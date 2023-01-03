Актер Анатолий Котенев: о Новом годе, черной икре и своем детстве

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 января 2023, 18:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Зритель привык видеть актера в серьезных ролях – генералы, ответственные работники и даже президенты! И создается такое впечатление, что Анатолий Котенев суровый и немногословный человек! Ничего подобного! Анатолий Владимирович очень приятный собеседник, который умеет слушать, слышать, но главное – интересно рассказывать. Балтийское бюро «Аргументы Недели» лично в этом убедилось!

- Анатолий, весело встретили год Кролика-Кота?

- Мы с семьей встретили спокойно. Это раньше любили отмечать весело, шумно и с друзьями. А сейчас у нас есть маленькое чудо – дочка Софья, которой всего четыре года, и она уже спит в полночь. А мы с супругой под бой курантов тихо заходим в ее комнату, желаем всех благ и выпиваем бокал шампанского. Вот так и отметили Новый год!

- Анатолий, без какого блюда у вас не обходится новогодний стол?

- Вы знаете, в этом году мы не особо придерживались традиций – шампанское и черная икра. Я был на гастролях на Камчатке и мне повезло купить там икру – вот и решили попировать в Новый год! Я же 31 декабря работал, играл спектакль и приехал домой уже около 23:00. Конечно, устал. Посидели немного с супругой и уже в два часа пошли спать. Но одну традицию все же решили соблюсти – на следующий день так захотелось салата «Оливье»!!! Жена говорит – «Я отварила картошечки, колбаска хорошая с горошком и огурчиками есть.» Так почему не сделать? Сделали, аж целый «тазик», который я осваивал два дня!

- Анатолий, а есть ли у вас Новый год, который вы запомнили на всю жизнь?

- Я помню Новый год своего детства. У нас в семье появился телевизор, когда я учился в 9 классе, но это не значит, что встречали Новый год как-то не так интересно – очень весело, шумно, прекрасно! Родители собирались за большим столом с соседями, друзьями, а мы, детвора, бежали на улицу, где устраивали небольшие фейерверки из старого колеса от машины – мы жили на окраине и никому не мешали своими играми А игрушки - делали своими руками, и были счастливы. Сегодня я счастлив, что рядом со мной мои близкие, что комната доченьки утопает в игрушках. Вот и 1 января всей семьей посетили, замечательный детский спектакль «Школа снеговиков». Знаете, я сам словно в детство попал, проникся, происходящим на сцене – ярко, интересно, увлекательно! Даже стал сочувствовать Снежной Королеве – молодцы артисты! Доченька была в восторге, да и мы с супругой тоже!

- Анатолий, что вы для себя, своих близких загадали в полночь, если не секрет?

- Я думаю, что мы все хотим одного – спокойствия, мира, здоровья! Главное – здоровья! Возможно, молодежь меня не совсем поймет, но тем, кому за «50» знают, как здоровье необходимо – вот я перенес на ногах несколько операций и бывает, что не все гладко. Но есть такое слово – надо! И ты поднимаешься, идешь и работаешь! Кто же еще позаботится о моих близких? Еще я желаю, чтобы у людей было хобби! Без этого нельзя никак – должен человек чем-то увлекаться! Я вот люблю рыбалку, «крашу картины». Это я так называю свое творчество-хобби. Еще желаю любить детей. Дети – наше продолжение и то, что мы иногда ругаем их, увы, больно отзывается в маленьких сердцах. Когда были с дочкой на спектакле, то я видел родителей, которые просто одергивали, ругали своих детей – «Перестань вертеться, веди себя спокойно!» Но это же детский спектакль и ребенок так выражает свои эмоции! С детьми нужно уметь договариваться. Вот верное слово! Моя супруга Леночка умеет договариваться с дочкой – например, уже с вечера собирает ее в детский сад – «Какое платье, колготки, туфельки наденем завтра?» Жена дает выбор дочери, но и ненавязчиво предлагает свое мнение – вот так и договариваются! Это важно.

- Анатолий, вы верите в новогодние чудеса, в тех животных, которые стали хозяевами 2023 года?

- В чудеса верю! В животных. Моя супруга верит в Кролика-Кота, потому что это ее год! Верит, что они принесут счастье, удачу! А я верю в свои силы. Работы, слава Богу, хватает! Вот разговариваю с вами, а уже думаю о вечернем спектакле! Это прекрасно, когда есть работа! И в этом уже году зрители увидят меня на экране в роли ответственного товарища из КГБ. Я привык к таким ролям – такой уж у меня «образ», но я не в обиде! С Новым годом! Всех благ!

- Благодарю. С Новым годом!