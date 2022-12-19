Виталий Бородин: Апресян и другие внедряли в молодежной среде программу ЛГБТ

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19 декабря 2022, 15:00 Александр Саргин

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Известный советский и российский ученый, доктор философских наук, профессор, завсектором этики Института философии РАН Рубен Апресян* признан иностранным агентом.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

- Вы считаете, это знаковое событие?

- Конечно. Это же первый и единственный у нас в стране академический философ, который попал в список иностранных агентов. Мы смогли это доказать, и Министерство юстиции полностью нас поддержало. Сам Апресян – это знаковая фигура в научно-просветительском сообществе России. А еще он является сподвижником директора ИФ РАН Абдусалама Гусейнова.

Рубен Апресян

Хорошо, что нас услышали и в Минюсте, и в правоохранительных органах, ведь мы подготовили к ним развернутое обращение. Рубен Апресян и Абдусалам Гусейнов - настоящие русофобы. На протяжении долгого времени своей работы в ИФ РАН они занимались подрывной деятельностью в прямом смысле этого слова, и по-другому тут я сказать никак не могу!

- Вы имеете в виду, что, начиная с 1988 года, они проповедовали так называемую этику ненасилия, и этот процесс оплачивался Западом?

- Да. Они все делали по западным методичкам, получали оттуда все вводные, а также финансовую и организационную поддержку. В частности, со стороны фонда Сороса, как и Михаил Ходорковский* - беглый преступник, уголовник и иностранный агент, кстати, большой друг Института философии. В 2013 г. он профинансировал издание книги «Государство. Общество. Управление», которая вышла под редакцией самого Ходорковского и замдиректора Института философии Сергея Никольского. Авторы книги – ведущие сотрудники Института, в том числе и Апресян, который прямо пишет там о нелегитимности российской власти. Ходорковский финансирует небезызвестное издание «Инсайдер», шеф-редактор которого Роман Доброхотов*, тоже признанный иноагентом, успешно защитил диссертацию по политологии в Институте философии при директорстве Абдусалама Гусейнова. Вот какие «научные кадры» готовит Институт философии РАН!

Группы их людей в интернет-СМИ и социальных сетях постоянно дискредитируют нашего президента Владимира Путина, лгут про нашу армию, дискредитируют СВО. По сути, они занимались подрывной политической деятельностью на территории Российской Федерации, это самые настоящие русофобы и диверсанты. Я всех иностранных агентов так и называю, потому что они в прямом смысле слова занимаются диверсиями.

- В Институте философии РАН теперь философски отнесутся к новым веяниям?

- Надеюсь, новое руководство Института философии РАН всё это примет к сведению и наведет там порядок. Надо вообще присмотреться к «философам», которые там находятся и на протяжении долгого времени поддерживают таких руководителей. К тому же там не один Апресян, и в этом направлении еще работать и работать. Чего только стоит то обстоятельство, что на протяжении долгих лет они по западным методичкам пытались внедрить внутри молодежной среды программу ЛГБТ, создавая соответствующие группы влияния по всей территории России!

- А ведь они действовали небезуспешно и влияли на умы, особенно в молодежной среде…

- Поэтому я считаю, что теперь мы достигли большого успеха, и признание иноагентами подобных персонажей является его показателем! Кстати, недавно вышел новый закон о пропаганде ЛГБТ. Надо, чтобы всестороннне проанализировали, просмотрели, провели ряд исследований, экспертиз, и если деятельность таких как Апресян и Гусейнов подпадает под новый закон, то пора ставить вопрос о возбуждении уголовных дел.

- На Западе не скрывают, что это троянский конь, изнутри работающий на развал нашего государства. А что касается внесения их в список иноагентов, то уже в нашей стране сторонники жестких действий говорят, что это настолько щадящая мера, что даже смешно.

- Согласен. Недавно на программе «Место встречи» мы разбирали некоторые взгляды Аллы Пугачевой, которая дискредитирует военную спецоперацию, и вот что я подумал тогда: пора вводить некие законодательные поправки, скажем, «зеркалить», как в Европе. Там в отношении наших граждан сегодня принимаются самые жесткие меры - вплоть до задержаний и изъятия имущества. Наших там вносят в специальную базу, чтобы человек вообще никуда не мог устроиться на работу. Вот и нам не надо ограничиваться только внесением их в список иноагентов, а пора начинать конфисковывать имущество, возбуждать уголовные дела и сажать. Думаю, тогда на этих людей всё это хоть как-то начнет влиять. Мы допустили большую ошибку, выпустив из страны Жданова, Волкова, Соболь и иже с ними! Вот признали их иностранными агентами, а они находятся там, на другой территории, ну и какая для них разница?

- Каковы ваши дальнейшие инициативы?

- Мы сейчас готовим соответствующую законодательную инициативу и после Нового года хотим внести ее в Госдуму. Пора переходить к реальным уголовным делам, к посадкам. А то, что мы вносим этих людей в список иностранных агентов, считаю, очень мало для них. Ведь это самые настоящие предатели, враги, окопавшиеся на территории Российской Федерации!

Виталий Бородин. Фото: работаембрат.рф

Кстати, уже имеются реальные статьи - за экстремизм, за подрыв Конституционного строя, так что за это и надо возбуждать уголовные дела. Да, только реальные дела, реальные посадки, а все остальное, поверьте, только сотрясание воздуха. Вот таких апресянов и гусейновых нужно направлять на лесоповал, чтобы от них была хоть какая-то польза.

- Работают ли у нас в стране институты патриотизма?

- Институты патриотизма у нас сегодня вообще отсутствуют. Благодаря Рубену Апресяну, Абдусаламу Гусейнову и подобным для нашей молодежи сегодня навязывают таких кумиров, как Моргенштерн, Даня Милохин и т.п. Соответственно, пропаганда ЛГБТ сегодня тоже есть. И наше молодое поколение, к сожалению, во многом просто потеряно…

- Когда я случайно нарываюсь в интернете на Даню Милохина, то чувствую натуральный рвотный рефлекс...

- Мы каждый день занимаемся мониторингом социальных сетей, подписаны на такие группы, смотришь на которые – и просто сердце кровью обливается! Нашу молодежь развращают, наша молодежь не знает ни своих героев, ни историю нашего государства. Приоритеты в таких группах - наркотики, ЛГБТ, гламур; там нет вообще никаких ценностей, нет уважения к старшим. И все это благодаря кому? Благодаря тем, кого нужно не только вносить в список иностранных агентов, но, повторяю, и привлекать к уголовной ответственности.

А какие ролики они снимают и крутят в подобных группах! Мне трудно и неудобно это даже произнести. Но мы это каждый день смотрим и все анализируем. И мы понимаем, что наши ценности на сегодня просто стерты.

- Давайте закончим на более оптимистичной ноте. Наверное, не вся наша молодежь вовлечена во всю эту интернет-гадость и антипатриотизм.

- Буквально на днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нужно в учебниках вводить информацию про специальную военную операцию. По-моему, это давно уже нужно было сделать. Но, слава богу, лед тронулся! Слава богу, что мы с большими усилиями смогли доказать контролирующим органам, Министерству юстиции, Генпрокуратуре, нашим правоохранительным структурам вред от деятельности Рубена Апресяна и ему подобных!

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента