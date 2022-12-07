Певица и гуманитарщик Валерия MC Val: Я – за мир, и этот мир начинается с Донбасса

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 декабря 2022, 16:13 Анна Шершнёва

У русской Новороссии есть свои творцы и выразители. Трагическое и тяжёлое время нашло отклик в сердцах и мыслях творческой молодёжи Донбасса, которая переживает эпоху перемен вместе с Родиной. Одной из самых ярких звёзд русского Донецкого Кряжа стала Валерия Драгунова, которая выступает под творческим псевдонимом MC Val. Плеяда тяжёлых песен, отражающих военные реалии, стала визитной карточкой творчества отважной девушки. Они запоминаются своим тяжёлым сюжетом и реалистичностью. Сегодня мы имеем возможность пообщаться с талантливым и неравнодушным человеком.

– Здравствуйте, Валерия! Рады приветствовать на страницах «Аргументов недели» представителя молодой волны талантливых исполнителей! Расскажите о себе нашим читателям.

– Привет! Мой псевдоним Mc Val. Я родом из Луганска. Мой столь исполнения – хардкор/хорроркор рэп. Со времён 2014 года можно сказать частично политический хардкор. Этот стиль сам выбрал меня и стал частью моей жизни.

– Музыка – это увлечение детства или осознанный выбор?

– Я с 14 лет начала писать тексты к песням, позже, в 16 лет первая запись первого трека. В то время это было не так просто, как сейчас, но желание было сильнее всех преград. Так что, я бы сказала осознанный выбор подросткового возраста.

На записи в студии

– Лера Mcval – это целое явление в музыкальном сопровождении Русской весны. И как вышло так, что это явление оказалось хрупкой девушкой?

– Да пол не важен на самом деле. Донбасс всегда славился волевыми, решительными и самоотверженные девушками. Времена меняются, но эти качества остаются в русской душе.

– Вы были сторонницей Новороссии сразу или пришли по ходу событий?

– Думаю сразу. События осени-2013/зимы-2014 приводили меня в ярость. Было досадно наблюдать, как кучка дебилов разваливает мою страну. Донбасс сделал свой выбор сразу – нам с нацистами не по пути. Новороссия для меня всегда являлась чем-то антинацистским. Поэтому да, я была сторонницей Новороссии сразу.

У экспозиции в музее на Литейном в Питере

– Как восприняли события 2022 года: СВО, референдум, вступление в РФ?

– С огромной радостью и верой, что эти события наконец-то закончат военные действия! Я, как и все, – за мир. Этот мир начинается с Донбасса. Все эти годы я была уверена, что это единственный, естественный ход событий. В результат референдума, конечно, никто не сомневался, мы очень долго этого ждали. Теперь нам нужна победа и мирная жизнь.

– В Вашем репертуаре такие сильные и грозные песни, как «Евромайдан», «В моём городе», «Ужасы войны» и многие другие. Как родились эти сюжеты и тексты?

– Да все просто, эти песни – яркие переживания этих событий. Песня «Евромайдан» написана в январе 2014-го не для широких масс, но так сложилось, что украинские СМИ сами распиарили ее, показав несколько раз видеонарезку по своим ТВ-программам, да еще и обсуждали ее потом в студии.

Остальные треки таки являются выплеском переживаний по происходящим событиям. Песни из жизни они всегда самые искренние, они находят своих слушателей. Люди любят искренность.

– Планируете совместные проекты с российскими коллегами? Или уже есть такие примеры?

– У меня стиль довольно своеобразный, пока не вижу у себя в голове такого, но и не исключаю такую возможность.

На дорогах волонтёрских

– Насколько знаю, ещё и гуманитарными миссиями занимаетесь. Расскажите об этом.

– Да, сейчас мы занимаемся приобретением медикаментов на Луганский фронт. Писатель Герман Садулаев был приглашен в Луганск. Чтобы не ехать с пустыми руками, решил закупить от себя немного медикаментов для передачи на фронт. Немного подумав, он написал об этом в своем телеграм-канале и предложил неравнодушным тоже поучаствовать. Неожиданно этот сбор имел большой успех, люди откликнулись. Пришлось сдать билеты на поезд и ехать на доверху загруженной медикаментами машине. Сейчас как раз мы занимаемся закупками и отправкой медикаментов для наших военных. Я верю, что мы делаем хорошее дело.

Поездка под Соледар и в Северодонецк

– Как изменилась жизнь молодой певицы − MС Val − за эти 8 переломных лет?

– Повзрослела и стала более сдержанной. В своих высказываниях тоже, естественно, ну и треки более продуманные я думаю.

– Творческие задумки на будущее уже есть? Поделитесь секретами!

– В данных обстоятельствах мне сложно думать о будущем. Есть цель – идем к ней. Делаем все от нас зависимое. Но, конечно, работаю в жанре, пишем альбом.

– Мирные планы после победы уже строите или рано ещё?

– Главное – победа, все остальное придет вместе с ней!