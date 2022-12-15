Владимир Киселев: выполнять долг за деньги – противоестественно

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 декабря 2022, 14:45 Юрий Мильчинский,

Владимир Киселев известен любому россиянину, как создатель одной из самых популярных рок-групп Советского Союза «Земляне» и автор большинства песен этого коллектива. «Трава у дома», «Каскадеры», «Поверь в мечту»… Гораздо меньше известна его деятельность по поддержке наших воинов в зоне СВО и противостояние с бюрократами от культуры, выхолащивающих само понятие патриотизма. Наш корреспондент пообщался на эти и другие темы с известным музыкантом и продюсером.

Ошибка «умных дядь»

- 24 февраля перевернуло жизнь артистов, продюсеров, всю культурную тусовку. Оказалось, что враг у нас сейчас не только снаружи, есть люди, в том числе и артисты, которые против нас работают внутри страны. Как сейчас дела в этой области?

- 24 февраля - это Рубикон. Я с 2014 года призывал, как мог, обратить внимание на происходящее у нас в культурной сфере. Никто не слышал. А прямо на следующий день после начала СВО, из высоких кабинетов начались истерические крики «Всех убрать!» И в этом снова проявлялся абсолютный непрофессионализм. Убрать всех украинцев, всех неугодных с экранов - это опять глупость. И нас опять переиграют. Потому что - и об этом я тоже сто раз говорил - с «той стороны» гораздо более подготовленная пиар-команда. Украинцы гораздо более качественно, чем мы, подготовились к идеологической войне. У них были привлечены и западные американские, англосаксонские силы, и свои интернетовские, блогерские центры и ресурсы. Они нас на этом поле с самого начала обыгрывали и продолжают обыгрывать.

- Почему так получилось?

- Они моложе наших идеологов. Они моложе наших говорящих голов с телевидения. Они гораздо циничнее, гораздо современнее, они выкристаллизованы под сегодняшний день. Они гораздо более «просчитанные», чем наши очень умные, очень опытные, но немножко устаревшие дяди, которые потеряли точки соприкосновения с реальностью.

- В чем же ошибка наших «умных дядь»?

- Они повторяют украинские ошибки. Когда на Украине разом убрали с радиостанций русских музыкантов, в эфире возникла «черная дыра». Вторая фундаментальная ошибка - это неумение наших представителей Министерства культуры, администрации президента находить общий язык с большими артистами. С тяжелыми для общения, трудными для управления «звёздами». С теми, кто является лицом целых поколений. С теми, кого создавали не они, а кто возник задолго до того, как нынешние руководители начали из себя что-то представлять. Ни Лещенко, ни Пугачёва, ни Леонтьев, ни Антонов, ни Орбакайте, ни Агутин, ни Меладзе не обязаны своим успехом нынешним руководителям культуры. Это артисты, которые созданы и вознеслись в советское время или сразу после него. Вознеслись во многом при поддержке ЦК партии, отделов идеологии. К ним сейчас принято относиться иронично, но именно эти отделы воспитали таких артистов. Эти люди пережили многое, закалившись, они не столь восприимчивы к окрикам со Старой площади или из Министерства культуры. В отличие от той шоблы, шелупони, которые сегодня называются популярными артистами. Не хочу даже называть их имена, потому что слово «артист» с этими именами не имеет ничего общего, кроме того, что малолетки считают их своими кумирами. Так вот вместо того, чтобы правильно вести взаимоотношения с серьезными людьми, мы вытолкали этих артистов заграницу. А они ничего плохого не сделали. Где сегодня Юра Антонов, Леонтьев? Где сегодня Агутин? Кто сегодня с нами остался? А отношение к Алле Борисовне Пугачевой — это полный беспредел. Ее муженек - ему Бог судья. Но сама Алла ничего плохого не сделала. Она решила защищать своих детей, но это сделала бы любая мать. Вместо того чтобы пригласить ее, поговорить, поставить ее в отряд бойцов, мы ее вытолкали, потеряли. А она ведь могла стать путеводной звездой! Ведь сегодня уже нет великого Кобзона, нет Магомаева, нет многих больших, больших артистов. Надо дорожить оставшимися. А что мы на сегодняшний день имеем? Кроме «Землян», кроме Долиной, кроме Лепса фактически нет ни одного серьезного артиста старшего поколения, который бы стоял руками и ногами за свою страну.

Владимир Киселев.

Опыт Китая

- Когда 9 мая на сцене на Красной Площади патриотические песни поют какие-то мальчики и девочки, им никто не верит. Когда Басков пел «Вставай страна огромная», то многих просто передергивало. Люди не верят. Как он получил Народного артиста в 25 лет — это дело темное.

- Чего там темного? Мы же понимаем, как он это получил. Другое дело, что говорить вслух это нельзя, потому что закон о запрете пропаганды ЛГБТ принят.

- Содомия заполонила экраны, и эти «артисты» лезут изо всех щелей, а нормальные мужики пробиться не могут, потому что не желают делать карьеру через постель.

- Есть пример Китая, где это решается на государственном уровне - вышел закон о запрете женоподобных мальчиков на сцене. Они выпустили закон о запрещении неподобающего вида певицам, они выпустили закон запрещающий местным олигархам финансировать артистов, не получивших сертификацию министерства культуры. И, конечно, у них жесточайший закон, запрещающий любое нетрадиционно ориентированное проявление на сцене. Кроме того, в Китае есть два важнейших закона, которые мы просто обязаны принять и у нас. Первое: об абсолютном приоритете китайского языка в исполнении на конкурсах, на фестивалях и в любой концертной деятельности. Западные артисты к ним пробиваются редко, потому что это игольное ушко очень узкое, при том, что рынок огромный. Все хотят, но мало кто может. А те, кто пробился на китайский рынок, не имеют права вывозить деньги из Китая. То есть деньги, которые они получают, остаются в Китае. Хочешь что-то увезти домой - покупай китайские товары и их уже вывози. А полученные в Китае деньги, будь добр, в Китае и трать.

- С кино в Китае схожая история. Чтобы выйти в китайский прокат, нужно семь потов пролить.

- По кино отдельная история. Я вижу, как бьётся Шахназаров с Мосфильмом, как бьется Михалков, противостоя одурманиванию нашего зрителя американским кино. Посмотрите что делают китайцы: чтобы попасть на китайский рынок, голливудские компании, независимо от ранга, перемонтируют фильмы на китайский лад. В их фильмах злодей не может быть китайцем, а узкоглазый, азиатоподобный человек не может быть негативным персонажем. Все, что как-то может дискредитировать азиатскую культуру, американцы перемонтируют для того, чтобы попасть на этот рынок. А вы посмотрите, что творится у нас! В каждом втором американском фильме русские выглядят быдлом и врагами человечества. И ничего, наши прокатчики покупают это и показывают зрителям. Хорошо, не нравится вам Китай, возьмем, например, Францию. Там законодательно прописано 30 процентов отчислений от проката западных фильмов и западной музыки направлять на развитие французской культуры. Стоит мощный барьер на трансляцию по радио англосаксонской музыки, только в определенном объеме. Превысил - штраф.

- Если мы уберём с телевидения главного редактора, это ничего не решит. Как показывали п…, так и будут показывать. Надо добираться выше. Кто эти вопросы решает, идеологи?

- Половина, если не большая часть наших идеологов живет за границей. Второй момент, у нас решать могут всё, просто надо начать об этом говорить. Вот мы и должны поднять бучу, потому что когда генерал Картаполов говорит - перестаньте врать главнокомандующему, это уже страшный признак. Мы должны говорить. Мы эту лодку раскачаем и пустим в море с большими парусами.

- Возникает желание создать в нашей культуре и идеологии некий культурно-идеологический СМЕРШ.

- Мы не должны прятать голову в песок и должны признать, что эта война надолго. И это не только война оружием, это война экзистенциальная, которая будет длиться всю нашу оставшуюся жизнь. Даже когда мы добьёмся поставленных целей, она всё равно не прекратится. Но как бы ни закончилась эта война, она закончится в конечном итоге всё равно нашей победой или нашей страны не будет.

Мама не пускает

- Вы ездили на Донбасс, возили гуманитарную помощь, помогали бойцам, возили туда артистов. В одном из интервью вы говорили об артистах, которые отказались поехать, хотя на публике демонстрируют свою якобы патриотичность.

- Мы ведь ничего нового не предложили. Мы по дорожке, проторенной нашими отцами и старшими товарищами: Утесовым, Райкиным, Шульженко. Мы пошли по той же самой схеме фронтовых бригад. Но быть гражданином и патриотом это совершенно не то, что орать на Красной площади о своем патриотизме. Есть слова и есть действие. Поступок. Сегодня чиновники облагодетельствовали артиста Шамана, поднимая его наверх с одной-двумя безусловно удачными песнями, но при этом в упор не видят, что это банальный «испуганный патриот», которого «на Донбасс жена не пустила». А в это время на Саур-могиле в Донецке проходит мероприятие, куда приезжают и выступают женщины, у которых мужества побольше, и которым не надо ни у кого разрешения спрашивать. Юля Барановская, Чичерина, Долина - они больше мужчины и патриоты, чем этот испуганный Шаман. Люди из Минкульта не могут сказать этому мальчику - будь мужиком, покажи свой патриотизм делом. Когда президент награждал волонтеров, рисковавших жизнью, под пулями и артобстрелами, а некоторых и посмертно, этим волонтерам потом пел Шаман. Молодой бугай, которого мама во двор не пускает. Настоящее позорище и дискредитация всего мероприятия, в котором участвовал президент. Это даже не непрофессионализм, это натуральное вредительство. В тех же США после такого позора, после таких позорных отмазок «меня жена не пускает», американская идеологическая машина просто стерла бы такого человека в труху и для общества такой человек бы перестал существовать, какие бы патриотические песенки он ни писал. А наши идеологи носятся с ним, как с писаной торбой.

- В ЦК КПСС был отдел идеологии. Какой орган должен появиться в администрации президента?

- Я не очень разбираюсь в этих управлениях. Но если овощ с интеллектом рыбки гуппи Даня Милохин сидит на экономическом форуме и хлопает тупыми глазками, то вопрос разве к нему? Кто-то же его туда привез? Кто Ваню Дмитриенко привёз на Владивостокский экономический форум? А кто финансировал «регулируемую оппозицию»? Вы вчера их финансировали, а сегодня запретили. Это что, политическая шизофрения или левая рука не знает, что творит правая? Вы им давали деньги чемоданами, и думали, что они будут работать на вас? Получается, что они умнее вас. Деньги взяли и в руку вашу кормящую с удовольствием потом харкнули. Это же ваши враги, вы их воспитали, вы их выкормили. Где сегодня «Дождь», где сегодня «Эхо Москвы», где «Медуза», где сегодня Собчак? А вы уже сделали вид, будто этого ничего не было. Мы ни с кем не сводим счёты, мы просто не хотим, чтобы это повторилось. А если мы не будем об этом говорить, это всё опять повторится.

- Товарищ Сталин сказал замечательную фразу, что кадры решают всё. Так может действительно надо разобраться с кадрами?

- Я – маленький человек, я — музыкант. Я не занимаюсь кадровой политикой. Я вижу свою главную цель, своё предназначение, говорить об этом. И я имею на это право. Все эти артисты на праздничных патриотических мероприятиях и концертах поют за деньги, которые выделяет Минкульт и другие госструктуры. Большие деньги. Причем, 80 процентов этих певцов никто не знает. А мы не только не получаем деньги, а мы отдаём, покупаем, мы делаем дело за свой счёт. Мы можем об этом говорить открыто.

Меня не заткнуть

- За что вас так не любят, Владимир Владимирович?

- За то, что мы говорим неудобные вещи, за то, что мы взрываем эти устои. Наши концерты отменялись звонками сверху. И мы знаем фамилии тех, кто это делал с формулировкой «нельзя брать потому, что они пишут письма руководству, критикуя наши действия».

- Псевдопатриоты востребованы, так как они не пишут письма, им дают деньги. И есть патриоты, которых не любят, потому что «Земляне» не помалкивают.

- Я не хочу называть себя патриотом. Я просто, люблю свою страну. Я совершенно не стремлюсь, чтобы у меня на знамени было написано «главный патриот». Я делаю то, что считаю нужным. Как меня назовут окружающие, их личное дело. За всю мою 45-летнюю карьеру мы многое сделали. Мы привозили самые большие гран-при с международных фестивалей, мы выступали и помогали при выходе наших войск из Афганистана и много еще чего. Я это делаю, не ожидая никаких наград. У меня вообще нет ни одной награды, даже значка ГТО.

- Хочется поговорить не только о политике, но и о творчестве. «Землянам» уже очень много лет. У всех в памяти «Земля у дома», «Путь домой», «Каскадёры». Скажите, «Земляне» больше не пишут песен?

- У «Землян» очень много новых песен. «Благовест», «Эй, страна!», «Борсалино», «Мама». Я вообще я считаю, что «Мама» одна из самых великих песен последнего десятилетия. Другой разговор, что если говорить о шоу-бизнесе, то есть величайшая несправедливость, которая делится на две составляющих. Огромнейшая несправедливость заключается в том, что любой исполнитель, написавший или исполнивший великую песню, становится ее абсолютным рабом. У Rolling stones это «Satisfaction», у Eagles - «Hotel California». «Трава у дома» одна из самых популярных песен в нашей стране. Как можно создать что-нибудь лучше? С этим надо смириться. А вторая несправедливость сугубо русская. К великому сожалению, в русской ментальности есть совершенно необъяснимая особенность не ценить своих. Мы почему-то начинаем кого-то ценить, когда человек уходит в могилу. На Западе ценят своих великих артистов. До сих пор группа Queen может ездить по гастролям без Меркури, группа Doors гастролирует вообще без единого музыканта из оригинального состава. Группа Slade, группа Sweet, группа Uriah Heep и так далее, так далее, все гастролируют и выступают. Голограмма Уитни Хьюстон собирает полные стадионы, люди приходят, отлично понимая, что этой персоны уже на земле нет. Это константа, которая не имеет решения. Я не знаю, как её преодолеть, да, может, и не надо.

Платный патриотизм

- С чего надо начать исправление ситуации? Важно ваше мнение, как музыканта, как продюсера, человека, который создал одну из величайших групп Советского Союза и России - «Земляне».

- Я не могу дать рецепта, потому что рецепт настолько прост, настолько приземлён, что он становится не рецептом, а абсолютно нормальным действом. Просто люди, которые руководят идеологией, нашей культурой, должны быть русскими-патриотами и жить не на свою кормушку.

Но я же знаю, как эти руководители нашей идеологии и культуры грызут, сосут, хапают просто всей своей пастью все вокруг. Как обираются артисты, как обираются идеологические важные мероприятия. Мне 70 лет. Я прожил большую хорошую творческую жизнь. Поэтому, если я открою рот, мало не покажется никому. В СССР наше руководство во главе с Лениным, Сталиным и последующими создавали структуру, по которой во все институты культуры, в консерватории предпочтительное поступлении было у ребят, девочек из рабочих семей. Создавалась новая идеология, возвращались эмигранты с «философских пароходов», вернулся Вертинский. Ведь как пестовались наши писатели, как пестовались наши кинорежиссёры и композиторы! Александров, Дунаевский, Ильф и Петров, Маяковский, Есенин. Вы посмотрите, как государство посылало их на Запад изучать их культуру. Как Александров, вернувшись, снял фильмы «Кубанские казаки», «Волга-Волга», «Цирк». Мы же понимаем, что это заимствование Голливудских фильмов и наследие Чарли Чаплина. Но это было сделано и стало нашим естеством. Какая культура, поэзия, музыка были созданы во время войны! Где сегодня это? Что они говорили на кухнях, что они говорили дома — вопрос шестнадцатый. Но какие произведения они создавали! Как с этим можно спорить? Шаляпина не видеть? Не видеть Лундстрема? А они же вернулись из эмиграции, как и огромное количество знаменитых учёных. Для них неприемлема были идеология коммунистов. Но это была их страна, они вернулись. Нельзя человека отрезать от Родины, он никогда не добьётся там ничего достойного. А самое главное, мы же абсолютно разные, мы чужды англосаксонской культуре, мы чужды даже, к великому сожалению, наверное, мусульманской культуре. А самое главное зачем? У нас огромная страна, у нас огромные возможности. Я себе в страшном сне не представляю, как бы я даже задумался о том, чтобы переехать в какую-то другую страну. Мне нужно все, что у нас есть. Даже наша грязь, грубость и неулыбчивость.

- Дело движется к Новому году. Как вы считаете, надо широко праздновать и тратить на это деньги?

- Да я бы разделил ваш вопрос на два - праздновать и тратить деньги. Праздновать надо. Поверьте мне, что и бойцы на фронте СВО, если будет возможность, у ёлочки посидят. И если наши артисты смогут поехать туда, мы с удовольствием к ним присоединимся. Новый год солдаты праздновали в Афганистане и в Чечне. Да и Великая Отечественная война не отменяла человеческую жизнь. А вот насчет «тратить деньги», тут важен вопрос, чьи это деньги. Если это бюджетные средства, то это катастрофа, это предательство. Если же это деньги частных лиц, то тут уже все на усмотрение их владельца - устроит веселые гулянья или закупить на эти или хотя бы на часть этих денег теплую одежду для солдат или коптеры. Даже на детишек можно посмотреть. Одни откладывают с школьных завтраков на поход в кино, а другие на эти сэкономленные деньги покупают открытку для солдат на передовой. Каждый решает сам.

- Получается, кто-то по программе «платного патриотизма» получает бюджетные деньги за гастроли в Новороссии, а «Земляне» едут за свой счет?

- В этом плане вопрос денег нас совершенно не интересует. Мы самодостаточная организация и самодостаточная группа. Мы не нуждаемся в подачках. Тем более, вы же понимаете, насколько они неискренне будут выданы? Говоря о мероприятиях в зоне СВО, я вообще бы убрал слово «деньги». Выполнять долг за деньги - противоестественно. Это наша маленькая-маленькая возможность помочь тем людям, которые рискуют за нас своей жизнью. Как это можно мерить деньгами?

Беседовал Юрий Мильчинский.

