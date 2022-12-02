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Аргументы Недели → Интервью 13+

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

, 12:45

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

И снова на наших волнах военно-медицинская тема. Уже второй раз к нам попадает известный на всю Россию военврач Юрий Евич, уже знакомый нашим читателям, наша первая встреча как раз и состоялась накануне летне-осенней поездки на фронт. Так уж совпало, что нынешняя командировка застала нашего героя на критическом рубеже СВО – в Харьковской области. О нелёгких реалиях медика на передовой, сложностях и заботах, отличиях боевого опыта в разные кампании, а также главных задачах военврача наш сегодняшний разговор.

– Юрий, рады вновь приветствовать Вас на страницах «Аргументов недели»! Вы недавно с передовой, расскажите, как прошёл Ваш очередной медицинский рейд по фронтам?

– Здравия желаю, уважаемая Анна! Здравия желаю уважаемые читатели! Медицинский рейд по фронтам прошёл феерически. Ни добавить, ни убавить. Я подробно все случаи летней вылазки на фронт описывал и у Дмитрия Юрьевича Пучкова «Гоблина», и на многих ресурсах. Повторять не хочется. В принципе, всё очевидно, сложности везде одинаковы.

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

– Какая ситуация на местах с обеспечением медиков при подразделениях?

– Для обеспечения медиков на позициях должны быть связи. Если у тебя есть знакомства, гуманитарки поток налажен, командование толковое помогает, многое другое – то всё в шоколаде. Такого хорошего обеспечения, как на этой войне, я не знал за всё время участия моего в конфликтах. Но говорить могу только за наш отряд. И в значительной степени это была заслуга моего командования, очень толкового, дай Бог ему здоровья! В остальных подразделениях было, как правило, далеко не так комфортно, как в нашем. Хотя в целом, снабжение гораздо лучше, чем в 2014 году и заметно лучше, чем в Сирии. Потому что вопросы гуманитарки можно решать – это же не Сирия, привезти можно всё. Но как бы то ни было, ситуация именно такова. Я говорю о подразделениях, боевых медиках в подразделениях. В госпитальных структурах ситуация разная, отличается сильно, и о них я сказать не могу, потому что в госпиталях не работал.

– С какими случаями пришлось столкнуться за это время?

– За время работы столкнуться пришлось с самыми разными случаями. Чего только не было: были пулевые ранения, в том числе с близкой дистанции, когда приходилось оказывать помощь, находясь под шквальным стрелковым огнём противника. В ямочку стащишь раненого, сползёшь к нему и оказываешь ему помощь. Потому что, если его унесут, уйти с ним нельзя – могут быть ещё раненые, надо оставаться с подразделением. А пока несут, никто им заниматься не будет. Иногда даже второй номер мой, очень достойный боец, позывной «Маковей», ложился между раненым и противником, прикрывал его, да и меня собою. Вот такие ситуации были. Были случаи подрыва на минах, тяжёлые очень травмы у ребят: одному две ноги оторвало, пальцы на руке сгорели – многочисленные повреждения получил. И это не единичный случай. Были и случаи осколочных ранений, и тяжёлых, и множественных. Было одновременно огромное количество раненых, когда под обстрелом мечешься: кому-то помощь оказываешь, а кто-то уже и умер, пока до него добежал. Было очень много всего такого разнообразия, но таких тяжёлых ран, как на этой войне, не припоминаю за всё время своей практики. Но, с другой стороны, опыт накоплен изрядный, практика большая есть. Сейчас постараемся весь этот опыт как можно скорее внедрить во все наши курсы, новые методички и распространить среди людей как можно сильнее и быстрее. Потому что эти знания позволят спасти жизни тех, кто пойдёт на фронт сейчас.

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

– В каких местах пришлось побывать на этот раз?

– Главным образом в этот раз пришлось побывать под городом Изюмом.

– Без ущерба для своего здоровья поездка была?

– Если считать ущербом, когда руки-ноги поотрывало, то Бог милостив, ущерба не было. Если учесть количество контузий, то по возвращению месяц отлёживался, плохо соображал и не мог работать. Время дорого, бесценно. Ещё лежал бы, но некогда, надо вставать. Но самая главная потеря здоровья на войне – это потеря здоровья психологического. Убитые и покалеченные товарищи, обстоятельства, которые к этому привели, – это и многое другое оставляет незаживающие шрамы. На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда. И сколько бы ни участвовал, привыкнуть к этому нельзя. Наоборот, душа становится всё более уязвимой.

– Принципы тактической медицины удаётся внедрять в работу с ранеными сейчас?

– Где мы работаем, в принципе, тактическую медицину внедряем. На других участках – как кому повезёт в плане внедрения. Что тут скажешь… Требуется упорство, усердие, прилежание – много чего. В большинстве случаев людям тяжело эти качества проявлять. В мирное время не проявляли, а в военное время часто воспитывать себя бывает поздно.

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

– Какое впечатление по ситуации с медициной на фронте сложилось?

– О госпитальной медицине на фронте. К госпитальной медицине у меня претензий нет. Нормально работают медицинские учреждения. Что касается полевой медицины, то где какой-то есть толковый медик, чему-то учит, – всё нормально, но подготовку военврачей, обучение и практику надо вести системно.

– За время Вашего отсутствия прошёл референдум, и Донбасс стал российским. Что это изменит в будущем региона? Скоро ли к новым территориям возвратят их админграницы?

– Тут требуется предыстория. В предыдущие годы, если меня спрашивали: когда закончится война на Донбассе, я отвечал так: «Когда возьмём Вашингтон». Народ пугался, изумлялся. Прекраснодушные наши земляки с «большой земли» боялись слушать такое: «Вы что думаете, что Донбасс сам по себе может все проблемы решить?» В данном случае то же самое. Не беспокойтесь об админграницах областей. Сейчас проведут мобилизацию, НАТО попрёт со всех сторон, активируют «пятую колонну» внутри страны, госпереворот постараются замутить. Сроки ставить не время.

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

– Многие сомневаются, что жители новых территорий, кроме Донбасса, обрадовались присоединению. Что думаете по этому поводу?

– Во-первых, в других регионах есть много людей, которые обрадовались присоединению, и наоборот, в Донбассе есть местные, которые не обрадовались. А вообще я скажу страшное, не знаю, опубликуете или нет. Необходимо, крайне необходимо на всех освобождённых территориях проводить жесточайшую фильтрацию и всех, замеченных в малейших симпатиях к этой фашистской киевской власти, пускать на высылку к Зеленскому или в Европу с Америкой, и это я ещё так мягко пожелал. Но этого не сделают, к сожалению. Мы сейчас вновь втянемся в затяжные бои, а потом будем с ними, как в своё время с бандеровцами, бороться десятилетиями. И это будет стоить нам морей крови. И им тоже, кстати, потому что будут гибнуть женщины, дети их – весь мирняк, который не является непримиримым в большинстве своём. Не созрело ещё наше общество, чтобы понять серьёзность ситуации и правильность мер, которые в своё время принимали по искоренению этой заразы, но не додавили.

– Как отдыхаете от праведных трудов военврача? Как близкие Вас встретили?

– Лежал где-то недельки две – и контузии, и переутомления, и простудился при выходе с фронтов под дождь попал. Просто лежал две недели, родственники как раз ухаживали за «возвращенцем» (улыбается). Потом полежал бы ещё, но нужно было работать, пришлось вставать и начинать обучать прежде всего тех ребят, которые едут на позиции. Сейчас основное направление нашей работы – обучение, желающих стать инструкторами, в регионах, в Москве, чтобы больше было центров обучения тактической медицине. Так что, кто хочет, милости просим к нам!

Юрий Евич военврач: «На теле шрамы заживают, а на душе, кажется, никогда»

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