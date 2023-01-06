Доброволец, поэт-бард Павел Юсов: Вся Новороссия – это русская земля

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 января 2023, 18:55 Анна Шершнева,

Близка фронтовой Новороссии тема творчества. Нередко среди её защитников оказываются люди, одарённые музыкальным талантом или поэтическим даром. Один из них – доброволец, защитник Донбасса, поэт-бард – Павел Юнусов сегодня у нас в гостях. Мы говорим о жизни, творчестве, путях, которые приводят на военную стезю.

– Здравия желаем, Павел! Рады приветствовать Вас на страницах «Аргументов недели»! Расскажите нашим читателям о себе.

– Родился я в городе Пермь на Урале. В 14 лет сам научился играть на гитаре. С 16 лет стал писать песни. Играл в двух музыкальных группах.

– Что за группы, в каком жанре или стиле играли, почему ушли оттуда. Что побудило к творчеству? Вы из «музыкальной» семьи?

– Первая группа у нас была в училище, мы в основном играли кавера и выступали в актовом зале этого училища. Потом группа распалась, как это обычно бывает по молодости. Потом в 2016 году познакомился с ребятами музыкантами. Немного поиграли и разошлись по личным причинам. Я из музыкальной семьи. Моя мама – бывшая оперная певица.

– Как Вы оказались в рядах защитников Донбасса?

– После того, как укронацисты сожгли заживо людей в Одесском доме профсоюзов, я не мог остаться равнодушным.

– Давно воюете? Быстро нашли общий язык с сослуживцами из местного ополчения и добровольцев из других регионов России? Как проходило «слаживание»?

– С августа 2014-го. На войне люди, как правило, все в одной лодке. Война всему учит очень быстро. Первый прилет снаряда в твою сторону, и ты уже понимаешь, что без поддержки товарища никак.

– Вам были близки идея Русской весны, Русский мир или были другие основания приехать?

– Идея Русской весны, всегда была моей внутренней идеей. Меня с детства воспитывали быть неравнодушным к чужой беде. Еще я человек с обостренным чувством справедливости.

– Пришлось побывать за это время? Есть особо запомнившиеся эпизоды из военной хроники?

– Наиболее значимым для меня стал Иловайск - Зугрэс. Запомнился момент под Иловайском, когда 82 мм снаряд разорвался в 3 метрах от меня и я получил контузию.

– Как родные отнеслись к Вашему решению воевать?

– Мои родные – в душе такие же патриоты, как и я.

– Вы поэт-бард к тому же. Когда почувствовали тягу к творчеству? Чему посвящены Ваши песни?

– Тяга к творчеству у меня с детства, а вот писать военно-патриотические песни я начал осенью 2014-го года. Первая такая песня называлась «Солнечный ветер». Эта песня об Иловайском Сталинграде. В данный момент, я в основном пишу о войне.

– А песни 2022 года «Катись, война», Drang nach Osten, «На передовой», «Солдатские будни» – это отклик на какие события? Вы сами пишете и слова, и музыку?

– «Катись война» – это песня на стихи Светланы Ольшевской (волонтера и человека с большой буквы). Drang nach Osten была написана мной еще в начале нулевых. Песня оказалась пророческой. «На передовой» и «Солдатские будни» – это песни о том, что я сам прочувствовал в 2014 году.

– Есть отдельный альбом «Моя любовь», он выбивается из контекста Вашего творчества. В связи с чем случилось его появление?

– Альбом «Моя любовь» был записан в период войны. На войне без любви очень тяжело.

– Что даёт вдохновение?

– Неравнодушие и боль за людей. Я никогда не понимал равнодушных и безучастных людей к судьбе Донбасса. Донбасс сейчас – это сердце России.

– Как восприняли начало СВО, референдумы, расширение границ России?

– С огромным воодушевлением. Русские Донбасса ждали этого долгих 8 лет. Я с 2014 года считал, что Донбасс – это Россия. Жаль, что так поздно это произошло, но лучше позже, чем никогда. Вообще я считаю, что территория всей Новороссии – земли вошедшие в состав России при Екатерине II – это русская земля. Эти территории в основном населяют русскоговорящие. Надеюсь, что и Киев со временем будет в составе Большой России.

– В каких подразделениях служили ранее? И где сейчас проходит служба? В Вашем блоге видела упоминание про ОМБр «Призрак». Успели пообщаться с Мозговым?

– Я никогда не служил в «Призраке», но знаком с некоторыми бойцами этого подразделения. Наше подразделение относилось к «Оплоту». По состоянию здоровья я сейчас нахожусь дома. С Мозговым, к сожалению, знаком не был, но искренне уважаю этого человека, за его смелость и честность.

– О планах на мирную жизнь уже можно говорить?

– Сейчас идет тяжелейшая война со всем блоком НАТО, поэтому расслабляться рано. Но победа непременно будет за Россией. Я в этом непоколебимо уверен.