Воскресенье супер-группы «Парк Горького»

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19 декабря 2022, 19:58

Николай Носков и барабанщик группы "Парк Горького" Алексей Баев в Зеленом театре Парка Горького (28 августа 2022 г.)

Мы уже писали о возрождении спустя 35 лет легендарной группы Стаса Намина «Парк Горького». Во времена горбачевской перестройки она «взорвала» музыкальный мир СССР и США, став нашей единственной рок-группой, взлетевшей на пик популярности на Западе. С тех пор это не повторил никто.

Постер группы "Парк Горького-2022".

Оказалось, нас ждёт «второе пришествие» популярной группы и её мировые гастроли. Что происходило в тот темный, тридцатилетний период в истории «Парка Горького», Евгению Сафронову расскажет её основатель и продюсер Стас Намин.

- Стас, в СМИ вас называют человеком ренессанса. Достаточно открыть ваш сайт, чтобы узнать, что вы занимаетесь очень разными вещами. И за что бы не брались, удается сделать это на мировом уровне.

Вы давно перестали выступать на сцене и занимаетесь живописью, кино, театром… Зачем вам в таком случае группа «Цветы», да ещё и новый «Парк Горького», который вы воскресили в этом году?

- Интересный вопрос. Я не задумывался об этом, наверное, и то и другое просто для кайфа. Рок-н-ролл – болезнь, от которой нельзя излечиться. «Цветами» я занимаюсь, как ностальгией по молодости. Музыка, которую они играют, сегодня наверно не очень модная, но она настоящая и красивая, и мне близка, так как я воспитывался на Битлз. А то, что этим летом я собрал новый состав «Парка Горького», это действительно неожиданность, даже для меня. Уж точно я этого не планировал. Но когда было решено организовать фестиваль 35-летия нашего центра SNC, мне кто-то сказал, что жалко, что не будет группы «Парк Горького», которая была моим первым проектом в Центре. И я подумал, что действительно жалко.

В 1987 году я собрал группу, но уже в 90-м она фактически развалилась, просуществовав три с половиной года и взлетев за это время на самый верх. И я решил, что сегодня имеет смысл её воскресить на том же уровне. Тем боле, что для меня это было не очень сложно. Во всяком случае, проще, чем в первый раз 35 лет назад. Буквально за два месяца перед концертом я собрал новый состав, и 28 августа группа уже выступала у нас на фестивале.

Стас Намин с легендарными менеджерами Америки и Европы Доком Макги и Оззи Хоупом.

- Бывшие музыканты «Парка», убежав от вас и оставшись в США, не смогли повторить тот уровень, который был в первом альбоме с Николаем Носковым и с вами в конце восьмидесятых. Как удалось так быстро возродить новую команду мирового уровня?

- Надо понимать, что музыкант и продюсер – две разные профессии. Какие бы хорошие не были музыканты, создать самим крутую, стильную группу им удается редко. Именно поэтому хороших музыкантов намного больше, чем классных групп.

Это примерно, как кинорежиссёр и актёры. Актеры ведь не могут сделать фильм без режиссера. Я этим занимался и в «Цветах», а затем, в восьмидесятых, помогал разным группам в нашем продюсерском центре. Сейчас я убедился, что мастерство, действительно, не пропьешь. Наверное группы, построенные на одном авторе-исполнителе, такие как «Машина времени», «Аквариум», ДДТ и другие, могут обойтись без продюсера. А в случае «Цветов» и «Парка Горького», созданных продюсером, как только выпадает один или два элемента пазла, достаточно даже продюсера, общая картина быстро рушится. Так случилось с первым составом «Парка», так было и с «Цветами», когда я перестал ими заниматься в конце 90-х, переключившись на «Парк». И наоборот, если продюсер занимается командой, то даже в случае замены некоторых музыкантов, стиль и уровень группы не изменится. В «Цветах» за полвека играло около 50 музыкантов, но стиль и почерк группы не изменился. И в «Парке» возможны разные музыканты. Главное - стиль и индивидуальное мастерство. В старом составе у меня было только трое музыкантов с реальным мастерством и талантом международного уровня. А в этом, получилось, что все. И это очевидно, когда вы смотрите их концертное видео.

Лид-гитарист и вокалист группы "Парк Горького" Олег Изотов.

- Существуют разные легенды об истории создания и распада первого состава группы. Можете разъяснить?

- Думаю, что многие всё же, знают правду. Но если для кого-то эта история запутанная, можно прочитать на официальном сайте группы gorkypark-band.ru, где есть и документы, и интервью известных музыкантов и других очевидцев и участников проекта.

- Тем не менее, могли бы вы коротко рассказать реальную историю?

- Если коротко, то все началось в 1986 году, когда с приходом Горбачева, после долгих лет запретов, группу «Цветы» выпустили на 45 дней в тур по США. Там я и задумал создать новую группу специально для американского рынка. Там же придумал для нее название «Парк Горького». Когда мы вернулись в Москву, я вместе с дизайнером Павлом Шегеряном придумал логотип GP в виде серпа и молота, а через пару месяцев в январе 1987 года начал собирать состав.

Все музыканты, которых я взял в команду, кроме Коли Носкова, работали официально с трудовыми книжками у меня в группе «Цветы». А Саша Миньков (Маршал) работал в «Цветах» раньше.

На тот момент ПГ был мой главный проект, и я работал с группой, скрупулезно контролируя все, принимая решения и по музыке, и по имиджу, и конечно, по карьере группы, которой занимался я один с 1987 по 1990 год.

За это время на моей студии, которую я создал в московском парке им. Горького, на репетиционной базе группы «Цветы», музыканты работали над репертуаром и демо записями. Два года я не делал им никаких концертов и рекламы, они работали в студии, буквально не выходя, оставаясь там даже на ночь. Я контролировал их работу и одновременно искал пути для их карьеры через своих друзей в США.

Группа "Парк Горького" на Фестивале SNC-35. Олег Изотов, Стас Намин и Марк Мендоза приветствуют Николая Носкова.

- Когда и как вам удалось продвинуть их на Запад?

- Довольно долго ничего не получалось. Я приглашал в Москву известных людей шоу бизнеса, но никто за группу не брался. Однажды пригласил известного промоутера Дона Кинга, который снял про наш Центр и мою новую группу фильм для ТВ США. Но и он решил не браться всерьёз за новый проект. Летом 1988 года я организовал «Парку» концерты в Ленинграде совместно с группой «Скорпионз», которые стали их первыми выступлениями на публике. Но реально всё сдвинулось с места только через полтора года. В конце лета 1988 года я уговорил президента гитарной фирмы «Крамер» Денниса Берарди, которого знал еще с тура «Цветов», стать их менеджером и отправил группу к нему в Нью-Джерси для создания более профессиональных записей и рекламы. Кстати, оформление виз, выездных документов и авиабилеты оплачивал наш Центр SNC. А все расходы музыкантов в Америке, включая студию звукозаписи в США, оплачивал я лично.

Выступление группы "Парк Горького". Олег Изотов (лид-гитара, вокал) и Николай Носков (лид-вокал).

- Что стало поворотным моментом в карьере группы? Что сделало их популярными в мире?

- В декабре 1988 года мне удалось пригласить в Москву, в SNC группу Бон Джови и президента «Полиграм Рекордз», Дика Эшера, с которым мы подписали прямой контракт на выпуск пластинок «ПГ» в США. А еще через полгода, летом 1989-го, вместе с моим другом, менеджером группы Бон Джови, а сегодня и менеджером KISS, Доком Макги, мы организовали небезызвестный фестиваль на стадионе Лужники. Я поставил ПГ в телевизионную трансляцию на весь мир рядом с мировыми звездами, что сразу сделало группу известной в США и в мире. А выпущенная «Полиграмом» пластинка «Gorky Park» получила огромную популярность.

- И как же после такого быстрого и яркого взлета группа могла развалиться?

- В 1990 году, когда я отправил группу за счет нашего Центра на первые гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты «убежали» от меня и остались в США. Собственно говоря, это была инициатива гитариста группы Белова, который давно об этом мечтал и уговорил ребят остаться. Они все вдруг почувствовали себя суперзвездами и попытались самостоятельно продолжить карьеру, незаконно используя название «Парк Горького». С ними сразу разорвала контракт фирма «Полиграм Рекордс». Другие серьезные имена шоу-бизнеса не захотели с ними работать, зная, что произошло и понимая, что это уже не та группа, на которую можно делать ставку. В результате бывшие музыканты «Парка» провалили карьеру в США и были вынуждены возвратиться в Россию, сделав вид, что Америка им просто надоела. Их песня Moscow Calling, в мире никому не известная, стала популярна в России, и они, наконец, начали зарабатывать деньги здесь. Но не смогли сохранить группу даже в России, и в результате развалились. Вот, собственно, и вся история.

- Насколько мне известно, с Алексеем Беловым в последние годы идёт судебная тяжба. В чем её суть?

- Суть в том, что все эти годы я не предъявлял к нему претензий и впервые за 30 лет решил восстановить справедливость. Все эти годы Леша Белов везде представлял себя создателем и лидером группы, и так видно к этому привык, что даже начал отсуживать у меня права на название и логотип. Начиная с 90-го остатками группы командовал Белов. Оставшись в США уже без меня, и без лидер-вокалиста, записавшего все песни первого альбома и написавшего главную песню Bang - и по закону, и по справедливости они не должны были пользоваться не принадлежащим им названием, а придумать свое, типа «Парк Белова» или что-нибудь подобное. Но им было проще использовать готовое и уже раскрученное мной имя, чем создавать новое.

- Ну и как вы отреагировали на то, что случилось?

- Сначала я был обескуражен их поступком. Но потом, видя, что они откровенно лгут в СМИ и делают вид, что создали группу сами и без меня, я решил, что доказывать свои права, когда нет подписанных договоров, это большая головная боль. Особенно тогда, в 90-е, когда законов практически не было. Я сделал этот проект «по кайфу» из-за собственных продюсерских амбиций, не имея в виду нажить на нем денег, да, и как все тогда, был неопытным в смысле подписания профессиональных контрактов с музыкантами. Я даже не думал о том, что надо обязательно это сделать до того, как «отплыли от берега». В результате столкнувшись с предательством и нечистоплотностью, я решил не взывать к их совести и не бороться за справедливость и просто забыть эту историю.

Я занялся другими проектами: создал балет на льду, симфонический оркестр с которыми гастролировал по миру. И 30 лет не предъявлял Белову и компании претензий за незаконное использование названия и логотипа. Хотя, у меня уже были на то все основания и законные права в России, а потом и в США.

Все эти годы Белов откровенно лгал в своих интервью, позиционируя себя создателем и лидером «Парка». Продолжал использовать название и логотип GP.

Группа "Парк Горького" на Фестивале SNC-35 (28 августа 2022 г.).

- И как теперь восстановить правду и справедливость, если за столько лет многие слышали только историю Белова?

- Собственно, все, кто связан с рок музыкой, да и не только, хорошо знают правду и наблюдают за ложью Белова с усмешкой. Это и те, кто был тогда рядом - Гарик Сукачев, Сережа Мазаев, Дима Ревякин, «Чайф» и другие, собственно вся московская и питерская тусовка.

Я действительно отвлекся тогда от этой истории и много лет не обращал на них внимание. И лишь когда нашему центру исполнилось 30 лет, журналисты начали спрашивать меня про проект «Парк Горького». И я впервые начал рассказывать, как все было на самом деле.

Собственно говоря, я и сейчас не предъявляю претензий к прошлому – что было то было. Но в 2019 году мы с фирмой «Мелодия», с которой уже давно работает группа «Цветы», задумали выпустить первый альбом «Парка Горького». Однако оказалось, что Белов с компанией уже успели оформить на себя не только авторские и исполнительские права на этот альбом, но и продюсерские. Исправить это недоразумение оказалось возможным только в судебном порядке, хотя альбом «Gorky Park» я продюсировал с начала и до конца, выпустив в 1989 году на фирме «Полиграм» и тогда же на SNC Рекордс. Заодно решили дооформить принадлежащие мне права на название и логотип группы Парк Горького.

У меня нет опыта судов, я ни с кем никогда ранее не судился. И в этом вопросе доверился юристам, понимая что, правда на моей стороне. В результате, для меня оказалось неожиданным негативное решение суда по поводу моих продюсерских прав на фонограммы. И, естественно, вызвало больше вопросов, чем понимания.

- К каким аргументам прислушался суд, приняв решение, что не вы являетесь продюсером альбома «GP» 1989 года?

- Для меня это секрет. Казалось бы, трудно оспорить тот факт, что первую легендарную пластинку группы, которая так и называлась «Gorky Park», продюсировал я, что подтверждают в своих ранних интервью, которые есть на сайте ПГ, и Носков, и даже Маршалл.

Если даже не брать во внимание что я собрал эту группу, записывал демо у себя на студии и в Америке, договорился и подписал контракт с «Полиграмом», послал группу в США и выпустил там альбом, то как не принимать во внимание тот факт, что на этой виниловой пластинке и компакт-диске, выпущенных в США, черным по белому написано, что я «экзекьютив продюсер». Это является бесспорным свидетельством моих продюсерских прав на фонограммы этого альбома.

Кроме того, этот факт подтвердил своим официальным письмом менеджер группы Деннис Берарди, имя которого тоже стоит на пластинке. Кстати, было смешно, когда увидев это письмо, юристы Белова сказали что оно поддельное, так как Деннис Берарди полтора года назад умер. Мы с Деннисом посмеялись, поскольку он находится в добром здравии, и он заверил письмо у нотариуса.

Стас Намин и группа Gorky Park в Парке Горького (2022 г.).

- Что представили суду ваши оппоненты?

- Честно говоря, я не очень слежу за процессом, но насколько я знаю, их единственным аргументом было то, что они раньше меня успели зарегистрировать продюсерские права на этот альбом во Всероссийской организации интеллектуальной собственности.

Надо еще и понимать, что я ни в коем случае не претендую на исполнительские или авторские права. Речь идет только о правах продюсера.

Белов, который через своих адвокатов преподносит ситуацию так, что якобы все это сделал он, реально, как и все остальные, работал у меня в группе Цветы на зарплате. На момент создания пластинки они располагали только своими музыкальными способностями. Они и сегодня это прекрасно знают и понимают. И пусть их аргументация в этом процессе останется на их совести.

Собственно, этот процесс важен исключительно в понимании и законном подтверждении того, что я имею к этому проекту прямое отношение. В том, что он был создан по моей инициативе, и по моей инициативе был записан и выпущен первый альбом GP, в который я вложил свои творческие силы, свои связи, вложил душу, время и финансы, взял на себя ответственность за коллектив и альбом, выпущенный на фирме «Полиграм». Как я уже говорил, все это документально подтверждено официальным американским менеджментом группы, и самой фирмой «Полиграм», указавшей меня как продюсера на обложке альбома.

- Как за 2 месяца удалось создать супер-группу, концертное видео которой получило в сетях полмиллиона просмотров за месяц? Это не поп-группа, в чем секрет?

- Заслуга не только моя, а всех музыкантов, которые вошли в новый состав команды. И неслучайно мы пригласили специальным гостем Николая Носкова с которым у меня все эти годы сохранились дружеские и уважительные отношения. Он не только уникальный певец, но благородный и честный человек – единственный, кто тогда оказался от предательства. Я считаю, что новый состав GP это и его команда, где он может участвовать, когда у него будет время от его успешной и достойной сольной карьеры.

- А можете представить сегодняшний состав группы GP?

- Если старый состав я не отбирал, а просто взял тех, кто у меня работал в «Цветах», то в этот раз пригласил уже зарекомендовавших себя среди профессионалов супер-музыкантов, несомненно, одних из лучших в стране и даже в мире.

Прежде всего, это виртуозный гитарист и вокалист Олег Изотов, потрясающий барабанщик и тоже вокалист Алексей Баев. В выступлении 28 августа участвовали также гитарист и вокалист Павел Попов и один из лучших в мире легендарный бас гитарист и вокалист Марко Мендоза. В этом составе состоялось первое выступление группы. Но в команде есть ещё и очень яркий лидер-вокалист Сергей Арутюнов, который, к сожалению, был болен и не смог выступить на этом концерте. Кстати, это тот редкий случай, когда гены передают талант в следующем поколении, так как его отец Николай Арутюнов был очень талантливым блюзовым певцом. Потенциально в составе также могут участвовать и другие музыканты, не менее яркие и талантливые, такие как знаменитый барабанщик Кенни Аронов и другие высшего уровня музыканты из России и США.

Смотреть выступление группы «Парк Горького» на фестивале SNC-35 28 августа 2022.

- Почему в этом составе участвуют и американские музыканты?

- Если раньше моей целью было пробить и победить американский и мировой рынки, и у меня это получилось, то воскресив сегодня GP, мне интересно показать, что музыка не имеет национальности и не подчиняется политикам. Она словно язык эсперанто - понятный для всех людей на земле. И может быть сейчас, когда в мире играют в русофобию, это особенно важно. Даже в СССР пропаганда разделяла американский народ от правительства, а сегодня многие на западе дискриминируют всех русских под одну гребёнку. Главное послание GP сегодня - это МИР, ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ для всех людей. Все очень просто, но мне кажется, это единственное ради чего стоит что-то в жизни делать.

Сейчас GP уже имеет приглашения участвовать в зарубежных концертах, турах и фестивалях по всему миру. На следующий год, помимо совместного концерта с КИСС, который может состояться в конце года в Бэтари парке в NY для участников фестиваля Трйбеко, обсуждается большой тур по Китаю и Индии, участие в двух европейских рок-фестивалях, в Турции и на Кипре.

- Какие планы с судебной историей? Собираетесь бороться дальше?

- Конечно, с командой юристов мы пойдем дальше, и хотели бы, чтобы суд все-таки принял во внимание все аргументы, подтверждения и свидетельства менеджмента группы и фирмы «Полиграм». А также экспертные заключения, которые были сделаны ведущими специалистами по авторскому праву в России.

Мне интересно, возможно ли победить циничные хитрости юридической казуистики, которыми пользуются мои оппоненты, и узаконить правду.

Более того, хочу подчеркнуть, что у меня нет личных финансовых интересов. В случае, если я выиграю, то все средства, которые в этой связи будут мне причитаться, я полностью отдаю Николаю Носкову в связи с его известными проблемами по здоровью.

По большому счету, с точки зрения личных интересов, как я уже говорил, мне не так важно выиграть этот процесс, хоть я и стопроцентно прав. Это скорее вопрос принципа. И для группы «Парк Горького» это тоже не важно, так как она не собирается перепевать старый репертуар. GP сейчас готовит и записывает свои новые песни, одну из них - Church of Rock-n-roll - они исполнили 28 августа на фестивале и еще три скоро появятся в эфире НТВ и конечно в сетях.

Новый альбом GP будет включать также песни на русском языке и будет выпущен в России и США. Правильная и честная музыка, в каком бы жанре она не была, стоит над политикой. Я уверен - с напором, как GP или мягко, как «Цветы», она призвана провозглашать Любовь и Свободу.

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