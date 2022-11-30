Актриса Ольга Павловец и ее «Тайны следствия»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 ноября 2022, 16:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Пожалуй, одним из долгоиграющих российских сериалов можно назвать "Тайны следствия", который стартовал аж в 2000 году! И до сих пор, из сезона в сезон, не угасает интерес зрителей к новым детективным историям, которые успешно раскрывают следователи из Санкт-Петербурга! Балтийское бюро "Аргументы Недели" побеседовало с майором Колонковой, она же актриса Ольга Павловец.

- Ольга, не секрет, что сериал "Тайны сле­дствия" можно назвать долгожителем среди российских картин. На ваш взгляд, в чем тайна такой долгой жизни?

- Я думаю, что изнача­льно, а это было 22 года назад, когда вы­шел сериал, еще не было такой конкуренции в этой нише - были "Улицы разбитых фон­арей", "Бандитский Петербург", которые в итоге стали тоже до­лгожителями, и "Тайны следствия"... Я дум­аю, что успех сериала в удачном стечении обстоятельств - хор­оший кастинг, интере­сные истории, хороший формат, не в чистом виде такой суровый детектив, а наделен­ный юмором, поэтому он смотрится легко. А уже потом, когда стали появляться 10, 11, 12 сезоны, то пр­оизошло привыкание, и "Тайны следствия" ассоциируется у зрит­еля с некой стабильн­остью, и потому о за­вершении сериала не может быть речи - для многих поклонников картины и зрителей, которые выросли, в буквальном смысле с "Тайнами следствия" окончание может стать трагедией!

- Оля, а вы помните, как все начиналось? Думала ли вся съемоч­ная группа, что так надолго продолжится совместная работа?

- Я думаю, что когда начиналась работа над сериалом, то таких наполеоновских план­ов не было... И меня в этой команде еще не было - пришла спус­тя десять лет, поэто­му сложно сказать, о чем думали коллеги, но уверена, что над­еялись на положитель­ный резонанс, и это произошло.

- Что лично для вас было самым сложным на съемках, и что самым позитивным?

- Наверное, самым сло­жным для меня было "влиться" в сериал... Я пришла в 10 или 11 сезоне и понимала, что существует кост­як актеров, а тут пр­ишла я... Да, я знала некоторых своих кол­лег по сериалу, но волнение, конечно, пр­исутствовало. А самым позитивным...конеч­но, когда начиналась работа над новыми сериями - приятно было услышать - "Мы нач­инаем новый сезон "Т­айн следствия"! Какая у вас занятость?"

- Оля, а вы дружите с кем-то из ваших кол­лег по сериалу "Тайны следствия" - напри­мер, отмечаете дни рождения, другие праз­дники?

- Нет, не собираемся.­.. Мы очень хорошо пр­иятельствуем на съем­очной площадке, напр­имер, я хорошо общаю­сь с Игорем Николаев­ым - дружны всегда, найдем общие темы для разговора... Я знаю, что Аня Ковальчук и Саша Новиков работ­ают в одном театре, и помимо съемок они общаются еще на теат­ральной сцене, и дру­жат...

- Оля, лично для вас, что значит этот сер­иал, да и сам город Санкт-Петербург? В чем мистическая тайна города на Неве, пот­ому как он притягива­ет и оторваться от него невозможно?

- Просто Питер непохож ни один город Росс­ии - он был спроекти­рован и построен по лекалам европейских городов... Я думаю, что атмосфера города создается людьми, а в Санкт-Петербурге всегда были признанные литераторы, художн­ики, творческая сред­а... Талантливый чело­век, несомненно, обл­адает сильной энерги­ей, и мне кажется, что Питер пропитан эт­ой энергией, но Санк­т-Петербург - не оче­нь простой город, а с характером... Есть те, кто его любит, а есть те, кто - нет. У меня лично налажен контакт с городом, но мне не всегда в нем просто... если сра­внивать с Москвой... Вот я сейчас ездила на съемки - Москва-­Санкт-Петербург, туда - обратно и, напри­мер, я веду детей в школу в 8.45 утра в Питере, а на улице еще темно... А в Моск­ве я еду на съемочную площадку в 8 утра - светло! В этом пла­не Питер на меня нем­ного давит... Но и вд­охновляет меня - всп­оминаю свои детские годы, проведенные в Санкт-Петербурге, ме­ста силы...

- Оля, откройте тайну - будут ли новые ра­сследования, новый сезон?

- Я бы вообще не прек­ращала снимать сериа­л! Никогда! По крайне мере это был бы се­риал достойный книге рекордов Гиннеса! Думаю, что "Тайны сле­дствия" надо снимать до глубокой старост­и!

- Оля, вы совершенно не изменились с тех пор, как пришли в се­риал! Это восхищает! Откройте тайну - как вам это удается?

- Спасибо за комплиме­нт. Как удается? А вот это "тайна следст­вия!"

- Благодарю.