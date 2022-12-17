Актер Юрий Батурин: Жду, что в Новом году закончатся боевые действия, конечно, нашей победой

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 декабря 2022, 16:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем скоро куранты возвестят о Новом годе, и тигр уступит место зайцу-коту! Какой будет 2023 год для всех нас? Загадывать сложно... А вот поговорить о семейных традициях, о чудесах, конечно, хочется! И в этом нам поможет мой обожаемый актер-друг Юрий Батурин!

- Юра, к финишу подходит год тигра... Кстати, китайцы настороженно относятся к этому хищнику - непредсказуем! Что тебе принес тигр?

- Много работы! Да, у меня было предостаточно новых проектов в кино, выпуск спектакля - очень удачно и с удовольствием. Сказать, что произошло нечто особенное в моей жизни - нет. Занимался волонтерством, помогал тем, кому сейчас сложно - все как обычно!

-Юра, а ты верил в детстве в Деда Мороза?

- Я и сейчас в него верю! Вот такой я! Мы же загадываем желания в Новый год, и они исполняются, а значит есть тот, кто слышит их... Чудеса происходят!

- А был ли у тебя экстремальный Новый год?

- Экстремальный? Я задумался... Если бы был, то, видимо, помнил бы... Знаешь, экстремального Нового года у меня не было, но одна ситуация произошла - в 90-х я встретил Новый год в больнице... Был в коме... Немного меня "порезали"-совершенно не понял, что произошло, но оказался на больничной койке, и пришел в себя, только к Рождеству... Первое, что увидел - людей, которые находились со мной в палате, подключенные к аппаратуре... Помню, что "оповестил" свой выход из комы - слабым голосом стал говорить - "С Новым годом!", а когда пришел врач, то он и сказал - "Уже на дворе Рождество! Новый год прошел!" Вот такая история случилась со мной на Новый год!

- Юра, в каждой семье есть свои традиции встречи Нового года - в твоей семье есть такие традиции?

- Есть, конечно! И начинаются они в канун Нового года - 31 декабря, я начинаю чистить овощи для новогодних блюд - картошка, морковка и прочие прелести... Это моя обязанность! Мой вклад! Уже потом, супруга все потрясающе красиво нарезает, а вот чищу я! И в любой Новый год на праздничном столе у нас - салат "Оливье" и "Селдь под шубой" - жена такую вкусную "селедку" готовит, что пальчики оближешь!

- А есть традиция загадывания желаний?

- Есть! Когда начинают бить куранты, то я буквально набиваю карманы деньгами, а когда бьет последний курант, то все домашние делают шаг вперед - входим в Новый год!

- Ты дома встречаешь праздник?

- Да, с близкими, родными! Это в Новый год, а уже потом, к нам приезжают родственники, друзья и мы продолжаем встречать Новый год! А на Рождество, в этот день у сына День рождения, мы ходим в ресторан с друзьями и отмечаем детский праздник! У детей свой стол, а у нас - свой! Чтобы всем было весело и интересно! Вот такие у нас праздники!

- Юра, что ждешь от года зайца-кота?

- Я жду, что закончатся военные действия, конечно, нашей победой! И мы начнем строить замечательную жизнь и воцарится спокойствие! Это обязательно произойдет! А всем вашим читателям "АН" желаю - здоровья, благополучия, хорошего настроения и удачи! С наступающим Новым годом!

- Благодарю. И тебя с наступающим! Ура!