Эколог и глава Землячества донбассовцев Сергей Лисовский: Русская идея – это идея коллективизма, соборности и природолюбия

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 декабря 2022, 20:59 Анна Шершнёва

Вновь в гости к «Аргументам недели» заглянул известный общественный деятель, эколог и журналист родом из Донбасса Сергей Лисовский. Он живёт и работает на благо Большой России в Северной столице, но постоянно держит «руку на пульсе» событий в родном крае. После нашей последней встречи произошло множество знаковых событий в республиках и всех освобождённых территориях. О них и многом другом наш предновогодний разговор.

– Здравствуйте, Сергей! Рады вновь видеть Вас на страницах «Аргументов недели»! С момента нашего прежнего общения произошла масса событий: референдумы, вступление Донбасса и остальных в РФ, ужесточение на фронтах, тактические манёвры. Как относитесь ко всему происходящему? В общих чертах, но спрашиваем, Ваше мнение ценно.

– Добрый день, Анна, Вам и читателям газеты «Аргументы Недели»! Хотя, в соответствии с геополитической и медицинской ситуацией, лучше сказать – Здравия желаю! После нашей предыдущей беседы прошло 5 месяцев. Тогда у меня родилась седьмая внучка. А буквально недавно у меня родился восьмой внук. Хорошо помню те летние дни конца июля, время надежд, время подготовки референдума и в то же время – какой-то неизвестности и шахматности с белыми и чёрными клеточками и перестановкой фигур в международной и российской политике. Ни Западу, ни России не удалось сделать ход конём или вообще перевернуть шахматную доску, сбросить все фигуры и начать новую игру. Ситуация упёрлась стенка на стенку. Наш Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, развиваясь с 2004 года, ещё тогда, 18 лет назад, говорил, что «оранжевая зараза» может перерасти в «коричневую чуму». Так оно и случилось. Жаль, что нас не слышали.

Россия долгие годы проигрывала информационно-идеологическую войну Западу. С 24 февраля, начав спецоперацию, одновременно начался процесс Великой Чистки от «пятой колонны» внутри страны. И это, пожалуй, одно из главных достижений, поскольку нельзя выиграть войну на поле боя, если в тылу в спины солдат стреляют информационные пушки. Наш Союз донбассовцев все годы занимался разоблачением бандеровщины и русофобии, но, к сожалению, на федеральных каналах нас тупо не замечали и не приглашали. Все последние восемь и до этого лет бал правил гламурный пофигист. Сейчас та негативная тенденция изменилась к лучшему, стало больше здоровых и патриотических передач, однако тенденция «хочется жить красиво и беззаботно» сохраняется. К тому же, приходят какие-то неизвестные политологи и учат, как нам жить. А мы их и сами можем научить. Они делают стратегические ошибки в своих размышлениях и таким образом могут играть на бессознательном уровне на руку американским глобалистам.

Сергей Лисовский открывает конференцию по Донбассу в Санкт-Петербурге.

Наш Союз помогал региональным властям провести референдум в Петербурге, в частности, мы взаимодействовали с Комитетом по межнациональным отношениям и Домом национальностей. На голосование пришло более 10 тысяч человек. Это был открытый и честный референдум. Многие люди приходили с детьми и, голосуя за вхождение Донбасса в состав России, просто плакали. Мы рады, что это состоялось уже, как факт волеизъявления народа, и затем, как юридический факт на уровне государства. Конечно, речь идёт также и о Запорожской, и о Херсонской областях. Безусловно, всё это время следили за новостями Юга России (Донбасс, Запорожье, Херсон) и на других направлениях. С раннего утра иной раз вместо зарядки принимался за чтение новостей в разных группах, слушал брифинги Министерства обороны России. Часто созванивались и переписывались с Донецком, с земляками-донбассовцами из Москвы, а также с соратниками из украинских городов, именно с теми людьми, кто выступает за союз с Россией и понимает, что в раскачке войны на Украине главными являются американские глобалисты. Отношусь ко всему происходящему с болью в душе и ухожу в анализ – надо было забирать Украину из американских лап ещё в 2004 году. Не в 2014, а в 2004. По идее войну можно было бы выиграть до её начала, применив при этом все приоритеты управления. СВО – действительно вынужденная мера, дальше тянуть было нельзя, хотя она проходит в более худших условиях. Верим в победу России и делаем для этого всё, что в наших силах.

– Ваша общественная деятельность продолжается. Чем сейчас занимается Союз донбассовцев Санкт-Петербурга?

– За эти пять месяцев представители Союза донбассовцев побывали в военном госпитале в Петербурге, в сентябре помогли провести референдум, 20 октябре провели большой круглый стол, посвящённый 80-летию комсомольской антифашисткой организации «Молодая Гвардия», совместно с Молодой Гвардией Единой России в Дискуссионном клубе «СРЕДА». Приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Народного Единства, в работе круглого стола Союза предпринимателей Санкт-Петербурга по теме Донбасса и гуманитарной деятельности. За это время я стал ведущим на радиостанции «Модное радио», на которой главным редактором является Дмитрий Грызлов. Провёл уже 16 передач «Экология. Безопасность. Жизнь», в которых затрагивались в том числе темы анализа геополитической ситуации, обстановки в Донбассе, ну и, конечно, экологическая и культурная тематика. В сентябре принял участие во-вторых Зазнобинских чтениях в Доме культуры «Выборгский», где выступил с докладом «Взгляд из будущего на Русскую цивилизацию: из будущего — в прошлое, из прошлого – в будущее». В докладе сформулировал представления о модели будущего и необходимые приоритеты развития.

Анонс конференции.

Союз донбассовцев создал Молодёжный совет и приступил к работе в этом направлении, помогает это делать юная землячка из города Амвросиевка Донецкой Народной Республики, учившаяся в Донецком и Петербургском университетах и оставшаяся здесь жить и работать.

– На днях прошла конференция «Донбасс — Россия: единая душа, единая судьба, единая песня». Расскажите о ней подробнее, пожалуйста, какие цели она преследовала и чему была посвящена?

– Да, получилось очень хорошее городское событие. В Санкт-Петербургском Доме журналиста 14 декабря 2022 года состоялась конференция под названием: «Донбасс — Россия: единая душа, единая судьба, единая песня», которая была приурочена к двум важнейшим датам — 350-летию со дня рождения императора Российской империи Петра Первого (9 июня) и 100-летию образования СССР (30 декабря). Кроме подведения итогов работы Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, также перед собравшимися выступили представители дружественных организаций.

В рамках события состоялась благотворительная акция «Новогодний подарок — детям Донбасса», на которой были собраны новогодние игрушки, книги, канцелярские товары. Все подарки по окончанию мероприятия в этот же день, благодаря соратникам из Общественного движения «Спасём Донбасс» и СДД были погружены в машину и доставлены в Донбасс.

Состоялась благотворительная акция «Новогодний подарок — детям Донбасса».

Ещё, очень важно, для участников конференции было распечатано и представлено два Обращения: к ООН в поддержку России и осуждения провокационной политики США и НАТО, поддерживающей марионеточный киевский режим и Обращение к Президенту России с предложениями об укреплении безопасности России.

Во второй части состоялся великолепный концерт, подготовленный Лауреатом международных конкурсов, солисткой музыкального театра Юрия Мартьянова, заместителем председателя Союза донбассовцев Санкт-Петербурга по вопросам культуры Татьяной Лавренко, которая открывала и вела конференцию.

В концертной программе выступила артистка Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Наталия Стецкая, виртуозно и душевно исполнив на скрипке несколько классических произведений. Также прозвучали стихи современных авторов из Донбасса и Петербурга, известные советские песни в исполнении представителей Калининского района, Товарищества имени Т.Г. Шевченко и певицы Татьяны Лавренко.

Открыли конференцию Гимном России и минутой молчания по всем погибшим защитникам России — военным и мирным гражданам. Также в конференции приняли участие курсанты Поста № 1, которые торжественно внесли в зал Знамя Победы перед началом конференции.

Курсанты Поста № 1 со Знание Победы.

Мой доклад в виде презентации был по теме: «О роли Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области в жизни Невского края и Русской цивилизации в течение 18 лет (2004 – 2022 гг.)» - об истории и людях с которыми взаимодействовало землячество, идеологических моментах, о борьбе против западной и бандеровской идеологии, о защите русской культуры.

– Кто приехал на такое знаковое событие? Как прошла конференция?

– Нас поддержала городская власть и общественные организация, главный телеканал северной столицы «Санкт-Петербург» показал небольшой сюжет.

Приветственное слово приехал сказать и передать подарки для детей Донбасса Первый заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Алексей Силкин. Перед участниками выступил директор Дома журналиста Андрей Ильин, а также глава регионального исполкома ОНФ в Ленинградской области Галина Синкевич, рассказав о проекте ОНФ «Всё для Победы!». Первый вице-президент Петровской Академии Наук и Искусств (ПАНИ), член Союза писателей России Андрей Антонов затронул очень важную тему: «Россия – правопреемник и правопродолжатель СССР». Президент Санкт-Петербургской общественной организации «Царскосельская Женская Ассамблея» города Пушкин Нина Заргарян рассказала о гуманитарной деятельности и сотрудничестве с Союзом донбассовцев.

Наш соорганизатор конференции, поэт и замечательный человек, руководитель Профсоюза народного образования Калининского района Санкт-Петербурга Александр Афанасьев раскрыл новую тему: «Об установлении взаимодействия между Калининским районом Санкт-Петербурга и Калининским районом Донецка». О воспитании гражданской ответственности через киноуроки в школах России говорил общественный представитель Международного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России» Алексей Горшков.

Наши дорогие боевые подруги и волонтёры из ОД «Спасём Донбасс» и Союза добровольцев Донбасса Ольга Крыгина и Анастасия Каменская рассказали о своей огромной гуманитарной деятельности. Были ещё несколько выступающих: руководитель Молодёжного совета Союза донбассовцев СПб и ЛО Лолахон Сайдмухудинова, поведавшая о планах работы на межнациональном фронте, Президент СПб РО МОО «Возвращение к Истоку» Ирина Пелевина, выступившая по теме: «О работе организации и подарках для детей Донбасса (книги «Жар-птица») и другие.

Земляки-общественники в Петербурге – Лолахон Сайдмухудинова, Татьяна Лавренко, Сергей Лисовский.

– Власти города шли навстречу? Вообще сейчас чиновники помогают в таких делах?

– За 18 лет работы нашему Союзу донбассовцев в Петербурге никто не мешал, но и особо никто не помогал. Хотя нужно сказать, что уже с 2014 года внимание со стороны власти к нашей работе было повышенным. Союз донбассовцев входит в Совет при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям с самого начала его работы. Мы осуществляем взаимодействие с Домом дружбы Ленобласти, с Домом национальностей Санкт-Петербурга. А буквально недавно в Историческом парке «Россия - моя история» состоялся Консультативный совет по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга, куда пригласили и наш Союз. Финансово власти не помогают, но приглашают на общие мероприятия. Считаю, что нужно в данной предвоенной ситуации отказаться от грантовых конкурсов и поддерживать напрямую системные организации, доказавшие в работе за долгие годы свою принципиальную государственную позицию. И это связано с быстротой и пониманием, наработками в сфере идеологической и кадровой, накопленным опытом и готовыми подсказками, чтобы власть и общество не наступали на очередные грабли.

– Как насчёт идейных противников? Наверняка есть и такие. Как справлялись с их нападками в момент подготовки?

– Это очень важный момент, связанный не просто с дискуссионной частью, но и с мерами безопасности. Мы часто обсуждаем с нашими земляками, коллегами из других землячеств, региональной властью вопросы такого характера. За эти годы было всякое: и нападение на офис, и публикации пасквилей в украинской прессе, и провокационные звонки. Идейные противоречия выходцев из Донбасса и всего Юго-Востока Украины, проживающих в Петербурге проявлялись ещё задолго до 2014 года – были жёсткие дискуссии в Украинской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Но в целом ситуацию держим: готовы к открытой дискуссии. Есть и такие люди, которые не знают истории и поддаются прозападной пропаганде, фэйкам, откровенной лжи об истории России, истории Советского Союза, современной ситуации – вот с такими людьми более всего нужно работать и взаимодействовать.

Участники конференции «Донбасс — Россия: единая душа, единая судьба, единая песня».

К тому же, наше общество сегодня идеологически разношёрстное – есть православные монархисты, есть коммунисты, есть концептуалы, есть экологи, есть язычники, есть мусульмане, есть буддисты и так далее. Но, как это не покажется странным, многих из них объединил Донбасс. В Донбассе идёт военная борьба за будущее всей Русской цивилизации, там проявляются высшие человеческие качества, в этом плане человеческое начало преобладает над национальным и религиозным. Перед Богом мы все равны! Родина у нас одна! Наш маленький земной шарик вертится в вечности и хочет, чтобы люди его не взорвали.

– Меняется ли отношение жителей Северной столицы к теме Донбасса, Русского мира сейчас? Всё же сейчас прошла и мобилизация, и практически военное положение есть в ряде регионов. Это влияет на мнение наших соотечественников?

– Очень острый вопрос, очень трудный вопрос, очень серьёзный. В нём проявились разные тенденции: первая – многие молодые люди с пониманием отнеслись и пошли в военкоматы, вторая – наоборот. И в этом плане мне не хотелось бы кого-то критиковать, поскольку, как правильно подметил Никита Михалков в одной из своих передач «Бесогон» - а где было государство все эти 30 лет? Почему на федеральных каналах, в школе, в СМИ не было передач по теме воспитания и патриотизма. Ведь, всё начинается, как в известной песне «С чего начинается Родина?» нашего земляка из Донбасса Михаила Матусовского – «с картинки в твоём букваре». Этого сделано не было. А 24 февраля, вдруг, бах – начинается поход против фашизма на Украине и за русский народ на Донбассе. Допустим, наш Союз это чётко осознаёт и понимает, поскольку долгих восемь лет киевский режим уничтожал гражданское население в Донбассе. Я лично много раз ездил в Донбасс и понимаю, что происходит. Но вот, есть много людей по всей России, кто не ездил, не знает, не читал. Можно ли их всех объявить поголовно предателями? Нет, нельзя. Другое дело, что есть агенты Запада, «пятая колонна», скрытые русофобы, саботажники – вот с этими нужно бороться.

Сергей на мероприятии в Москве с выпуском «Общество и экология».

В Петербурге мне приходится общаться с разными людьми, с разными взглядами, но, как правило, это очень хорошие люди, которые понимают, что происходит, да и к тому же, лично я и представители нашего Союза стараются максимально уважительно к людям доносить свою точку зрения.

– Русская идея родилась и оформилась в Донбассе, с началом переломных событий, но сейчас идеологический момент отошёл на задний план из-за боевых действий. Как Вам удалось вернуть тему в авангард?

– Философия Русского мира основывается на русской идее, как идее справедливости. Отчасти она ушла на второй план, это также, как в экологической деятельности – когда всё хорошо, то мало кто помнит, но как только возникает экологическая катастрофа, то все начинают говорить и писать. Русскую идею пытались заболтать турбопатриоты, это те политологи, которые готовы врага шапками закидать. Но Русская идея тут не причём, поскольку это глубинная внутренняя культура, как невидимый град Китеж. Русская идея не терпит суеты, она не терпит пустых разговоров, поскольку Русская идея – это идея-труженик. За 30 лет гламура Россия стала забывать саму себя, но Донбасс помог России осознать смысл жизни. Включились внутренние резервные возможности человека и в общественное обсуждение вернулись понятия, основанные на вечных ценностях. Русская идея – это вселенская идея справедливости, идея человечности, идея сострадания, идея совестливой жизни, идея братства и спасения. Русская идея возвратила многих людей, обворованных капиталистической дурью потребительства, к здравомыслию и приблизила к народу. Русская идея – это идея коллективизма, соборности и природолюбия. Наш Союз донбассовцев боролся за Русскую идею долгие-долгие годы. В 2018 году я лично на большой итоговой пресс-конференции Президента России В.В. Путина обратился к нему и предложил провести общенациональную дискуссию на федеральных каналах по теме: «Какую Россию мы строим?» и предложил свою триада «Природа, Родина, Народ». Путин поддержал меня, но проигнорировали директора федеральных каналов. Данный вопрос на сегодняшний день остаётся открытым. Стране нужно обсуждать Большую Идею развития России.

– Следите за событиями на фронтах Донбасса и всей СВО? За помощью обращаются?

– Постоянно, регулярно, системно. Родной многострадальный Донбасс переживает разрушения, сравнимые с Великой Отечественной войной. Гибнут люди, разрушаются города. Американо-бандеровский режим не щадит ничего. Поставки оружия, а не хлеба идут Киеву регулярно. Иногда приходят различные письма. Что в наших силах, то делаем. Сейчас достаточно много различных организаций, которые действуют на системном уровне, имея большие возможности. Это раньше, в течение предыдущих 8 лет мы были почти одни, а сейчас много организаций и людей, которые помогают Донбассу. И это радует. Что касается СВО, то нужно понимать в чём смысл, поскольку по большому счёту речь идёт не только о Донбассе, не только о России, но и гораздо шире.

США и весь коллективный Запад – это хорошо вооружённый банкрот, долг США 30 трлн долларов, у Евросоюза тоже огромный долг, у них кризис, им нужно списывать свои ошибки, им нужна война. В этих условиях Украина, как оболваненный дурачок выступает на стороне банкротов, чтобы ослабить Россию и дать возможность западным вампирам напиться русской кровушки. Смысл Запада в войне против России мне понятен – это попытка бандитского нападения на наше государство с целью рейдерского захвата. Наша страна делает всё возможное, чтобы защититься. Но есть ещё более высокий смысл – это защита духовных ценностей России от морально разложенного Запада с отменой пола, родителей и всего человеческого. Россия ведёт борьбу за само понятие Человечность!

Принцип моей общественной работы умещается в эти три слова.

Россия, издревле и поныне, была и есть цивилизацией Меры и Человечности. Она сохраняла баланс на планете, поддерживая развитие национальных культур всех народов, проживающих на её территории. Русская культура и русский язык сами по себе являются глубинным основообразующим фундаментом и ориентиром, культурной матрицей для развития личности и цивилизации. Русская Армия – это армия мира, справедливости и экологической безопасности. Нынешнее руководство Украины – это предавшая свой народ шайка марионеток американских глобалистов.

Вся «западная система», начиная от ростовщиков-олигархов, до подконтрольных им ТНК, ряда мировых СМИ, НАТО, боевиков-террористов американо-бандеровской мафии со всеми её наёмниками подпитывается идеями зла, управленческими действиями идеологов «нового мирового порядка» и бесконечно штампуемой долларовой бумагой. Доллар – служит злу, зло – служит доллару.

– Какие планы у Вас и у Вашей организации на 2023 год?

– В связи с тем, что Союз донбассовцев начал усиливать кадровую работу, работу с молодёжью, работу с органами власти и общественными организациями, то у нас стали появляться новые планы. Кроме откатанных годами мероприятий, связанных с культурой, идеологией, например, ежегодное чествование героев «Молодой Гвардии», мероприятия, посвящённые Переяславской Раде, возложения цветов к памятнику Н. В. Гоголя и многое другое, хотелось бы усилить гуманитарную работу и выпустить книгу «Народная дипломатия как инструмент укрепления Русской цивилизации». У меня наработано большое количество материалов по данной теме. Также хотелось бы реализовать очень важный проект «Донбассовцы на службе Отечества». Без финансирования многое не решить. Будем искать варианты.

– На пороге Нового года мы каждого гостя просим пожелать нашим читателям и всем нашим соотечественникам напутствия на грядущий год. Ваша минута поздравлений!

– Дорогие читатели газеты «Аргументы Недели»! От имени нашего Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области и редакции газеты «Общество и Экология» поздравляю вас и всех ваших родных и близких в наступающим Новым 2023 годом. Начинал свои ответы на вопросы с пожелания: - Здравия желаю! Это не только военная форма приветствия, но и гражданская, которая особенно актуальна в наши дни. Ещё желаю вам гармонии во всём и исполнения желаний, которые принесёт не только Дедушка Мороз, но и чёткая постановка целей на будущее. Чудо свершается только тогда, когда оно загодя подготовлено! Любви вам и счастья!