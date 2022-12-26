Актриса Ирина Таранник: «Знаменитый Том Стоппард сказал мне: «Вы – девушка моей мечты, бриллиант!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 декабря 2022, 11:59 Александр Малюгин,

Личный архив

Ирина Таранник родилась в Благовещенске. Окончила ВТУ им. Щепкина, мастерскую Виктора Коршунова. Зритель знает актрису по главным ролям в таких фильмах и сериалах, как «Шахта. Взорванная любовь», «Майский дождь», «Стройка», «Человеческий фактор», «Я думал, ты будешь всегда», «Сельский учитель», «Судьба по имени любовь», «Я никогда не плачу», «Личные счёты», «Лучше, чем люди» и др. На канале «Россия» продолжается показ нового сериала «Дама с собачкой», где Ирина Таранник играет одну из главных ролей.

Селфи со съемок: «Дамы с собачкой».

- Ирина, ваша героиня Татьяна, бывший музыкант, такая «серая мышь», полностью зависимая от богатого мужа. Что вам было интересно играть, насколько вы отличаетесь в жизни от вашего персонажа?

- Я совсем другая. Не разделяю взглядов, что женщина должна полностью раствориться в семье, в муже, посвятить себя только домашнему очагу. Если женщина при этом сама не реализуется, ничего не делает, кроме как ухаживает за супругом и детьми, кризис неизбежен. Мы с мужем, Денисом Васильевым, оба актёры, и у нас изначально не могло быть такой истории…

Спектакль: «Горе от ума».

Кстати, чем актёрские семьи отличаются от обычных, на ваш взгляд?

- У нас больше соблазнов, но всё зависит от человека. Мы с Денисом сошлись в том, что для нас главное не карьера, а семья. Мы не любители тусовок, лучше мы вместе время проведём, с дочкой. Я часто слышу мнение от подруг, что муж-актёр – это очень тяжело, а от знакомых мужчин, что женщина-актриса – это непросто. Но всё, повторяю, зависит от конкретных людей: умеют ли они договариваться, что ставят на первое место, какие у них жизненные ориентиры. Если человек больше ориентирован на карьеру, то да, тогда в актёрской семье могут быть проблемы. У нас с Денисом всё хорошо. Дома всегда полный порядок. Даже если кто-то уезжает на съёмки далеко и надолго…

- Кстати, а где снималась «Дама с собачкой»?

- В Новороссийске, в коттеджном посёлке. Правда, перед нашими съёмками там случилось серьёзное наводнение и посёлок затопило. Мы приехали - всё вверх дном, всё перевёрнуто: дома, объекты, вагончики. Такое наводнение, по словам старожилов, бывает раз в 10 лет. Но всё в итоге наладилось… Вообще там было очень красиво, свежий воздух, ездили всей съёмочной группой в выходные на пляж.

- Вернёмся к вашей героине Татьяне…

- Что мне было интересно играть, вы спросили? Интересно было показать, как женщина из позиции жертвы пытается вернуться к себе самой, отстоять свои границы, права, старается больше думать о себе.

Спектакль: «Проблема».

- «Дама с собачкой» - это, собственно, героиня Елены Яковлевой. Чем знаменитая актриса вас поразила, чему научила?

- Мы с Еленой не первый раз работаем. Замечательный человек, прекрасная актриса. С ней очень комфортно. Мы постоянно что-то проговаривали, придумывали, меняли по ходу съёмочного процесса. Привносили больше жизни в ту или иную сцену. Вот этому меня Елена Яковлева научила. Это как, знаете, придумываешь имя ребёнку, когда ты беременная ходишь, а потом человек рождается, и ты понимаешь, что это имя ему не подходит. Так же и в сценарии бывает. Мы не можем менять сюжет, но нюансы, которые помогают глубже раскрыть наши персонажи, улучшить можем.

- Вам в мелодрамах, наверное, приходилось часто плакать. Легко вызываете слёзы, есть какие-нибудь собственные приёмы?

- Мы учимся этому в институте, вырабатываем навыки. Немного похоже на рефлекс собаки Павлова. Ты знаешь, что нужно, внутри нажимается какая-то кнопочка и выдаётся реакция. Но на физиологическом уровне всё происходит по-настоящему. Мне кажется, такому умению очень способствует моя работа в театре. Когда ты полгода репетируешь спектакль, тебе приходится плакать практически каждый день.

«Лучше, чем люди».

Вы играете в Российском молодёжном театре. Какие роли?

- Сейчас у меня два спектакля. Играю Софью в «Горе от ума» и главная роль в спектакле «Проблема» Тома Стоппарда. И, представляете, знаменитый драматург приезжал к нам на премьеру! Это было большое счастье. Он очень тесно дружит с нашим театром. Было приятно услышать от автора пьесы, что ты его «девушка мечты», «бриллиант». Это дорогого стоит.

- Хотели бы сняться в других жанрах? Например, в ужастике?

- Я не смотрю фильмы ужасов. Сняться там? Не знаю, насколько это интересно с актёрской точки зрения. Я бы хотела принять участие в каком-нибудь историческом проекте. В моей биографии пока такого опыта не было. Но был опыт комедии – 20 серий, картина называлась «Стройка». Затем «Лучше, чем люди», сериал про роботов, это была первая российская картина, которую купила платформа Netflix.

- Расскажите об этом уникальном проекте!

- Там вся история завязана на роботах, но моя героиня Светлана из мира людей. Она потеряла ребёнка, не может оправиться от этой травмы, и она поместила себя в некие рамки – носит парик, линзы. Внешне напоминает робота, спрятала все свои чувства и эмоции в униформу. Муж, желая Светлану поддержать, сделал ей куклу-робота. Сначала моя героиня искусственного ребёнка не принимает, потом это переходит в болезненную привязанность, и она не может без него. Успех у сериала «Лучше, чем люди» был огромный. Как я уже сказала, его купил Netflix и перевёл на 25 языков. И все актёры записывали на 25 языках обращение к зрителям – мол, спасибо, что смотрите нас! Мне до сих пор пишут в социальные сети люди из многих стран, драматическая линия моей Светланы их неожиданно сильно зацепила. Это очень приятно!

- Вы сказали, что хотите сняться в историческом проекте. Вам вообще нравится погружаться в другую эпоху, познавать тамошние нравы, носить старинные платья с кринолином, корсеты, шляпки?

- Да, интересно сыграть какого-нибудь реального исторического персонажа, изучить его биографию, примерить на себя. Я всегда глубоко погружаюсь в своего героя. Изучаю его профессию, ремесло, чтобы хотя бы иметь представление о терминах, которые произносишь. Например, в одной картине я играла чемпионку по конкуру, а сама до этих съёмок никогда не занималась верховой ездой. Пришлось подружиться с лошадью, научилась лихо на неё залезать и слезать, скакать галопом, рысью.

Что касается старинных платьев, то сейчас их, конечно, носить несколько непривычно, потому что вещи тяжёлые, громоздкие, многослойные. Но у тебя даже пластика меняется, как только надеваешь исторический костюм. Это продиктовано как раз тем, что он объёмный, имеет вес, ты ходишь по-другому, медленнее, осанка становится прямее. Это тоже рефлекс, возвращение к некой исторической памяти. Мне в таких нарядах комфортно, нравится такие вещи носить. Если вернуться к тому же Тому Стоппарду, к его спектаклю «Берег утопии», где я играла сестру Михаила Бакунина Любовь, там у нас были очень громоздкие костюмы, корсеты, юбки, весившие несколько килограмм. И всё это 10 часов носить (столько шёл спектакль) – это просто подвиг!

- Кстати, а в жизни вы модница? Гоняетесь за брендами, например?

- Я, безусловно, слежу, но шопинг не является особо важной частью моей жизни, и я не завишу от брендов. Смотрю, что сейчас в моде, что-то беру на заметку. Вот и всё. Мой гардероб не состоит сплошь из фирменных вещей. Мне иногда не понятно, почему брючный ремень должен стоить 100 тысяч, когда я могу купить такой же хороший за 10. А остальные 90 тысяч потратить на что-то нужное, скажем, на благотворительность. В общем, на мой взгляд, на брендовые вещи слишком завышена цена.

- В сериале «Сельский учитель вы сыграли роль учительницы русского языка. Снимали, по-видимому, в каком-то селе? Как вам деревенская жизнь? Смогли бы там жить, или вы сугубо городской человек?

- Я довольно долго жила в очень маленьком городке, в Ростовской области. До девятого класса, у бабушки и дедушки, в частном доме, в хозяйстве были куры, утки, огород. Так что сельскую жизнь познала, её не боюсь и даже люблю.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я раньше расстраивалась, когда после выхода какого-то фильма или спектакля, мне говорили – ой, ты такая красивая! И это всё, что ты во мне увидел? А потом одна актриса мне объяснила – подобные слова не про внешность, а про то, как ты в своей роли существуешь, и что это выглядит красиво. Тебе верят, ты обаятельна, твоей героине сопереживаешь. Вот и восклицают – ой, ты такая красивая!

Мешала ли мне привлекательная внешность? Бывало, что меня утверждали такой, какая я есть, а потом мою внешность кардинально меняли – например, перекрашивали в тёмный цвет, наряжали в мешковатые костюмы, которые не подчёркивали мою фигуру, а наоборот скрывали. И тогда у меня возникал вопрос: а почему тогда я, ведь из меня в итоге сделали «серую мышь»? При этом я не боюсь выглядеть на экране некрасивой.

- У вас был такой фильм в начале карьеры – «Сильная слабая женщина». В наше время женщина должна быть сильной? Или ей выгоднее быть всё-таки слабой?

- Я считаю, что женщина должна быть сильной, должна уметь себя содержать, зарабатывать. Осознанно относиться к своей жизни, не позволять собой манипулировать, избегать токсичных отношений. И в этом её сильная сторона. Но я, например, замужем, и моему супругу, и мне приятно, когда я бываю очень слабой женщиной. Приятно, когда могу расслабиться, а муж может обо мне позаботиться. Хочется иногда выдохнуть и почувствовать себя маленькой девочкой. Это очень необходимо, и я счастлива, что у меня есть такая возможность.