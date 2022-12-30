Певица Анне Вески: Я хочу пожелать всем счастья

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 декабря 2022, 21:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Неслышной поступью, но уверенно, на своих пушистых лапках приближается Кролик-Кот, он станет хозяином Нового года! А пока - пока мы провожаем красавца Тигра. Вспоминаем, что принес нам этот хищник – кого одарил, а кого и «куснул». Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» предновогодняя беседа с великолепной певицей Анне Веске, ее любят сотни, тысячи людей и в России, и в Прибалтике.

- Анне, с наступающим вас Новым Годом! Самых благих пожеланий от нашего издания! Как собираетесь встречать год Кролика-Кота?

- У меня будет концерт, на главной площади Таллина. Я хочу быть с людьми! Год Тигра «унес» от меня любимого супруга Бенно, с которым мы всегда отмечали Новый год вместе. Хочу быть с людьми! Жизнь продолжается!

- Анне, 25 декабря католики отметили Рождество.

- И я встретила Рождество в кругу семьи – дочь, внуки. Посидели, вспомнили родных, которых с нами нет, пожелали здоровья живущим. Тихо отметили.

- Анне, в Рождество и Новый год, принято поднимать бокал с шампанским и желать самое сокровенное. У вас сбываются желания?

- В этом году, все иначе. Нет рядом дорогого человека. Но я подниму бокал в Новый год и пожелаю всем нам счастья, здоровья! Самое важное в жизни – здоровье и присутствие рядом близкого человека. Мои желания. Да, они сбываются! Я довольна своей судьбой! В чудо верю, а в Деда Мороза верят мои внуки. Обязательно нужно жить и верить в чудо! Я благодарна всем, кто помнит и любит меня! Жизнь – черно-белая полоса, но так и должно быть! С годами к нам приходит мудрость и опыт. Я благодарна Богу, что могу радовать людей своими песнями. И это счастье! С наступающим Новым Годом!

- Благодарю. Мы любим Вас, Анне!