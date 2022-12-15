Защитник Донбасса Влад Филин: Обстрелы для дончан давно стали «плохой погодой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 декабря 2022, 23:26 Анна Шершнёва

В Донецке снова жарко, даже адски жарко. За несколько месяцев жители столицы ДНР успели вернуться мысленно в первые годы войны, потому что сейчас даже сводки сравнивают интенсивность обстрелов с тем кипящим временем. Но даже в этом фронтовом хаосе люди продолжают жить, анализировать, пробиваться вперёд и приближать победный мир. За комментарием мы обратились к ветерану Русской весны, защитнику Донбасса Владу Филину. Наш собеседник рассказывает о военных реалиях Донецка.

– Влад, приветствуем! Обращаемся к Вам, как к человеку и с военным опытом, и как к жителю Донецка. За последние месяцы обстрелы Донецка приобрели просто повальный характер. Это устрашение такое за фронтовые неудачи ВСУ или стремление как можно больше вреда нанести?

– Самое интересное – это интенсивность украинских обстрелов. Она и сейчас намного ниже возможной - а значит, всего лишь «создаёт нужный фон для переговоров». Или ведётся для продолжения и затягивания выгодной украинской власти не-войны...

– Сегодня по центру Донецка била какая-то дикая по мощности РСЗО RM-70 «Vampire», о чём сообщали военкоры новый подвоз более дальнобойной артиллерии с Запада?

– Военкорам нужны сенсации. Но это всего лишь чешская версия старой советской РСЗО «Град», с теми же характеристиками. Зато как звучит и «всё объясняет»! Хотя вопрос не в этом. Даже если отодвинуть линию фронта от Донецка, НАТО всего лишь передаст усиленные ракеты большей дальности. А если ещё дальше? Ну, просто цели станут другими, но это по-прежнему будут НАШИ люди... просто за то, что это наши люди, до которых может дотянуться западное оружие

– Как считаете, почему Донецк всё ещё находится на линии фронта? Опорные пункты в Авдеевке или Артёмовске сложны для взятия? Говорю, как диванный хомяк, заранее прошу прощения!

– Ещё в позиционную Первую мировую появилась концепция маневренной войны, которую активно применили в Великую Отечественную. Вместо штурмов в лоб Уставы сейчас предписывают использовать обход и обхват. Впрочем, средств уничтожения укреплений противника Советский Союз разработал и произвел тоже много.

– Что можете сказать, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели? Контрмеры примут?

– Война, как и политика в целом – это искусство возможного. Одного желания недостаточно.

– Дончане ещё не костерят освободителей вместе с оккупантами?

– Людей больше волнует то, с чем сделать что-то было реальнее: отсутствие воды, перебои с отоплением и светом. А обстрелы – к ним давно относятся, как к плохой погоде. Правда, в последние полгода погода в Донецке действительно отвратительная.