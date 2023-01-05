Русский доброволец Алексей: Боец любого подразделения на Донбассе живёт одной надеждой – в этом году изгнать врага с родной земли

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 января 2023, 16:17 Анна Шершнёва

Въезд в Донецк со стороны Марьинки.

Первым военным гостем в наступившем 2023 году стал русский доброволец, защитник Донбасса, ветеран Новороссии Алексей Р. Бойцу досталась нелёгкая миссия осветить «праздничную» обстановку на фронтах, где о передышке даже не слышали. Наш разговор затронул также тему нового подразделения, которое сформировано довольно давно. Сейчас оно расширяет штат и одновременно участвует в боевых действиях. Итак, слово о фронте от первого лица.

– Алексей, поздравляем с наступившим 2023-им годом и вновь приветствуем на страницах «Аргументов»! Вы давний известный участник событий в Донбассе. Как встречают новую страницу истории на фронтах?

– Все понимают, что в Новом Году нас ожидают бои ещё более серьёзные, чем ранее. Бойцы готовятся.

– Вы давно воюете, где довелось побывать за это время? Есть наиболее запомнившиеся моменты?

– Наиболее запомнившееся – тяжёлые городские бои в Мариуполе. Когда на твоих глаза горят или рушатся многоэтажные дома – забыть такое сложно.

– Вы ещё и гуманитарщик, занимаетесь обеспечением подразделений и гражданских. Расскажите об этом что-нибудь.

– В области гуманитарной помощи в минувшем году два основных изменения. Первое – массовый народный порыв помогать Донбассу: и военным, и мирным. Если до начала СВО волонтёрские сообщества, на постоянной основе помогающие военнослужащим ДНР, можно было буквально пересчитать по пальцам, после 24.02.22 поддерживать Новороссию стали очень многие люди и по самым разным направлениям. Второе очень знаковое изменение – отмена с 5 октября таможенного контроля между РФ и ДНР, что дало возможность превратить ручейки поступавшей помощи в настоящие потоки.

Доставка дров и цитрусов на позиции в Коминтерново.

– На сегодня Вы стали военнослужащим батальона «Ветераны». Что это за подразделение такое, чем отличается от остальных?

– Название батальону дано не просто так – основу подразделения составляют действительно ветераны. Среди личного состава немало опытных, испытанных бойцов, некоторые из них прослужили десятки лет и прошли по несколько войн. Служат здесь исключительно добровольцы. Большинство солдат и офицеров – по зову сердца, давно или недавно приехавшие на Донбасс из Большой России.

Шеврон батальона «Ветеран».

– Как Вы узнали о нём и попали туда? Какие критерии отбора бойцов туда? Как Вас там приняли?

– Узнал от служащих здесь друзей. Критерии отбора – в первую очередь не внешность или физические данные, а высокий моральный дух, прочный внутренний стержень. Приняли по-товарищески, с первых дней почувствовал себя своим среди своих.

– Какие задачи ставит перед собой подразделение?

– Задача номер один и у нас, и у всех других частей и подразделений – скорейшее освобождение донбасской земли. Так будет и быть по-другому не может.

– Что можете сказать о ситуации на фронтах сейчас?

– Беспрерывные бои. Сейчас – без заметных изменений линии фронта. Каждый отвоёванный метр добывается потом и кровью. Широкое применение ракетно-артиллерийских вооружений и высокотехнологичных видов оружия.

– Немного об обстрелах городов… Буквально в первые минуты Нового года ударом ВСУ снесли здание ПТУ в Макеевке, где много потерь среди военных. Города ЛДНР обстреливают в надежде случайно попасть туда, где могут находиться военные?

– Нет, обстреливают как раз прицельно, враг точно знает, куда бьёт. ВСУ для этого используют разведданые, полученные от НАТОвских систем радиоэлектронной разведки. Обычная разведка у них также работает. А случайно они стреляют по городам, пытаясь применять тактику террора против мирного населения. Любой боеприпас, выпущенный по городской застройке, в кого-то попадёт. Многократно обстреливались рынки, автостанции и другие места скопления мирных граждан.

Это покойный «Художник», начмед 1-го СБ 100-й ОМСБр. Четыре ранения, восстановился, а погиб в ДТП в центре Донецка.

– Дайте небольшой прогноз на 2023 год. С каким настроением входит в него Ваше подразделение?

– Составлять прогнозы не готов. Просто есть служба и работа, которую надо продолжать. Думаю, любой военнослужащий Корпуса и других вооружённых формирований на Донбассе живёт одной надеждой - в этом году изгнать врага с родной земли.

Шинковка для укропа.

– В завершении можете обратиться к потенциальным бойцам, которые могут вступить в строй Вашего подразделения.

– Есть места в нашем строю, пацаны. Ждём вас.