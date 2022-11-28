Предприниматель Дмитрий Раевский: люди на Украине перестают сходить с ума

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 ноября 2022, 12:52 Александр Саргин

Фото: личный архив

Дмитрий Раевский, врач-новатор, политолог, патриот, член-корреспондент Международной педагогической академии (МПА), основатель сети клиник интегративной медицины, педиатр, психолог, онкопсихолог, предприниматель. В интервью «АН» он рассказал, что его, как гражданина России, волнует сегодня прежде всего.

- В одном интервью вы говорили о том, что Путин понимал, что специальная военная операция неизбежна, и поэтому ударил первым. Ваш прогноз – что же на Украине будет дальше?

- Почти сразу после начала спецоперации подтвердилось, что националисты готовили нападение на Донбасс, Крым и даже на другие приграничные области России. Были обнаружены соответствующие документы, да и они особо не скрывали этого. Более того, в Херсоне были найдены медали - «За взятие Крыма».

Что будет дальше? Мы их однозначно победим. Русские солдаты любят и умеют воевать - и они победят вне всякого сомнения! Знакомые ребята из ЧВК говорят, мы скоро перещелкаем их, тем более, что сейчас у нас в нужном количестве стали появляться нормальные беспилотники. А ведь на начальном этапе военных действий у нас почти не было дронов, теперь же у меня есть информация, что у нас многие занялись производством именно беспилотников-камикадзе. Это же шикарная вещь, и стоит она просто копейки! Когда наши ребята стали применять против нациков беспилотники под названием «Куб» и долбать их в неимоверных количествах, то те реально взвыли. Но ведь существует китайский аналог подобных, но небольших аппаратов, который стоит 3 тысячи долларов. Ну и о чем тут вообще говорить?! Можно же было раньше в Китае закупить их и несколькими транспортными самолетами переправить сюда. Уже на месте вложить в них взрывчатку, поскольку они продаются без нее, и…

- … решить этот наболевший украинский вопрос.

- Именно! Вот мы сейчас впитываем всю информацию, касающуюся этой темы. Это новая и специфичная информация, но я могу сказать, что благодаря друзьям-китайцам можно за месяц закрыть потребность всей российской армии в беспилотных летательных аппаратах, было бы желание! То есть просто организовать всё, что называется, по науке, а стоит это, повторяю, буквально копейки.

Для сравнения могу сказать: «Герань» несет на себе 70 килограммов взрывчатки, - и это, конечно, очень круто, а тот же «Куб» несет 3 килограмма взрывчатки, - и это тоже круто! Но, скажем, у «Герани» есть свои недостатки, и если ее глушат, то, например, в трансформаторную подстанцию она попадает, это идеальная цель, но во что-нибудь меньшее, скорее всего, промажет. «Куб» и «Ланцет», конечно, тоже классные, тем более что у них есть видео, но, во-первых, они летают по 20 минут, а во-вторых, несут всего 3 килограмма взрывчатого вещества. Такого количества взрывчатки часто не хватает даже для того, чтобы поразить танк.

Так что нужно нечто среднее, такая штука, которая несет 10-15 килограммов, чтобы она и танк взорвала, и блиндаж, и склад боеприпасов, и штаб. И, конечно, надо, чтобы она летала километров на сто, была оснащена видеокамерой и тепловизором. Если говорить о цене вопроса, то те же «Куб», «Герань» и «Ланцет» стоят сумасшедшие миллионы рублей, а вот мои друзья создали беспилотник, который несет 15 килограммов взрывчатки, летит на сто километров, а еще у него есть видеокамера и тепловизор. Цена этого дрона - всего 500 тысяч рублей, и такими аппаратами наши войска при желании можно просто завалить!

Или взять тот же «Краснополь», 152-мм снаряд, который летит по лазерному целеуказанию. Конечно, это замечательная вещь, но ведь он стоит 50 тысяч долларов, то есть 3 миллиона рублей! А мои знакомые за эти деньги предлагают шесть таких беспилотников, которые барражирует несколько часов и ждут своей цели. То есть можно вычислять все эти несчастные «хаммерсы», эти распиаренные американские гаубицы М777 («три топора») и т.п.

- И уже есть примеры применения таких беспилотников?

- Конечно. Когда мы сейчас отдаем их на фронт, так ребята просто не нарадуются! Ведь это эффективней пушек и самолетов, и именно с помощью таких дронов мы можем наконец-то «решить» эту войну. Смотрите, один беспилотник – это, по сути, одна цель, а у пушек после 2 тысяч выстрелов уже бывает разлёт в 200-300 метров, то есть раз за разом теряется точность. Конечно, пушки у нас замечательные и вообще, артиллерия – это бог войны, но ведь пушка хороша только тогда, когда она новая...

- Да и цены, мягко говоря, разнятся…

- Представляете, стоимость дрона всего лишь 500 тысяч рублей, но он может летать, выискивать себе цели, гарантированно уничтожать их, и при этом пушки уже не нужны! Ребята на Донбассе говорят, что когда начинаются прилёты, например, тех же «трех топоров», то не так уж сложно найти их местонахождение, хотя их тут же упаковывают и отвозят. Да, наши пытаются запустить «ланцеты», но у них всего 20 минут полета, так что могут и не найти. А эта наша штука может 3 часа висеть в воздухе и искать, пока не найдет. И ведь 15 килограмм - это лучше, чем три. Так что исходя из потребностей наших военных, которые сейчас освобождают Донбасс, мы создали КБ «Валькирия», где на основе в том числе китайских запчастей создаем классные беспилотники и поставляем их в зону боевых действий.

- Я слышал, что вы помогаете Донбассу не только оружием, но и продуктами.

- Да, с начала марта я стал поддерживать народ Донбасса, например, отдал туда два автомобиля, а также постоянно посылал деньги для того, чтобы волонтеры покупали там продукты питания и давали нуждающимся людям. Ведь там реально позакрывались почти все магазины, а обстрелы пока не прекращаются. И мои ребята, волонтеры, развозили по прифронтовым деревням продукты питания и кормили местное население.

Я сразу взял себе за правило - кормить тысячу семей Донбасса. Мои волонтеры берут в местных военно-гражданских администрациях списки самых бедных людей, до которых в силу разных причин не доходит помощь, и развозят им продукты. В основном мы кормим детей, сейчас в общей сложности их больше шестисот. Кстати, у меня есть бумага от депутата заксобрания Донецка, который давал мне списки, кого и чем там надо кормить. Кроме того, я через своих подписчиков в «Телеграмме» организовал сбор денег для того, чтобы помочь продуктами еще большему количеству донбассцев.

- Вы через «Телеграмм» обращались к своим подписчикам. Являетесь активным пользователем?

- Конечно. Сегодня иначе просто нельзя. До блокировки у меня в «Инстаграме» (соцсеть Instagram признана экстремистской и с 21 марта запрещена в России – Ред.) было порядка полутора миллионов подписчиков, ну и сейчас они тоже есть. В основном это русские люди, которые живут за границей, в нашем ближайшем зарубежье, Казахстан, Узбекистан и, конечно, особенно много, порядка 200 тысяч человек, - с Украины. А еще есть телеграмм-канал «Раевский-лайф», где сейчас 44 тысячи подписчиков.

Так вот на следующий день после начала спецоперации, то есть 25 февраля, я и два моих родственника начали в «Инстаграме» большой прямой эфир. Помню, одна женщина с Украины так ругалась, дескать, вы, Россия, на нас напали. Когда я объяснял, что Украина на протяжении восьми лет бомбила Донбасс, никто из подписчиков из «незалежной» мне не верил. Оказывается, все люди на Украине жили спокойно, и им всем было хорошо. А тут вдруг их бомбят - а нас-то за шо? Тогда я и говорю той женщине: «Дорогая, представь, твой муж – бандит и убийца, он постоянно кого-то грабит, лишает жизни - и вот за ним с наручниками наконец-то пришла группа спецназа, а тут такая ты — а меня-то за шо? Но ты же его жена, ты жила на эти деньги, понимала, чем он занимается, покрывала его и закрывала на это глаза. Вот теперь и получай сама». Боже, сколько на меня тогда грязи вылили!

- Действительно, такая у них жизненная позиция – а нас-то за шо?

- Но вот к эфиру тогда присоединилась еще одна женщина, другая – уже с Донбасса, и обе начали рассказывать, что их и так постоянно обстреливали, а в последнее время обстрелы значительно усилились. По их свидетельствам, чувствовалось, что Украина собирает силы и готовит наступление. Кстати, это поразительно тогда совпало со словами Путина о том, что Россия защищает Донбасс.

И все равно подписчики с Украины тогда прокляли меня, многие отписались, и каждый день мне поступало несколько сотен угроз. Даже в личку писали о том, что знают, где я живу, называли адрес, обещали прийти, убить и т.п. То есть «выдавали» по полной программе, но я продолжал и продолжаю вести прямые эфиры, своеобразные политические обозрения и разъяснения в защиту России. А нормальные люди пишут мне слова благодарности, говорят, что я их очень успокаиваю, что я утешитель. А я все объяснял и объясняю, рассказываю, поэтому люди успокаиваются и в буквальном смысле этого слова перестают сходить с ума.