Актриса Христина Блохина: «Карен Шахназаров сказал мне: «Ты слишком красивая»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 декабря 2022, 14:34 Александр Малюгин,

Христина Блохина родилась в Москве. Окончила ВГИК, мастерскую знаменитого актёра Александра Михайлова. С 13 лет играет на сцене Детского музыкального театра юного актёра под руководством Александра Федорова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Евлампия Романова», «Вратарь Галактики», «Беспринципные-2», «Стенограмма судьбы», «Французы под Москвой» и др.

- Христина, вы впервые снялись ещё в 7 лет в сериале «Евлампия Романова». Какие чувства испытывали на съёмочной площадке – страх, радость, азарт?

- Я вообще ничего не боялась в детстве. Я была бесстрашным ребёнком, опекаемая мамой, папой, братом, бабушками и дедушками. С детства обожала публику, постоянно собирала вокруг себя людей, были домашние выступления по праздникам перед семьёй. В детском саду играла во всех представлениях, занималась в Школе моды «Пигмалион». Каждые выходные у фонтана показывала детские коллекции разных западных фирм…Так что на съёмочной площадке «Евлампии Романовой» чувствовала себя прекрасно, я была красивым ребёнком, все на меня обращали внимание. Я работала с классными партнёрами – Аллой Клюкой, Сашей Головиным. За съёмки мне заплатили около 20 тысяч рублей. Это был мой первый гонорар в кино.

- Красота помогает в актёрской карьере?

- Я однажды ребёнком попала к Карену Шахназарову на пробы в фильм «Конь бледный». Меня завели в кабинет, там сидели какие-то важные люди. И Карен Георгиевич спросил: «Кого это вы привели?» Кастинг-директор ответила – это маленькая Александрова. Там играла Марина Александрова, а я должна была изобразить её в детстве. И Шахназаров сказал: «Нет, это девочка слишком красивая».

Моё лицо не всегда соответствует моей психофизике. На днях я закончила съёмки в проекте «Кибер Иван» для канала СТС. И это первая в моей жизни роль, когда никто не глядел на мою красоту, а использовали мои комедийные данные. Я умею смешно работать. И я попала в образ, была в очках, с растрёпанной косичкой, в бейсболке, бесформенной одежде.

- Каков сюжет, если вкратце?

- Молодому актёру-неудачнику пришлось играть в жизни человекоподобного робота. Это такая комедия положений, но главный герой из всех трудных ситуаций успешно выбирается. Актёра-робота играет Александр Метёлкин, мои партнёры – Дмитрий Астрахан, Данила Можаев, Камиль Ларин. Главные женские роли исполняют Янина Студилина и Настя Акатова. Я рада, что поработала для канала СТС, очень долго к этому шла, много проходила кастингов. И вот всё у нас совпало.

- У вас был ещё один комедийный проект – «Французы под Москвой». Чем была интересна роль в этой картине?

- Там у меня не очень большая роль. Я играла доярку по имени Тамара Пшёнка. Режиссёр Александр Жигалкин очень любит придумывать смешные имена, поддать гоголевщины, поюморить, и все поддерживают его находки.

- Навыки доярки освоили?

- В кадре мне доить не приходилось. Но я всегда, когда приступаю к проекту, стараюсь общаться с людьми той профессии, которую предстоит сыграть. Вот и здесь мы приехали на ферму в Подмосковье, где я познакомилась с местными доярками, послушала их лексикон, узнала словечки, какие-то профессиональные приёмы…

- Здесь про французов, а ещё в детстве вы сыграли роль в российско-американской картине «Теневой партнёр», где, наверное, общались с гражданами США. У нас сейчас некоторые демонизируют американцев. А вам какими они показались людьми?

- В частности, режиссёр фильма был американец. Они здорово работали, очень профессионально. Вежливые, крутые ребята. Ко мне относились с уважением. Я никакой разницы не вижу между нашими режиссёрами и американскими. Многие говорят, что на западных съёмочных площадках совсем другая атмосфера, но Александр Жигалкин, Джаник Файзиев создают такую атмосферу, которая многим и не снилась. Это зависит от человека. Когда-то я работала у Файзиева в проекте «Вратарь Галактики», и это было огромное удовольствие. Первый мой полный метр с ролью второго плана.

- «Вратарь Галактики» - фильм фантастический. Наверное, сложно было работать на фоне зелёного хромакея, с обилием компьютерных эффектов?

- Мне было абсолютно всё равно, актёр может придумать для себя, что угодно, любой фон. Ну и что - хромакей? У меня же есть партнёры рядом, режиссёр. Это абсолютное чудо ощущать, что ты сейчас полетаешь на тросах на фоне хромакея, а потом увидишь этот полёт на фоне огромнейшего стадиона с настоящими зрителями.

- Много было смешного на съёмочной площадке «Вратаря Галактики»?

- Всё было смешно. Каждый день мы ходили в латах, у нас был грим на всё тело – с лица и до ног, очень сложный. Мы хохотали, когда видели друг друга. Плюс ещё, мой персонаж Амазонка – она всегда шутила. Она считает всех людишек мелкими, она сама в три их роста. Говорила баском. И мой персонаж получился комедийным. В зале, когда я пришла на официальную премьеру, все смеялись над моими фразочками.

- Главную роль во «Вратаре Галактике» сыграл Евгений Миронов. Какой он партнёр, какой человек?

- Мы работали в разных сценах, но когда Евгений приезжал на площадку, это был интеллигентный, профессиональный человек, очень приятный. Мечтаю поработать с ним в драматическом кино, чему-то поучиться.

- Кстати, кто из маститых актёров, с кем вы снимались, вас чем-то поразил, чему-то научил?

- Я снималась недавно с Дмитрием Астраханом. Он каждое слово должен оправдать для себя. Смотрит в текст перед кадром – и к каждому слову может придраться. Это, конечно, из-за того, что он ещё и режиссёр. Но я рядом сижу, и мне очень нравится его логика. Да, это может затянуть время съёмки, но это – настоящий режиссёрский разбор. И я здесь тоже училась.

Или вот снималась с Камилем Лариным в «Кибер Иване». Он человек с огромным комедийным стажем. Камиль искрил шутками – в кадре и между кадрами, импровизировал вовсю. А я именно этим хочу владеть, комедия – мой любимый жанр.

- Действие «Вратаря Галактики» происходит в 2071 году. Как вы думаете, как изменятся люди к тому времени?

- Я оптимист, но иногда меня беспокоит исчезновение духовности. Как человек верующий я в работе ищу Бога, стараюсь не отходить от правил и принципов. Когда ты чувствуешь, что нарушаешь свои запреты, ты сразу ставишь себя перед вопросом – стоит ли, к примеру, участвовать в каком-то проекте? И так же относительно всей жизни, любой профессии. Но я сама всегда решаю, сниматься мне где-то или нет. Было пару картин, о которых жалею. Снималась ради денег, но сейчас понимаю, что всех денег не заработаешь.

- Кстати, а какую роль в вашей жизни играют деньги?

- Стараюсь не гнаться за ними. Недавно мне предложили сняться обнажённой, и роль была так себе, и я отказалась. Хотя предлагали очень хорошие деньги. Обнажение в кадре значительно повышает актёрскую ставку.

- Неужели? Не знал.

- Не жалею, на следующий день об этом забыла. Я бы хотела играть хорошие роли. А что касается гонораров, там посмотрим.

- Вы играете в ДМТЮА. Наверное, это такой уникальный театр, где нет интриг, ссор, подстав? Дети же вокруг…

- Да, абсолютно точно. У нас реально сплочённый актерский коллектив. В других театрах такого не бывает, у всех какие-то интриги. Может, у нас просто такой руководитель, который знает, кого брать в труппу…Я обожаю свои роли в ДМТЮА. Я играю Нэнси в «Оливере Твисте», учительницу в «Московской истории 1205», няню в постановке «В детской». Сейчас работаю над премьерой – мюзиклом «Республика ШКИД». Плюс у нас скоро премьера – водевиль «Беда от нежного сердца» Много хорошей работы.

- Энергетическая нагрузка у актёров большая. Есть ли у вас какие-то способы компенсации нервных затрат?

- У меня есть дочь. Это тоже, конечно, нагрузка, но приятная. Не могу сказать, что у меня есть какие-то особые способы. Я давно не встречалась с друзьями. Первое, что сделаю после двух недель беспрерывной работы – это приду домой, распластаюсь на диване, обниму своих родных, и мы, наконец, пообщаемся с мужем и дочкой. Этого мне не хватает, конечно. Последнее время я уходила из дома в 5.50 утра, а возвращалась в 21. И только успевала дочь спать уложить…

- Какие проекты с вашим участием на выходе?

- У меня был очень плодотворный год. Жду премьеру 16 марта фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы» режиссёра Сарика Андреасяна, где я сыграла роль бортпроводницы самолёта, который посадил пилот Дамир Юсупов на кукурузное поле. Основано на реальных событиях. Ещё жду сериал Александра Жигалкина «Валюша», где я исполнила роль провинциалки, приехавшей работать прачкой в дом богатых людей. Жду короткий метр «Нежность», который снял студент Владимира Меньшова Матвей Кораблёв – шестидесятые годы, я играю молодую девушку, которая защищает своего сына от обидчиков. И сериал «Спасская», там небольшой, но яркий эпизод.