Хроникёр-фронтовик ДНР Дмитрий Гау: Народ Донбасса стал давно эталоном человечности

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 декабря 2022, 22:16 Анна Шершнёва

Хроникёр-фронтовик ДНР Дмитрий Гау

В строю сторонников, строителей и защитников Новороссии с самого начала оказались самоотверженные, сильные и волевые люди. Иначе переломить тот пласт сопротивления было нельзя, как нельзя переломить хребет врагу без усилий и потерь сейчас. В череде первых сторонников русского Донбасса был и остаётся наш сегодняшний собеседник. О непростых буднях Родины расскажет общественник, военный, хроникёр фронтовой жизни шахтёрской земли, дончанин Дмитрий Гау.

– Дмитрий, приветствуем Вас на страницах «Аргументов недели»! Давайте знакомиться с читателями. Расскажите нам о себе.

– Здравствуйте, до событий Русской весны занимался работой вполне мирной, в сфере строительства. В 2013 году прошёл все процедуры и должен был подписать контракт с одной из частей внутренних войск Украины, имея ещё и воинскую специальность. Но бурно развивающиеся события майдана поставили крест на моей военной карьере. Отказался подписывать контракт.

– Вы представитель первой волны ополченцев и армейцев Новороссии. Как оказались среди защитников Русской весны?

– Ну а в событиях Русской весны начал принимать участие, как обычный неравнодушный гражданин Донбасса. Видимо, в процессе создания ДНР, актива из числа неравнодушных, начал заниматься общественной деятельностью.

Азы военкорства постигал параллельно со службой.

– На каких фронтах пришлось повоевать?

– Повоевать не пришлось, если иметь в виду штурм, либо оборону и прочее… Не все воюют с оружием в руках. Вместо автомата у меня была камера, был фотоаппарат… Да и масса людей делала своё дело без оружия в руках. Кто чем смог, так сказать. Были Марьинка, Пески, Иловайск и многие другие локации. В последствии довелось послужить в одном из подразделений ДНР, где зона ответственности была – посёлок Жабуньки, перед Песками.

С юными кадетами Донецка.

– После начала «минского перемирия» из армии пришлось уйти?

– Из армии пришлось уйти не из-за минских договорённостей, они были просто довеском. Основная причина – это отношение местной власти к населению, отношение к бойцам… Ушёл я в 2018 году. После гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко.

– Вы стали военкором, публицистом. Какие темы в основном освещали ранее и сейчас?

– В основном освещал проблемы населения, проблемы бойцов… если их голоса не слышно – это не означает, что их нет. Это не значит, что нет проблем. И таким образом можно было решить проблему. Также не раз писал отношение народа к войне, их мысли и чаяния…

– Что можете сказать о терпеливости жителей Донбасса, это такая народная черта горняцкая?

– Народ Донбасса для меня как особая когорта… Люди крепче стали. Столько лет войны, где-то предательство, где-то наплевательство, ложные надежды и обещания… Но, несмотря на всё, именно эти люди для меня есть и будут – Русские. Такой себе эталон человечности.

– Вы ещё и волонтёр. Расскажите, какие районы охватываете с гуманитарными рейдами. В чем сейчас нуждаются люди в прифронтовых районах?

– На данный момент не являюсь волонтером, не имею ни времени, ни средств. Но знаю, что люди всегда в нужде, там, где есть война и несправедливость… Вы сравните цены и зарплаты народа, там на Донбассе… Есть потребность в стройматериалах, многое разрушено. Медицина, и так далее.

Последствия очередного обстрела Донецка.

– Как со временем изменились нужды людей?

– Запросы населения, по сути, не изменились, единственное – все хотят завершения войны. И наведения порядка в различных органах и Министерствах ДНР. Ну а запросы военных видоизменились, потому что и война стала совершенно другой… Это и средства наблюдения и связи, и средства корректировки, экипировка и многое другое.

– СВО, референдум, признание и расширение границ России как восприняли?

– Начало СВО было воспринято положительно, как и референдум, и расширение границ России. Но только ежедневные обстрелы Донецка и других городов, отсутствие единых баз данных и многое другое накладывает свой отпечаток. И это нужно учитывать.

Обращение активных граждан Донбасса к Западу и Украине.

– Вы сейчас чем занимаетесь, вновь военная или военкоровская стезя?

– Сейчас я офицер одного из подразделений Росгвардии, занимался формированием подразделения, которое на днях убывает в зону СВО. Когда занимаешься военной работой, очень мало времени остаётся на другой вид деятельности. Но обязательно буду в будущем описывать события, и делать подсъемки для архива, да и так для информационной повестки.

На службе Родине.

– Что скажете о Наступающем 2023 годе? Что ждать от него можно и что пожелаете нашим читателям и ребятам на передовой?

– В новом 2023 году хотелось бы пожелать всем мира, этот мир даётся дорогой ценой, это нужно понимать. Надеюсь, что жители Донбасса обретут наконец-то долгожданный мир, и начнут, как наши предки, поднимать и отстраивать наши производства и города.