Самый русский мексиканец: Мои преподаватели русского языка научили главному — русская душа широкая и непобедимая

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 декабря 2022, 10:41 Анна Шершнёва

Сегодня на страницах «Аргументов недели» необычный заокеанский гость. Нашим читателям представится житель Гвадалахары и большой друг России и Русской цивилизации с псевдонимом Adalid Cristero – по-испански это обозначает «Опричник Христа». Анонимность нужна нашему гостю в целях безопасности на пути битвы с глобализмом за будущее мира. Итак, наше знакомство начинается.

— Доброго дня, уважаемый Адалид, рады приветствовать Вас на страницах «Аргументов недели»! Сложно поверить, но Вас можно считать эмиссарами Русского мира в Мексике!

— Здравствуйте, можно меня звать Кристеро! Да, на самом деле мы все добровольцы и, как догадываетесь, я и мои ребята — мексиканцы. Сам люблю Россию и знаю, что тот человек, кто любит Россию и служит ей, тот человек русский. А так, из истории знаю, что «лучшие друзья России — это армия и флот».

— Расскажите немного о себе. Кто Вы, чем занимаетесь на Родине?

— Я учился в Российской Федерации, в университете на Урале. По профессии я политолог, но сперва хотел учиться на антропологическом факультете. Скажу вам, учиться в Мексике — это идеология, а не учёба в университете. Университет моего родного города — Гвадалахары — это догматизм, который служит сатанинским интересам «шайтанских штатов антихриста», то есть США. Ещё могу сказать, что в нашем университете феминисты — на самом деле это грязь, которая уничтожит народную истинную идентичность, традицию. Они грабят и деморализуют наше общество со своими либеральными и неадекватными предложениями для женщин. Итак, я не закончил своё антропологическое образование у себя в стране и решил заниматься импортом-экспортом товаров между Мексикой и Россией. Я могу сказать, что наша страна очень богатая, очень много сырья в Мексике. Но, к сожалению, наша индустрия не развита, потому что американцам это не выгодно. Они разрушили всю нашу экономику во время революции в Мексике. После нее они договорились с коррупционерами, чтобы уничтожать наш народ и создать неоколониализм в нашей стране. Наша индустрия не развита, потому что США этого не хотят. Нет и политической индустрии. И ещё могу сказать, что в нашей стране много чего не хватает опять же по причине того, что это выгодно американцам.

— Знаю, что Вы хотите приехать в Донбасс. Как возникла такая идея?

— Идея приехать в Донбасс возникла из-за того, что я всегда хотел стать русским гражданином. Как раз познакомился с Россией, сразу влюбился в неё. Великая страна, достойные люди, ценности семейные и настоящие, великая душа — это то, что меня вдохновляет, за что я могу воевать, убивать врага и умереть. Как говорится: честь дороже жизни.

— Откуда в Латинской Америке интерес к Русскому миру?

— Я мечтаю приехать в Донбасс из-за того, что решил стать русским гражданином и тем самым могу послужить на благо тех, кого люблю. Я как раз люблю Российскую Федерацию. Здесь великая душа, уважают семейные ценности, очень достойные. Та грязь, которая пропагандируется намеренно сионскими либералами, которые любят свою «демонократию». Я решил служить России ещё потому, что здесь любят Бога и из-за того, что стал православным. К сожалению, я знаю дьявола из-за того, что я знаю иезуитов, я учился здесь в Мексике, в иезуитском колледже, когда был маленьким мальчиком. Я ничего хорошего не могу сказать о них. Но ради Бога я решил познакомиться с русской цивилизацией. Это на самом деле тот мир, который нам нужен. По-другому это только царство тьмы.

— Вы хорошо разговариваете на русском. Где учились?

— В Латинской Америке не все знают Россию, а многие вообще ничего о ней не знают. Скорей всего, они все думают, что там есть много снега, балалайки, ракеты, медведи и Калашников. Происходит это из-за того, что американцы поддерживают уровень огромного невежества в нашей стране. В принципе, мне очень жаль, но это и вина моего народа — остаться в таком посредственном состоянии, образе жизни. Я сам родился в Гвадалахаре — столице штата Халиско, в 1992 году. Много всего интересного по жизни помню. У меня семья большая и это моё самое большое сокровище. Большая дружная семья. Но, к сожалению, такого в Мексике больше не найти. Большинство людей здесь не понимают о самых истинных ценностях, которые от Бога и от России. Итак, в РФ я нашел всё то, что связано с великой судьбой. Потому что у России есть великая душа, потому что Россия и есть великая нация. Я на самом деле хочу развиваться и положить все свои таланты и усилия в развитие нации. И возможно это только в России. Мексика — это просто страна, где я родился. Ещё могу сказать, я с детства начал изучать иностранные языки. Так, например, немецкий, французский, русский и даже украинский я выучил из-за того, что так мне порекомендовала учительница украинского языка, которую я очень уважаю и которая любит всех русских. На курсах языков она была самая суровая. Самая отличная дама из Полтавы. И она научила меня по-русски, что такое русская душа. У меня было много разных преподавателей. И все они меня научили самому главному — русская душа широкая и непобедимая! Это то, что могу сказать. Мой интерес — это личный, как свой ДНК. Я с детства помню, что всегда хотел иметь великую судьбу.

С детства я изучал иностранные языки. В 12 лет я решил выучить немецкий язык, потому что там также была великая культура. На самом деле Мексика была провинцией Священной Римской Германской империи. И вообще было очень много чего интересного. С детства я интересовался великими цивилизациями. Потом я решил изучить а-ля франсез, изучал французский. Английский тоже полезный язык. Но мне не нравится деградация, которую на Западе называют культурой. Когда-то английский тоже был великим языком. В итоге, я свободно говорю по-французски, по-английски, по-немецки, по-испански (мой родной язык!). Потом я решил учить украинский, потому что, честно говоря, мне понравились украинские девушки (смеётся). Но моя учительница из Полтавы дала понять, что лучше учиться русскому языку, так я смогу разговаривать не только с украинцами, но и с людьми от Польши и до Владивостока, от Черногории до Красноярска, скажем так, и дальше. Мне кажется, что эта дружба, эта любовь, эта русская душа у меня течёт по венам. Прямо как водка (смеётся). Но я могу сказать, это образование, которое я получил в российском университете на Урале, мне дало много чего хорошего. Я понимаю и менталитет, и образ жизни: живу ясно, просто, по-спартански, прекрасно.

— Возможные соратники-земляки, которые разделяют Ваши убеждения, понимают русский? Они также хорошо знают Россию, как и Вы?

— Один приятель, с которым мы давно общаемся и дружим, не говорит ни слова по-русски. Но этот человек также понимает и держит моральные ценности и образ цивилизации, которые я сам ценю в РФ. Мы не хотим жить в царстве тьмы, которое называется западным содомом. Это связь Ватикан-Лондон-Вашингтон. А мы хотим жить по-русски, где ценится семья, гетеросексуальная, дружная, правильная без содомитов и мутантов во власти. Я могу сказать, что сам хочу служить переводчиком, либо кем угодно, но тем, кого люблю, за тех, кто открыли мне сердце, когда все остальные в Мексике меня даже отпинывали из стороны в сторону, наставляли нож. Стоять хочу спиной на Запад, а лицом и грудью — к России. Я готов служить с теми, кого люблю. Мои люди также выучат русский, как уже полюбили культуру и цивилизацию.

— То есть Вы уже успели проникнуться жизнью в России ранее?

— Я, который жил в Екатеринбурге и учился там на факультете политологии и социологии, успел побывать во многих городах страны. Очень полюбил Россию, великую и прекрасную. Архангельск не забуду, ещё Москва и Питер были. Конечно, Смоленск, Нижний Новгород, Тавда, Ирбит... Очень люблю Россию. Лето или зима здесь, осень, весна — в России всегда прекрасно. Могу сказать от себя Россия — это рай, полностью, только так. Вообще, незабываемо, как сказка (смеётся). Как говорят, чем дальше, тем страшнее. Но мы же — мужики, не боимся, наоборот. Это весело, когда настоящие друзья рядом, даже дьявол боится.

− Адалид, Вы ещё и политический эксперт. Расскажите об обстановке в родной Мексике? Что Вам хотелось бы изменить в политическом устройстве страны и даже Латинской Америки в целом?

− Я уверен, что моя страна полностью уничтожена во всех институтах – правительство и церковь даже… Из-за того, что морально и, так скажем, в конституционном праве, моя страна страдает полностью от несправедливости и от урезания суверенитета. Здесь правит коррупция, которая финансирует все эти сионские банки из Америки. На самом деле масоны уже 300 лет как завоевали нашу страну изнутри. Все институты предали народ из-за того, что все чиновники предали Мексику. Эти люди, которые считаются высшей кастой, которые хотят жить во дворцах, но обрекают мой народ умирать от голода на улицах, это те люди, которые торгуют наркотиками между США и Европой, и всей Латинской Америкой. Всё мексиканское правительство включено в такие действия криминальные.

Ещё могу сказать, что в Мексике действует полностью моральная анархия из-за того, что гомосексуальные западные содомиты, которые уже правят в нашей стране при помощи огромного лобби, действующего также и в Ватикане. Эту систему нужно уничтожать, а виновных наказать жесточайшим образом. Как православный монархист, могу сказать, что все эти люди не заслуживают даже самого минимального терпения и малейшего милосердия. Потому что из-за них мы все страдаем. Я сам родился в семье, где сохраняют Бога в сердце и справедливость в душе.

В Мексике мы все страдаем от коррупции. Это та же самая каста буржуев и монополистов, от которых мы все страдаем. Они монополизировали всю индустрию Мексики, они торгуют с американцами и разрушили конкурентов, которые честно бы хотели работать по-своему. Все монополисты согласованы с масонами и предателями, которые в Мексике контролируют телевидение, рекламу, как везде. Это тот же рецепт, который творили масоны, сатанисты и сионисты 500 лет назад и даже больше. Я не считаю себя ни расистом, ни фашистом. Наоборот, я не могу говорить, что я антисемит, но я понимаю в то же время: любители золотого тельца, сионские шпионы, кто называет нас «скотами и биомассой», они все творили беды и в Мексике, и в мире. Не буду скрывать, что ради Бога я готов защищать, положить жизнь за тех, кого люблю. И они все находятся в Российской Федерации. В Мексике тоже есть те, кого я люблю. Но страна, цивилизация, которая способна защищать человечество, это далеко не Мексика, и, конечно, не западный Содом, а Российская Федерация. Русская душа с Богом, непобедимая! Слава России!

− Что Вы подразумеваете под Универсальным соцдвижением против Запада? Если можно подробнее?

− Я считаю, что нужно создавать соцдвижения в каждой стране против этих содомитских лобби-организаций, той масонской сатанинской организации, которая давным-давно творила гадости и беды в мире. Они в Китае развязывали две войны при помощи опиума. Наркотики – это как раз их золото, их монета. Масоны, иллюминаты, эти сионисты, которые называют себя «богоизбранным народом», я считаю, их бог – это сатана. Они не идут на войну никогда, они эти войны развязывают, чтобы воровать деньги на нашей крови. Им надо платить той же монетой, которой они хотели купить наши души. Душа наша не продаётся, и нужно им вернуть то, чего они заслуживают. Я приеду в Россию, служить Родине своей, потому что я уверен, русский народ живёт с Богом. Я также могу сказать, что люблю всех славян – украинцев, белорусов. У нас общий враг – это тот, кто считает себя высшей расой, кто почитает и распространяет сионизм.

Мне кажется, что если на Украине народ бы лучше ходил в храм, чем в кино, и если дома семья бы читала Святую Библию, а не сидела бы за играми в ПК, и не смотрела «Квартал 95» по телевизору... Вся Украина давным-давно была бы опять с Россией...

Самый худший враг на войне — это тот, который за спиной ломает мораль народа. И этот враг на самом деле много чего плохого показывает русским каждый день... Это совпадение, что и в Мексике, и в России сионисты владеют «миром зрелищ», «артистами» и также «кино», которым забивают экраны.

Нужно защищать народ везде, не только пули опасные... Цензура необходимо везде, и в интернете, и на каждом канале. А то враг будет атаковать прямо в сердце невинных людей.

И это тот же враг, кто служит в Ватикане, и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе. Это тоже самое, что происходит в Мексике. Эти люди спокойно отдыхают, празднуют, пока люди отравляются наркотиками и тонут в крови. Их сложно назвать людьми, они служители зла, и мы будем бороться против власти тьмы на каждом континенте. Господи, помоги! Слава России!