты. А еще, заметьте, для всех детей, чьи папы и братья стали мобилизованными, бесплатный вход на спектакли!

Я готовил этот текст просто на эмоциях, как зритель, человек, для которого стало приятной неожиданностью посещение данного культурного заведения. Зайдя на сайт театра, вдруг обнаружил, что положительное решение об его открытии на уровне мэра Москвы было принято 27 марта 2012 года, то есть в Международный день театра, так что этот день коллектив «Рыжего» и считает своим днем рождения.

Но - фактическое открытие театра и начало его работы состоялось 28 декабря 2012 года. Поэтому, перефразируя героя Сергея Юрского из фильма «Любовь и голуби», можно сказать: «Ух ты, а ему уж десять!» - и это просто здорово! Искренне поздравляю художественного руководителя Рыжего театра Романа Светлова и его здоровый коллектив со славным юбилеем и желаю дальнейших творческих успехов!

Да, чуть не забыл! Мы так и не увиделись после спектакля с моим другом Валерой Надоленко, не отметили… ой, а что же мы собрались отмечать-то? Ну да ладно. Эпохи идут, между первой и второй, как говорится, перерывчик небольшой, так что еще отметим и повод обязательно найдем. Юбилеи, встречи, Новый год, хорошие, теплые спектакли!.. Всех с Наступающим!

К нам едет ревизор!

И вот Хлестакова уже носят на руках...

Бессметрный диалог Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина

Мечты, мечты...

Например, Онегин был "непостоянный обожатель очаровательных актрис". А как им не быть?

Фото со зрителями после спектакля - на добрую память!

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