Подберезкин: противоестественно соблюдать плюрализм мнений во время военных действий

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5 декабря 2022, 23:03 Александр Саргин

Фото: yur-gazeta.ru

Большинство незападных стран поддерживают Россию в ее противостоянии на Украине, пишет влиятельное американское издание «Ньюсуик» (США). Похоже, наши «партнеры» стали о чем-то догадываться…

Спецкор «АН» Александр Саргин поговорил об исчезающей Украине и затаившейся пятой колонне с директором Центра военно-политических проблем Алексеем Подберезкиным.

- Рано или поздно мы подойдем к Киеву. И как все это там может закончиться?

- Только уничтожением политической системы, тем, что Путин назвал «денацификация».

- У нас дотянутся руки до Арестовича («Люся»), всех этих Подоляк, Геращенок и т.п. Даже читатели «Файнэншл Таймс» сегодня негативно отреагировали на решение этой британской газеты присвоить Зеленскому звание «Человек года». Возможен суд над этой хунтой?

- Вообще-то, их судить, конечно, надо. Но сначала нужно разобраться со своими «Горбачевыми» и «Ельциными», а мы этого почему-то не делаем. Но ведь многие их последыши остались здесь, и именно они во многом сейчас влияют на нашу страну. Так что если начинать, то прямо с них - и судить, как это было в 1943-1944 гг. с гитлеровскими пособниками, полицаями, наемниками, а потом вешать в городах.

- Не очень круто?

- Противодействовать террору может только контртеррор. Выступать против террора с институтами гражданского общества – полный бред! Если господствует оголтелая пропаганда и военизированный тоталитаризм, вы не выступите против этого со своими сопливыми пожеланиями.

- То есть надо начинать с нашей «родной» и до боли знакомой пятой колонны.

- Конечно. И надо все это, что называется, разобрать по полочкам. Простой пример: нас чуть ли не ежедневно упрекают в том, что мы «аннексировали» Крым, а мы почему-то не отвечаем, что «благодаря» Горбачеву ФРГ аннексировала Восточную Германию, ту же ГДР. Вот и поставьте под сомнение правильность этого. Почему мы молчим? С какой стати? Там же не было никаких выборов...

- …ни референдума, ничего.

- Там много чего можно поставить под вопрос, но сначала, повторяю, нужно у нас в стране разобраться с этими людьми. Это же совершенно очевидно! Тот же Чубайс наворовал на десятки миллиардов, потом спокойно уехал и сейчас живет за границей. Ну и кто выпустил за границу и его, и кучу всяких высших чиновников?

- А сколько еще осталось! Мне очень запомнилось, что даже деликатный Мединский не так давно сказал, что журфак МГУ забит тварями из числа учеников либеральных преподавателей. Там же затравили студента за «немодную» патриотическую позицию…

- Наша страна сейчас находится в состоянии военных действий. Но если в такое время пытаться соблюсти плюрализм мнений, многотерпимость и систему либеральных ценностей, это ненормально и противоестественно! Надо понимать, что в такое время некие нормы уже не действительны, они не работают, - и только тогда все становится понятно. Люди, которые фактически работают на враждебную сторону, не имеют права быть на государственной службе, не имеют права преподавать, воспитывать детей и т.п., - и об этом сейчас надо говорить откровенно! А у нас до сих пор пытаются соблюсти все эти горбачевские нормы вседозволенности. Да, для мирного времени это, может быть, и подходит, но никак не для военного.

- А ведь у нас под это дело есть законодательная база. Но попробуй «привлеки» таких «преподов» - сразу на каждого возникнет по три адвоката типа Фейгина!

- Знаете, тут все очень просто. На той же Украине никто не задавался подобной головной болью: там взяли и запретили все оппозиционные каналы. Вот и у нас - возьмите и посадите хотя бы пяток ректоров и пяток главных редакторов изданий! Вот и всё. А посмотрите, какие передачи у нас идут! Вот и посадите тех, кто отвечает за выпуск подобных «шедевров» в эфир. Я же говорю, все очень просто.

- В этом смысле нам надо брать пример с Эрдогана, уж он-то этим не морочится.

- К тому же все эти правовые нормы, эти условности достаточно гибкие. Мы очень поздно начали этим заниматься, как, например, теми же иноагентами в СМИ. Американцы занимаются этим с 30-х годов, мы же спохватились два года назад. Так вот сейчас, практически в условиях военного времени, тем более что военное положение объявлено уже в трех регионах, этим надо воспользоваться и заставлять людей делать то, что нужно стране, оказавшейся в сложном положении, а не то, что хочется им.