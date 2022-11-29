Актриса Анастасия Дубровина: «Никаких генов суррогатной матери в эмбрионе нет»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 ноября 2022, 12:13 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анастасия Дубровина родилась в Москве. Окончила ВГИК. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Атлантида», «Универ», «В плену обмана», «Восьмидесятые», «Заклятые подруги», «Барс», «Опавшие листья», «Под прикрытием», «Контейнер», «ИП Пирогова», «Мажор. Фильм» и др.





- Настя, вы учились во ВГИКе у знаменитого актёра Александра Михайлова. Какой он мастер, какой человек, чему научил?



- Я поступала конкретно к Александру Яковлевичу. Изначально поставила себе задачу: если он скажет, что берёт на курс, я больше никуда не поступаю. У меня вся семья к нему всегда тепло относилась. Когда я посмотрела фильм «Очарованный странник», была поражена настолько, что поняла – хочу учиться только у Александра Яковлевича! Мой по духу человек, от него всегда веет теплом. Каждый раз, когда он приходил на курс, это была магия актёрского мастерства. Мы довольно много общались, Александр Яковлевич однажды сказал мне простую фразу – «поступай по совести». И я её запомнила. Как и фразу: «Если вы работаете в кино, работайте на разрыв аорты».





- Вы сыграли в популярном сериале «Контейнер» - о суррогатном материнстве. Чем была интересна эта роль?



- Я сейчас работаю с режиссёром «Контейнера» Максимом Свешниковым уже на третьем проекте. Обожаю его группу и ту ауру, которая царит на его площадке. После окончания съёмок «Контейнера» я уехала домой в слезах – так хотелось продолжения, настолько понравилась работа в проекте. Мне было легко, свободно, хотя сериал непростой, драматичный, а оператор Илья Авербах создавал фильтрами ещё такую особенную визуальную атмосферу.



Я сыграла девушку, которую находит первый муж героини Оксаны Акиньшиной. Он бывший зэк, его сыграл Артём Быстров. У нас завязываются отношения, но в итоге он меня убивает. Сцена снималась в каком-то смысле с юмором. Я очень чистоплотный человек, а мы снимали в старой квартире, и там была очень грязная ванна. Я попросила её четыре раза помыть – у меня дома всегда всё чисто и аккуратно. И самым большим ужасом была не постельная сцена, не то, что меня душат, а именно лечь в эту ванну: по сценарию, уголовник меня убивает и кладёт туда. Дома я очень долго отмывалась после той сцены, в буквальном смысле.



- А к смерти в кадре вы относитесь без суеверий и предубеждений?



- В «Контейнере» была более-менее простая сцена. А вот если нужно ложиться в гроб, это для меня табу, я в таком не снимаюсь. И ещё у меня табу – не сниматься полностью обнажённой и, в принципе, в постельных сценах. Всё «моё» должен видеть только близкий человек. В «Контейнере» во время постельной сцены было темно, мы были в одежде, хотя в итоге всем казалось, что мы нагие. Когда мои родные увидели «Контейнер» и эту сцену, они были в шоке. Очень сложно было всё уладить, и именно после «Контейнера» я зареклась сниматься в постельных сценах.





- Как вы в жизни относитесь к суррогатному материнству, о котором идёт речь в картине?



- Я перед съёмками интересовалась этим вопросом. Оказывается, только после рождения своего первого ребёнка женщина может стать суррогатной матерью. Сторону «заказчика» я не могу осуждать, у меня даже есть знакомые, которые очень любят друг друга, но не могут иметь детей. Как я могу осудить их, если они захотят прибегнуть к суррогатному материнству? Что касается «мамочки», да, ей подсаживают чужие клетки, учёные говорят, что никаких генов суррогатной матери в эмбрионе нет. Но ты девять месяцев в себе его носишь, он тебя толкает в живот, ты с ним разговариваешь. Не знаю, трудно понять…



- Если вы интересовались подобным вопросом, это у нас в стране легальный бизнес? Сколько стоит выносить в себе чужого ребёнка?



- Суррогатное материнство разрешено в России с середины 90-х годов и регулируется статьями Семейного кодекса. Это абсолютно легальная процедура, позволившая огромному числу бездетных людей стать родителями. Есть абсолютно разные системы. Одна – женщина-«контейнер» живёт непосредственно в нанявшей её семье. Её кормят, поят, водят, скажем, на йогу. Суррогатная мать ничего не может делать по своей прихоти, очень жёсткие рамки. Главное, чтобы она выносила и родила здорового ребёнка. Есть вариант, когда вынашивают анонимно, когда будущие родители вообще не встречаются с суррогатной мамой. Всё это стоит от девятисот тысяч до двух миллионов рублей. Но бывают случаи, когда не оплачивают, кидают на деньги.





- Чему вы еще специально обучались для той или иной роли?



- Сейчас я снимаюсь в Сочи, играю кикбоксёршу. У меня, в принципе, есть зелёный пояс по каратэ, я в жизни занимаюсь боксом, кикбоксингом. Обожаю боевые искусства. Конечно, для съёмок обновила свои умения, усилила, много тренировалась. Но ещё до прилёта на съёмки мне сказали, что на площадке не будет никаких сцен с драками, трюками. Сначала я расстроилась, а потом подумала: всё равно хорошо, лишний раз поддержала свою физическую форму!



- Вы ещё и действующая модель. Как совмещаете кино с подиумом и занятиями каратэ?



- Мама всегда хотела, чтобы я была женственная. Отдали на танцы, но у меня с детства было к ним отторжение. Помню, в четыре года пришла в зал и начала рыдать. И мама сказала, что надо попробовать что-то другое. Из секции каратэ меня невозможно было вытащить. Восемь лет я прозанималась боевым искусством, вокруг были одни мальчики, я обожала своего тренера. Идиллия, это было моё! И сейчас роль моей мечты – «Малышка на миллион», очень хочу применить в кино свои боевые умения.





Что касается модельного бизнеса, то это никак у меня с актёрством не пересекается. Это отдельная планета. Я и сейчас снимаюсь для каких-то реклам. Я снималась во многих известных роликах. Например, режиссёр Александр Котт задействовал меня в рекламе ВТБ. Это было очень интересно, её везде крутили. Приятно было поработать с хорошим режиссёром. Ещё – с Дмитрием Нагиевым в рекламе МТС, Почта России и др.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Мешает. До 20 лет я была в абсолютно идеальной форме. Мама, она ведь тоже актриса, меня в этом всячески поддерживала. Но это никак не помогало. На какие пробы я не приходила, все говорили – ты слишком красивая. Ты не подходишь на социальные истории. У нас любят обыденные лица. Я приходила с грязной головой, не накрашенная, в трениках, условно говоря, делала всё, чтобы выглядеть хуже. Однако когда я была в идеальной форме, меня снимали только знакомые. Как только я поправилась, дело пошло.





- Парадокс!



- Моя красота никому не нужна. Конечно, я пару раз играла роковых красоток, но только, повторяю, у знакомых режиссёров, потому что они знают мой реальный духовный потенциал. А так мне играть симпатичных стерв сложно.



- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Недавно вернулась со съёмок полнометражного фильма режиссёра Романа Прыгунова «Беспринципные». И там вокруг были суперзвёзды – Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Максим Виторган, Александр Балуев, Ирина Пегова, Николай Фоменко. И я, конечно, с интересом наблюдала за тем, как они работали. Когда я была на одной площадке с Оксаной Акиньшиной, меня поразило, насколько она – оторва. В хорошем смысле. Раскрепощённая, от неё веет классной энергетикой, аурой успеха, если хотите. На «Контейнере» снималась и с Филиппом Янковским. И у него другая энергетика – степенность, спокойствие, мудрость. Вообще, в массе своей, все известные люди – очень скромные. Это я для себя зафиксировала на всю жизнь.





- Да, согласен. Но почему звёзды могут воспитать в себе эту скромность, а какая-нибудь актриса, снявшаяся в двух сериалах, даже на съёмочной площадке, среди своих коллег, ведёт себя, как капризная королева из сказки «Двенадцать месяцев»?



- Видимо, такие актрисы считают, что если они будут вести себя эксцентрично, к ним будут относиться как к звезде. Где-то вычитали в глянце, что все звёзды – капризные и стервозные. Но это не так. Настоящие звёзды ведут себя скромно, потому что им всё далось достаточно сложно. Я это знаю, потому что моя мама получала всё по крупицам, ходила на пробы, бралась за разные роли. Такие никогда не зазнаются, потому что им всё далось тяжело.



- В каких жанрах вы хотели бы сняться? Например, в ужастике?



- Я раньше смотрела только ужастики. Мне нравится, как это снимают, да и в жизни ты не переживёшь такого. Почему я вообще выбрала актёрскую профессию? Ты можешь быть тем, кем никогда не будешь в жизни, и в таких ситуациях, в которых в реальности никогда не окажешься.





- А какие у вас страхи есть в жизни?



- У меня нет никаких страхов.



- Да ладно – вы бесстрашная Лара Крофт?



- Кстати, я бы хотела сыграть роль типа Лары Крофт – бегать, стрелять, кувыркаться. Навыки есть… Раньше, когда мне было лет 20, был страх не реализоваться. Но я всё-таки реализовалась, обеспечила себя, могу помогать родителям. Не боюсь смерти. Нет, точно, я - бесстрашная!