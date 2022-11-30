Актриса Ольга Павловец и ее «Тайны следствия»

Пожалуй, одним из долгоиграющих российских сериалов можно назвать "Тайны следствия", который стартовал аж в 2000 году! И до сих пор, из сезона в сезон, не угасает интерес зрителей к новым детективным историям, которые успешно раскрывают следователи из Санкт-Петербурга! Балтийское бюро "Аргументы Недели" побеседовало с майором Колонковой, она же актриса Ольга Павловец.
- Ольга, не секрет, что сериал "Тайны следствия" можно назвать долгожителем среди российских картин. На ваш взгляд, в чем тайна такой долгой жизни?
- Я думаю, что изначально, а это было 22 года назад, когда вышел сериал, еще не было такой конкуренции в этой нише - были "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", которые в итоге стали тоже долгожителями, и "Тайны следствия"... Я думаю, что успех сериала в удачном стечении обстоятельств - хороший кастинг, интересные истории, хороший формат, не в чистом виде такой суровый детектив, а наделенный юмором, поэтому он смотрится легко. А уже потом, когда стали появляться 10, 11, 12 сезоны, то произошло привыкание, и "Тайны следствия" ассоциируется у зрителя с некой стабильностью, и потому о завершении сериала не может быть речи - для многих поклонников картины и зрителей, которые выросли, в буквальном смысле с "Тайнами следствия" окончание может стать трагедией!
- Оля, а вы помните, как все начиналось? Думала ли вся съемочная группа, что так надолго продолжится совместная работа?
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- Я думаю, что когда начиналась работа над сериалом, то таких наполеоновских планов не было... И меня в этой команде еще не было - пришла спустя десять лет, поэтому сложно сказать, о чем думали коллеги, но уверена, что надеялись на положительный резонанс, и это произошло.
- Что лично для вас было самым сложным на съемках, и что самым позитивным?
- Наверное, самым сложным для меня было "влиться" в сериал... Я пришла в 10 или 11 сезоне и понимала, что существует костяк актеров, а тут пришла я... Да, я знала некоторых своих коллег по сериалу, но волнение, конечно, присутствовало. А самым позитивным...конечно, когда начиналась работа над новыми сериями - приятно было услышать - "Мы начинаем новый сезон "Тайн следствия"! Какая у вас занятость?"
- Оля, а вы дружите с кем-то из ваших коллег по сериалу "Тайны следствия" - например, отмечаете дни рождения, другие праздники?
- Нет, не собираемся... Мы очень хорошо приятельствуем на съемочной площадке, например, я хорошо общаюсь с Игорем Николаевым - дружны всегда, найдем общие темы для разговора... Я знаю, что Аня Ковальчук и Саша Новиков работают в одном театре, и помимо съемок они общаются еще на театральной сцене, и дружат...
- Оля, лично для вас, что значит этот сериал, да и сам город Санкт-Петербург? В чем мистическая тайна города на Неве, потому как он притягивает и оторваться от него невозможно?
- Просто Питер непохож ни один город России - он был спроектирован и построен по лекалам европейских городов... Я думаю, что атмосфера города создается людьми, а в Санкт-Петербурге всегда были признанные литераторы, художники, творческая среда... Талантливый человек, несомненно, обладает сильной энергией, и мне кажется, что Питер пропитан этой энергией, но Санкт-Петербург - не очень простой город, а с характером... Есть те, кто его любит, а есть те, кто - нет. У меня лично налажен контакт с городом, но мне не всегда в нем просто... если сравнивать с Москвой... Вот я сейчас ездила на съемки - Москва-Санкт-Петербург, туда - обратно и, например, я веду детей в школу в 8.45 утра в Питере, а на улице еще темно... А в Москве я еду на съемочную площадку в 8 утра - светло! В этом плане Питер на меня немного давит... Но и вдохновляет меня - вспоминаю свои детские годы, проведенные в Санкт-Петербурге, места силы...
- Оля, откройте тайну - будут ли новые расследования, новый сезон?
- Я бы вообще не прекращала снимать сериал! Никогда! По крайне мере это был бы сериал достойный книге рекордов Гиннеса! Думаю, что "Тайны следствия" надо снимать до глубокой старости!
- Оля, вы совершенно не изменились с тех пор, как пришли в сериал! Это восхищает! Откройте тайну - как вам это удается?
- Спасибо за комплимент. Как удается? А вот это "тайна следствия!"
- Благодарю.