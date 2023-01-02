Актер Алексей Шевченков: У меня все в полном объеме – Снежинка, Пончик и Снупи

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 января 2023, 14:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мир встретил Новый год! К нам в двери постучались Кролик с Котом – милые пушистики, которые обещают семейное счастье, романтическое настроение, размеренную жизнь. Надеюсь, что так оно и будет! Актер Алексей Шевченков очень хорошо знает, что значит жить бок о бок с кроликом и котейкой. О своих наблюдениях он поделился с балтийским бюро «Аргументы Недели».

-Леша, ты в новом году просто «упакован» символами 2023 – кот, кролик.

- Да, у меня все в полном объеме – Кролик – Пончик, Кошка – Снежинка и улитка - Снупи.

- Расскажи о своих четвероногих домочадцах.

- Кролик Пончик живет у нас всего месяц. До этого был другой – Пуша. Прекрасный, крупный кролик! Был, как собака – утром запрыгивал на кровать, обнимал, облизывал, здоровался… А вечером имел привычку встречать после работы. Вернее, это была крольчиха. Она погибла – ее скрестили с зайцем и природная несовместимость. А прожила долго у нас. Недавно я шел по городу и вижу зоомагазин – зашел. А там вот такое маленькое чудо – я вспомнил Пушу и решил купить. Так в нашем доме появился малыш Пончик.

- Есть еще и котейка у тебя. Как они вместе уживаются с Пончиком?

- Да, у нас живет кошка Снежинка. Британская шиншилла. Уживаются-то хорошо, вот только создается впечатление, что это я у нее живу. Да, Снежинка так и считает, что в квартире я живу только благодаря ей и она может выгнать меня в любой момент. Любит шипеть на меня. Очень крутая у меня кошка и своенравная.

- Леша, твои пушистики будут непременно оберегать дом в этом году, и точно тебя в обиду не дадут!

-Учитывая характер Снежинки – факт! Чужие тут не пройдут! С Новым годом! Счастья, здоровья, всех благ!

-Благодарю. С Новым годом!