Фотокор Денис Григорюк: Целью ударов ВСУ по Донецку может быть только террор

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 декабря 2022, 22:48 Анна Шершнёва

фотографии: Денис Григорюк

Военные преступники ВСУ продолжают геноцид жителей Донбасса в целом и столицы ДНР, в частности. Никаких тактических или стратегических объяснений агрессии Киева нет. Очередной день немыслимых испытаний для «Аргументов недели» комментирует фотокорреспондент, хроникёр военных лет из Донецка Денис Григорюк. От первого лица, очевидца трагических испытаний наш разговор.

- Денис, недоброго гремящего времени! Сегодня снова Донецк оказался под огнём украинских террористов. Прокомментируйте эти военные преступления! В чём может быть смысл ударов по гражданским?

– С конца ноября центр Донецка практически ежедневно обстреливают ВСУ из РСЗО БМ-21 «Град». Всего один день был, когда украинские военные не стреляли по центральной части столицы ДНР. Суть «градов» заключается в том, что они работают по площадям, то есть, накрывают квадраты. Они менее точные, чем те же западные аналоги, которыми ВСУ ранее били по Донецку. Сейчас же они просто накрывают целые площади огнем, практически не целясь. Падает исключительно по гражданской инфраструктуре. Под огнем оказываются гостиницы, школы, детские сады, учебные заведения, жилые дома, церкви, остановки общественного транспорта, рынки, торговые и бизнес-центры. То есть, никакой военной целесообразности в подобных ударах нет. Целью их может быть только террор. Иного объяснения найти не могу.

– За последние несколько дней обстрелы просто не прекращаются. В связи с чем такое обострение? Чем больше потерь ВСУ на фронтах, тем злее киевские нелюди к мирным?

– Не могу сказать наверняка, с чем связана смена тактики ВСУ. Фронт практически застрял на одном месте. Обе стороны конфликта не продвигаются вперед. Да, бои за отдельные населенные пункты продолжаются, но нет того продвижения, что было весной, летом или осенью. На данном этапе конфронтации стороны перешли к позиционным боям. ВСУ же бьют по гражданским. Скорее всего, это и есть часть той самой гибридной войны, о которой так часто говорят. Цель – повлиять на мирное население, заставить паниковать, бежать из города, а параллельно с обстрелами забрасывать своими тезисами в комментариях в сетях.

– Вы выезжали на места обстрелов. Как настроение людей? Паника или страх имеются?

– Разумеется, что у людей подавленное состояние. Обстрелы в любом случае влияют на психическое состояние людей, которые попадают под них. Этим и пользуется вражеская сторона. Кто-то принимает решение и покидает Республику, но я не могу сказать, что подобная тенденция имеет массовый характер. Все равно в Донецке продолжает жить большое количество людей, ходят на работу даже в обстреливаемые районы, ездят автобусы, функционируют городские службы, магазины не закрываются.

– Что говорят дончане об обострении?

– Дончане ждут, когда все это завершится. Нет большего желания, чем прекращение боевых действий, прекращение бесконечных обстрелов, люди хотят жить. Не ошибусь, если предположу, что в Донецке ждут жесткой ответки за сегодняшний ад, устроенный ВСУ. Блэкаут для Украины – будет самым малым, что может быть хотя бы частично сопоставимым с тем, что творят украинские ублюдки столько лет.

– Сегодня в Славянск вроде как «с инспекцией» приезжал Зеленский. Некоторые считают, что украинский гарант приезжал прощаться с городом. Как думаете, этот грохот кровавый ему в качестве «салюта» на «день ВСУ» устроили?

– Не знаю, какую цель преследовал Зеленский, но там он вновь заявил, что обещает «вернуть» Донецк, Луганск и Крым. Похоже, что, стерев с лица земли, мирный город, украинский президент планирует вернуть себе контроль над территориями. Сомневаюсь, что им нужны люди, которые уж точно прекрасно знают и понимают, кто по ним стреляет и с какой целью.

- Ранее наше издание сообщало, что в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины смертельные ранения получила депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Она находилась рядом с ЦУМом в момент удара украинских террористов. Как оказалось, наш собеседник тоже был знаком с погибшей.

– До последнего надеялся, что информация не подтвердится. Маша была добрым человеком. Пыталась помогать людям. В том числе и мне. Очень благодарен Маше за то, что она для меня сделала. Горько сожалею, что при жизни не отблагодарил её. Сегодня украинские ублюдки убили абсолютно безвинного человека.