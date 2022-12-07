Алексей Пушков: сейчас идет схватка за генетический код всего человечества

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7 декабря 2022, 18:00 Александр Саргин

Фото: РИА Новости

Недавно в Госдуме было учреждено общественное движение – «Культурный фронт России». Оно ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку патриотически-ориентированных деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре.

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил о назревшем с председателем Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

- Ваше отношение к новому объединению?

- Оно необходимо хотя бы потому, что государство, конечно, может установить определенные запреты, но без поддержки общества они будут выглядеть как некие карательные меры и официальная позиция, утвержденная на госуровне. А ведь в этом есть свой негатив, потому что, например, у молодежи всегда имеется тенденция ставить под сомнение то, что официально запрещено, объявляется предосудительным и т.п.

Да, у нас есть конституционные положения, в которых подтверждается ценность семьи, говорится о том, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. У нас не запрещены нетрадиционные отношения. Речь идет о том, что не надо их искусственно пропагандировать и навязывать, иначе это становится некой социальной модой среди части населения, особенно молодого, подрастающего поколения. Поэтому нужно поддержать государство через общественное движение, которое будет выражать мнение широкого, преобладающего круга граждан нашей страны.

- Кстати, в той же Европе далеко не все разделяют нетрадиционные ценности.

- Да, традиционные взгляды на семью, например, преобладают в Венгрии, и, несмотря на ненависть со стороны официального Брюсселя, там выбирают Виктора Орбана. И даже при всей проамериканской ориентации правительства Польши, в вопросах ценностей эта страна занимает достаточно традиционную позицию, как, кстати, недавно показала и Италия, выбрав правоконсервативное правительство. То есть и в западных обществах существует противодействие так называемым новым ценностям, хотя в то же время есть многочисленные ЛГБТ-движения, которые целенаправленно финансируются различными «демократическими» фондами и призваны навязывать обществу, скажем так, нетрадиционные взгляды. Более того: эта линия целенаправленно проводится властями западных стран на уровне государства. Достаточно посмотреть, как они напрямую через ФИФА заставили Катар разрешить символы ЛГБТ на футбольных стадионах…

Думаю, что у нас в стране трудно бороться с этим силами одного лишь государства. Мы должны противодействовать этим явлениям на общественном уровне, чтобы поддержать существующий в обществе консенсус. Так что я считаю полезной инициативой замысел создания Культурного фронта, который на уровне социума будет поддерживать произведения, имеющие прямое отношение к нашей истории, культуре, традиционное понимание семьи, брака как союза между мужчиной и женщиной, классических отношений между детьми и родителями, мужчинами и женщинами. Поэтому я дал согласие на вступление в центральный штаб этого движения.

- Во время того заседания первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов сказал: «Слава Богу, здесь нет ни одного Богомолова, ни одного Серебренникова! Спасибо, Господи!», а дирижер, худрук и гендиректор Мариинки, тоже народный артист РФ Валерий Гергиев отметил, что «только сплотившись, мы, деятели культуры, можем противостоять агрессивному натиску чуждой дьявольской антикультуры».

- Да, движению выразили большую поддержку наши известные деятели культуры, которые правильно считают, что сейчас идет решающая схватка за наши традиционные ценности, за нашу историю и нашу культуру. Сегодня это является важнейшим направлением, и, может быть, оно даже важнее наших споров с Евросоюзом по политическим вопросам! Ведь именно культура определяет генетический код нации. А сейчас, по сути, идет схватка за генетический код всего человечества, за то, как оно будет строиться и развиваться, удастся ли Западу навязать свою глобалистскую модель управляемого искусственного человека.

- Яркий пример воплощения такого дьявольского замысла - Украина.

- И она тоже. Под предлогом продвижения свободы личности, свободы выбора, демократии, толерантности и т.п. всем навязывается унифицированный образ жизни, утверждается неофициальная, но от этого не менее действенная либеральная диктатура, - вот о чем идет речь! Понимаете, люди могут по-разному относиться к каким-то геополитическим схваткам, но как они могут реагировать, например, на то, что на уровне международных организаций в духе либеральной доктрины проводится идея, что надо обучать детей однополым отношениям прямо с детского сада?!

- Путин не так давно высказался на эту тему вполне определенно – преступление против человечности.

- Уже на уровне ООН идет борьба, чтобы, повторяю, начиная с детского сада, рекомендовать определенные программы «полового воспитания», - и во многих странах оно уже вводится. То есть детей начинают приучать к тому, что однополые отношения - это нормально, это даже приветствуется, это вас, дети, выделяет! А все эти книжки про влюбленных друг в друга принцесс, про рыцарей, которые тоже друг в друга влюблены!.. Вот во Франции недавно вышла детская книжка - «Мой папа боксер хочет стать балериной»...

Так начинают деформировать детское сознание, и, кстати, на Украине всё это с восторгом воспроизводится. То есть украинские власти и какая-то часть общества, которая это поддерживает, хотят жить точно так же, слиться с ЛГБТ-культурой лишь потому, что она идет с Запада.

Но ведь это определяет всю структуру общественной жизни. Если начинать навязывать нечто подобное с детского сада, то меняется вся система образования, воспитания и т.д. Это же покушение на некие корневые, базисные представления! Заметьте, не на геополитические отношения, которые всегда являются производными от борьбы национальных интересов и государственных подходов, нет, тут вдалбливают «новые ценности», что называется, уже на клеточном уровне! Можно сказать, что это подкоп под сам тип существования человека и устоявшиеся тысячелетиями отношения в обществе. Поэтому я и убежден, что само общество должно сыграть важную роль в противодействии такому подкопу.

- Знаете, в связи с вышеизложенным я иногда думаю, а не оставить ли нам, как раньше, пять каналов, ну или 10-15, финансировать телевидение из госказны – и точка! Ни всей этой гламурной гадости, ни рекламы – красота! А то сейчас часто слышу от знакомых разных возрастов – у меня 100 каналов, а смотреть нечего…

- Мы живем в цифровую эпоху, поэтому телевидение становится широко доступным. И мы этот процесс не остановим — точно так же, как невозможно остановить процесс общения в соцсетях. Да, его можно попытаться ограничить, скажем, поставить вне закона те сообщества, которые пропагандируют школьные расстрелы, самоубийства и прочие злодеяния; кстати, у нас это уже поставлено вне закона. Но остановить процесс развития цифрового телевидения… нет, это невозможно. Да, технологические изменения приводят к изменениям в сфере информации, но мы должны регулировать эту деятельность и все время соотносить с нашими базовыми представлениями и подходами. То есть вы понимаете, почему так важны ценности?

- Я-то понимаю, но не все телевизионщики и сейчас, во время СВО, «соотносят»…

- Наши ценности должны пронизывать всю систему снизу доверху, пронизывать все подходы к культурному контенту, к культурному продукту и, собственно, содержанию культуры. Конечно, возможны эксперименты, но для этого должны быть определенные площадки, где они и будут проводиться. И все же, поскольку демократия отражает позиции большинства, в России должны доминировать ценности традиционного типа. Например, были опросы общественного мнения о том, какая часть людей поддерживает ту или иную поправку в Конституцию. Так вот поправка о браке как союзе мужчины и женщины вошла в топ-3 самых популярных.

- Конечно, не хватало нам еще родителей №1 и №2!

- Нам многое не нужно из современного либерального «супового набора». Посмотрите хотя бы на некоторые скандальные театральные постановки. В чем их смысл, их ценность? Кстати, на Западе в последние годы активно создают среду отторжения и неприятия публичных реакций и моделей поведения, которые либералам кажутся неприемлемыми.

Нет, вы не попадете в тюрьму, если во Франции выйдете на улицу и скажете, что вы только за традиционный брак, но на работе вас могут не повысить, а то и уволить, потому что ваше высказывание, знаете ли, «гомофобия». Или, например, если вы скажете, почему, собственно, мы должны всюду давать дорогу темнокожим, если есть более крепкие специалисты, профессионалы с белым цветом кожи? Опять же, вас в тюрьму не посадят, но скажут, что это - расизм. Комментатора с таким мнением, например, могут вырезать из телепрограммы. И он вряд ли долго пробудет комментатором. Кстати, во Франции даже очень известные общественные фигуры практически не могут позволить себе высказывания подобного рода. То есть создается среда неприятия любых оценок, противоречащих либеральной идеологии.

- У нас до этого все-таки пока не дошло.

- У нас другая идеология - национально-традиционалистская, если хотите, или национально-консервативная, и мы должны ее отстаивать. Здесь нужны не столько карательные меры, сколько неприятие со стороны общества.

- Может, неприятие общества есть, но ведь наша нынешняя культура подчинена законам рынка, и мы никак не выпрыгнем из этого.

- А я думаю, что рынок является лишь инструментом, который не надо ни абсолютизировать, ни демонизировать. Тому же Китаю при всей его специфике удается сочетать политическую стабильность в стране с высокоразвитым, но управляемым рынком. Или посмотрим на арабские страны, где в Катаре сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Его власти уже объяснили представителям западных стран, что не собираются из-за 24 дней чемпионата менять свои религиозные убеждения. Да и не только Катар. Однако при этом у них тоже есть рынок.

То есть сам по себе рынок не является носителем непременно разрушительных начал. Вопрос заключается в том, как вы его организуете и контролируете. Да, конкурентность, соревновательность - это правильно: «несоревновательные» экономики непродуктивны. Но разговоры о «невидимой руке рынка», которая якобы все расставит по своим местам, это уже от лукавого. Ведь за этой «невидимой» рукой стоят очень даже видимые руки тех персонажей, которые в 90-е годы у нас всё себе и присвоили! Мы знаем фамилии тех людей, которые управляли этой якобы «невидимой рукой», начиная с Анатолия Чубайса, который сейчас предпочитает находиться за пределами Российской Федерации, и заканчивая многими другими персонажами.

Так что рынок не должен превращаться в базар и в инструмент манипуляции обществом. У нас ведь работает соответствующая система регулирования рынка? Вот и в области культуры должна быть конкуренция, а телепрограммы должны быть рейтинговыми, не приводя к разложению общества.

- Такими, извините за грубую лесть, как программа «Постскриптум», которой в этом году исполнилось 25 лет?

- Да, столько времени прошло с тех пор, как на канале ТВЦ я веду эту программу, и, начиная с двухтысячных годов до настоящего времени, она является лидером по рейтингам. При этом мы никогда не идем в сторону личных скандалов, пошлости, желтизны. У нас строго аналитическая программа, и моя аудитория вот уже сколько лет отлично воспринимает это. Люди благодарны, когда с ними говоришь разумно и взвешенно. Но моя программа остра и конкурентна, и в ней я часто поднимаю вопросы тех ценностей, о которых мы говорили. И, кстати, ее не раз блокировал «политкорректный» Ютюб за нарушение его требований либеральной цензуры.

- Вероятно, если бы она не была конкурентной, ее бы не смотрели столько лет.

- Значит, можно находить такие способы привлечения аудитории без того, чтобы устраивать какой-нибудь «Дом - 2» или что-то в этом духе, когда делается ставка исключительно на вульгарность, пошлость и тупость. Был же пример, когда Бузову ввели в постановку МХАТа — ради скандала. Но выглядело это настолько вульгарно, что закончилось так, как и должно было кончиться: главный режиссер театра, который все гнался за «хайпом», был уволен. Ведь МХАТ - это определенные традиции, это большая история, это символ русского национального театра. Так что не надо его опошлять, вводя в спектакли сомнительные персонажи.

- Замхудрука этого театра Захар Прилепин тогда говорил, что Бузова во МХАТе - это запрос общества...

- Не знаю насчет запроса общества — мне это общество незнакомо. Но хорошо знаю, что кратковременный интерес из-за скандальности постановки быстро угас. На мой взгляд, это была неудачная попытка оживить репертуар при отсутствии подлинно сильных постановок, но все вышло оскорбительно для МХАТа, как и для художественного вкуса в целом. У нас есть «творцы», которые делают ставку на пошлость, но не надо им давать зеленую улицу. Не надо превращать Даню Милохина в символ российской молодежи, он им не является! Мальчик то в розовом платье, то в синем, то мальчик, то девочка, и вообще трудно понять, кто он такой. Само общество и должно реагировать на подобные подлоги и через общественные организации, через своих представителей выражать свою точку зрения, а не просто полагаться на мнение того или иного начальника.

Говорят, в плане культуры на Западе абсолютная свобода самовыражения. Это совершенно не так! Они там очень внимательно смотрят за культурной средой и формируют ее по либеральным лекалам. У нас же должна быть наша культурная среда, без отторжения нового и «завозного», но и без сгибаниях пополам перед «модерн артом» и псевдо-новаторством лишь потому, что оно прибыло к нам с Запада.