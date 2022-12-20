Актриса Анастасия Михайлова: «Мнение папы для меня чрезвычайно важно»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 декабря 2022, 11:05 Александр Малюгин,

Анастасия Михайлова – дочь знаменитого актёра, народного артиста России Александра Михайлова. Окончила ВГИК, училась в мастерской Владимира Грамматикова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Знаки судьбы», «Неравный брак», «Вселенский заговор», «Проводник», «Завтра я тебя разлюблю», «Дедушка моей мечты», «Потерянные», «Анатомия убийства» и др.

- Настя, одна из ваших первых работ – в сериале «Знаки судьбы». Я не спрашиваю о той маленькой роли, вопрос такой: верите ли вы в какие-то мистические вещи, в прорицания, астрологию, в те же «знаки судьбы»?

- Конечно, верю, но я не из тех людей, кто боится чёрной кошки, перебежавшей дорогу. Знаки везде, наша жизнь на них построена, они нас ведут. Например, у меня дочка родилась 8 декабря, четыре года назад. Восьмёрка – знак бесконечности. Её ПДР (предварительная дата рождения) намечалась на одно число, а родился ребёнок, спустя 14 дней. Я поделала йогу для беременных, помедитировала, рассказав малышке, что это чудесный мир, и тебя все ждут. Посмотрела в окно – а там салют! И это был знак того, что сейчас должно свершиться чудо. И у меня стали отходить воды…

- Действительно чудо! Вы в начале карьеры достаточно много снимались в «мыльных операх», в мелодрамах. Правда, что там не дают отступить от сценария ни на шаг, нельзя изменить ни словечка в речи героини? Продюсеры объясняют это тем, что зритель привык к определённому формату…

- Конечно, то, где я снималась на старте своей карьеры, не является предметом моей особой гордости. И действительно там иногда хотелось что-то изменить в сценарии, просто вставить другую реплику. И, кстати, если эти изменения совпадали с концепцией, такое иногда разрешалось. Но это – единичные случаи. Например, когда я снималась в главной роли в сериале «Неравный брак», нам с утра, на грим, приносили 60 страниц текста, и там мы уже ничего изменить не могли. Если что-то изменишь, может посыпаться вся конструкция.

- Кстати, как вы в жизни относитесь к неравным бракам? Когда мужчина, например, в два раза старше супруги…

- У меня много знакомых девушек, у которых мужья намного старше их. У некоторых свои цели в подобных союзах с богатыми взрослыми мужчинами. А есть всё-таки настоящая любовь, и сердцу не прикажешь. В таком случае я преклоняюсь перед подобными отношениями. Но сама часто говорила мужчинам в возрасте «нет» - просто это не моё. А вот как раз на съёмках «Неравного брака» повстречала парня, правда и он меня старше лет на 7. И мы до сих пор вместе.

- Муж у вас тоже актёр?

- Нет, он был гримёром. А сейчас занимается другими делами. Но на тех съёмках он делал всё, чтобы я была самой красивой в кадре.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Когда я ходила в школу, я вообще не считала себя красивой. Я была жёсткой пацанкой, встречалась с панк-рокером. Вот он меня воспитал, привил некую дикость, жёсткость. При этом во мне была и женственность, она только просыпалась тогда. И мой молодой человек видел это и играл с ней. И мне такая игра нравилась.

В профессии у меня не было острых моментов по поводу внешности. Порой возникал вопрос таланта – есть он или нет? Есть, сделаем из тебя, что угодно. Вся красота в глазах, остальное можно накрасить, припудрить, как-то улучшить. Гримёры у нас хорошо работают. Мне как-то папа сказал такую фразу, и она во мне засела: «Мы рождены в это время для того, чтобы сделать его чуточку лучше». Можно это отнести и к красоте. Она должна быть и внешняя, и внутренняя. Ещё Чехов об этом говорил. Сейчас много фриков, не всем удаётся нести красоту в мир. И я сейчас прихожу к выводу, что мне хочется её нести, заложить в детях, передать по наследству. Она может быть разная, но её достаточно просто почувствовать сердцем.

- Вот, что касается наследства. Вы с отцом как-то консультируетесь сейчас – по жизни, по творчеству?

- Я с детства росла самостоятельным человеком и принимаю решения сама - взвешенно, обдуманно. Могу месяцами размышлять над каким-то вопросом и решить его, спустя долгое время. Но мнение папы для меня чрезвычайно важно. Недавно вышла картина, моя первая главная роль – «Завтра я тебя разлюблю». И мне было очень важно, чтобы отец посмотрел её. Он посмотрел и сказал, что из этого материала можно было сделать классный экшен. Крутой боевик, типа «Пятого элемента». У нас мягче получилось. Отец указал мне на некоторые недоработки. В общем, заметил то, о чём я и сама думала. Папа мне всегда всё говорит откровенно, всю жизнь.

- В этом сериале вы сыграли телохранителя. Наверное, надо было приобретать какие-то бойцовские навыки, брать уроки?

- Конечно. К этой картине я, образно говоря, начала готовиться, когда ещё училась в институте, когда начала ходить в спортзал. Мне пришёл «знак», что надо приводить себя в форму, и я решила качаться. Был смешной случай на эту тему. Я неплохо знакома с известным режиссёром Климом Шипенко. Несколько раз ходила к нему на пробы. Первый раз, помню, пришла такая стройненькая, юная. Мы подружились. А через какое-то время явилась к Климу накаченная, рельефная такая. И Шипенко категорично сказал – тебе нельзя растить мускулы, это не твоё!

Что касается картины «Завтра я тебя разлюблю, благодаря тому, что я тогда начала заниматься своей физической формой, с железом, меня и утвердили в этот проект. И дали перед съёмками тренера. Я с удовольствием снова пошла в зал, где готовилась к роли около двух месяцев. Тренер был суперкрутой – Валера Митричук. Три тренировки в неделю, и он меня подготовил очень хорошо. Я, конечно, хотела максимально участвовать в каскадёрских трюках на площадке «Завтра я тебя разлюблю», но там меня только бьют, я отрабатывала удары, не трогая партнёра по рингу, отыгрывая лицом и в других сценах с драками.

- В мистике вы снимались, в мелодрамах, в боевике. А в ужастике хотели бы сняться? Смотрите подобный жанр?

- Я обожаю ужастики. Недавно смотрела интервью режиссёра Карена Оганесяна, и он сказал, для чего снимает «такую жесть». В нашей жизни гармония и баланс – очень важные вещи. Когда нам хорошо, а мы для этого делаем всё возможное, нам нужен некий контраст. У меня в детстве всё было достаточно скверно, а сейчас – нормально, как-то по кубикам всё выстраивается, гармонизируется моя сущность и мир вокруг меня. И сейчас, когда дети заснули, я хочу включить ужастик, хочу, чтобы мои нервы взорвались!..

- А какие у вас в жизни есть страхи?

- Не боюсь ни высоты, ни замкнутого пространства. Но вот боюсь тараканов. Близких потерять. Боюсь того, к чему не готова. Я вообще всегда контролирую ситуацию. Если сейчас произойдёт землетрясение или цунами, я знаю, что надо делать. Умение выживать во мне заложено. В момент апокалипсиса я буду холодна и решительна. Одна знакомая, режиссёр из ВГИКа, во время нашей учёбы называла меня Валькирией - «девочкой- воином». Но есть у меня страх не проконтролировать какую-то ситуацию, какой-то момент. Я представляю это – и мурашки бегут по руке… А вообще я мечтаю о роли Жанны Д'арк!

- В сериале «Годунов» вы сыграли некую Ефросинью. Насколько вам интересно было погружаться в ту историческую эпоху?

- Очень интересно. У меня было довольно много съёмочных дней. Я играю простую девушку, она никак не связана с семьёй Годунова, она жила в доме со своим мужем и детьми. Дом сгорел, всю семью убили. Ефросинью нашёл монах, забрал с собой, она рассказала ему свою трагическую историю. Съёмки были достаточно сложные. Когда мы ехали на повозке, без всяких амортизаторов, я уже была беременна дочерью, и эти кочки сильно ощущались ребёнком, подпрыгивания она воспринимала очень болезненно…

Работа в исторических проектах – дело серьёзное, ответственное, кропотливое. Я до съёмок смотрела много старых фильмов, мне не нужно было особо стилизовать и оттачивать речь героини, но было очень важно правильно спеть песню «на старый манер». Я долго готовилась, даже обговаривала с папой эту тему, и он мне много чего посоветовал. Я пела эту важную песню, когда мы ехали на телеге, но в итоге меня переозвучили. Вот это было - ножом по сердцу!

- Насколько вам удобно в старинных платьях, в корсетах, шляпках?

- Мне ещё не удалось серьёзно прочувствовать тугие корсеты и пышные платья дореволюционного времени. Но когда я на одних пробах примеряла платья с кринолином, чувствовала себя в своей тарелке. В этом смысле я универсальная актриса: мне комфортно и в мужском строгом костюме, и в старинных платьях. Я просто погружаюсь в себя, медитирую и, образно говоря, чувствую свой род. Если посмотреть на актёрство через призму себя и глубины своего рода, то можно такие краски откопать!

- А до какого колена вы знаете, например, свой род Михайловых?

- Не могу сказать, что так уж хорошо изучила этот вопрос, но вот знаю, что по маминой линии у меня есть родственники из Беларуси, Дании и Польши. У папы – забайкальские корни, он из Читы. Когда я побывала на могиле моего дедушки в Забайкалье, я через ноги, через подошвы прочувствовала эту незримую связь с папиным родом. Не могу сказать, что я сейчас скрупулёзно изучаю свою родословную, но внутри иду к этому.