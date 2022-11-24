Стеван Гайич: Россия должна сосредоточиться, решить проблемы и просто победить, другого выхода нет

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 ноября 2022, 20:03 Анна Шершнёва

Фото: Стеван Гайич - доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашенный профессор МГИМО

Россию и Сербию традиционно связывают тесные дружеские отношения славянского нерушимого братства. В настоящий момент обе страны переживают не самые простые времена, искусственно осложнённые стараниями западных глобалистов. Тем не менее, наша связь нерушима. Об этом и о многом другом читателям «Аргументов недели» рассказал давний сербский друг Большой России и Русского Мира доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич.

- Стеван, рады приветствовать Вас на страницах «Аргументов недели»! Расскажите нашим читателям об истоках видного сербского политолога!

- Об истоках. Я не люблю сильно про себя говорить. Так как думаю, что люди лучше о себе говорят своими делами или бездействием. Могу сказать, что я белградский человек. Родился в столице Сербии и большую часть жизни сознательной провёл там. Учился и жил за рубежом тоже, конечно. Простые биографические факты следуют один за другим. Они сами по себе мало что могут сказать о человеке. Думаю, могу просто сказать, что мои истоки из моей родной Сербии.

- Вы родом из Югославии, значит политическая аналитика сама Вас выбрала?

- Частично можно сказать, что меня сама выбрала моя профессия, моё увлечение — политология. Но это и семейная история, потому что всю сознательную жизнь я живу в очень интересные времена. Балканы или даже сам по себе Белград и Сербия, находятся на одном из узлов мировой геополитики, где очень тонко ощущаются и предчувствуются, скажем так, важные события мировые. И о себе именно в таких географических точках дают знать раньше других мест. Так, наверное, произошло и в том времени, в котором я живу.



Выступление в IES

- Вы также давний друг России, Новороссии, Русского мира. Как думаете, что так сильно роднит сербов и русских?

- Думаю, что в каждом нормальном сербе заложена любовь к России. Об этом можно пытаться давать разные рациональные оценки. Почему? Потому что так сложилась история, которая нас связала. Потому что может бабушка Ивана Грозного — Ана Якшич, сербка. Потому что Савва Владиславич Рагузинский был другом Петра Великого, тоже сербом он был, а также основателем русской царской разведки, человек, который строил границу с Китаем, который царю подарил, как оказалось потом, дедушку Пушкина. Или потому, что было столько сербских генералов в Великой Отечественной войне 1812 года. Или что русские много раз, как и сербы за русских, полагали жизнь за сербов. Это было бы слишком просто. Есть что-то необъяснимое, иррациональное, потому что во многих местах, где совершенно русский язык понимают или на нём говорят, сейчас русских ненавидят. А в Сербии нестранно встретить человека, например, на улице, который носит на майке символ русского царского орла, чтобы одновременно этот человек не знал ни слова русского языка. В то же время он знает, как-то в него заложено и совершенно природно, как его родное любить Россию. Тоже большая вещь: Русская империя меняла свои границы, и многие из тех, кто подлизывались к России, в истории они зависели от России и смотрели на неё снизу вверх, либо смотрели в спину, и как из Евангелия злой слуга, ненавидели. Дело в том, что Сербия и сербы всегда были с Россией и русскими, никогда под «гнётом». Поэтому мы всегда считались братьями, не было отношения силы, как между сильными и более слабым. Именно из-за этого идёт такая любовь. Серб может сильно разозлиться на русского и сказать ему: «Какое тебе дело, что тебе надо?» - но всегда будет его любить. В этом и дело. Часто сербы думают, что лучше русских знают, как и что им надо делать. Но это уже, возможно, дело нашего менталитета. (улыбается).



- Сербские добровольцы одними из первых стали прибывать в Донбасс. Приходилось за военные годы бывать в Донецке, Луганске с 2014 года?

- Это тоже не странно. В войнах 90-х годов многие русские воевали за сербов. И в гражданской войне в Боснии и Герцеговине, и на территории нынешней Хорватии, и в Сербской Краине, и в Косово и Метохии. Также сербские воины защищали Русскую империю, обживали и застраивали упомянутые края. Когда-то были образования Славяносербия и Новая Сербия из сербских воинов. Я назвал бы это одной из закономерностей истории.

- Как оцениваете ход СВО, проведённые референдумы, расширение границ России?

- Надо оценивать не по ходу операции, а в конце дела. Я надеюсь, что история даст положительный результат и победу. И тогда все грозы будут во благо России, как сказал Путин, цитируя Святого адмирала Ушакова.

- Западный мир, Европа в том числе, критически смотрит на усиление Москвы. Власти Сербии оказались перед выбором: дружба с РФ или желание вступить в ЕС. Как по-Вашему, что выберут?

- Власти Сербии могут оказаться перед выбором, но у народа сразу среагирует исторический архетип. Когда началась огромная антирусская кампания в феврале, сербы увидели похожую ситуацию, как с нами поступал коллективный Запад, особенно в этой сатанизации и очернении нас, русский народ нас поддержал. Насчёт вступления в ЕС. Евросоюз был достаточно популярным в начале 2000-х годов, но после того, как большинство стран ЕС признали нелегальную сецессию Косово и Метохии, то есть сепаратистов албанских в нашем южном крае, европейцы с этим согласились, с тех пор стремительно падает популярность Евросоюза. Выросли новые поколения сербов, которые достаточно негативно относятся к Западу, в целом, и к ЕС из-за отношения к нам. Так что они не являются привлекательными. Раньше говорилось о политике морковки и палки. Морковка – это членство в ЕС, их потенциальная награда, нам она стала неинтересна. А так как сам ЕС в фазе деградации, особенно после Brexit, это усилилось в результате эскалации войны на востоке Европы. Евросоюз деградирует и перестал быть привлекательной целью Белграда. Потому что процесс евроинтеграции оказался для сербов вечным шантажом.

- Сербское общество поменяло за этот год отношение к России?

- Да, сербское общество поменяло своё отношение к России в ещё более положительную сторону. Сербы знают, что эта война не только за будущее, за существование России, как таковой, но и за будущее мира. Сербия была сильна, когда Российская Федерация была сильна. Даже когда Москва ей не помогала, но само существование России бережёт сербов. Естественно, это отразилось: по всем соцопросам выросла популярность России. Происходит всё противоположно процессам, которые происходят в остальной части Европы.

Лекция в МГИМО

- Сейчас в Косово очередное обострение. Что скажете по этому поводу?

- Могу сказать, что снова сербские власти капитулировали перед албанскими сепаратистами и их спонсорами из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Снова терпим шантаж, открытые оскорбления. Албанцы не намерены вообще ни о чём договариваться, о чём говорит Альбин Курти. Вучич согласился против нашей Конституции, против вообще всех правил, пошёл в итоге на уступки по поводу этих регистрационных табличек. Я думаю, естественно, что это очень плохо. Но ничего не решено, так или иначе этот конфликт всё ещё есть. Потому что Косово и Метохия – это неотъемлемая часть Сербии, а НАТО и сепаратистские «власти» в Приштине так не думают. Конфликт заморожен, но может перейти в горячую фазу в любой момент.

- Летом Вы назвали Сербию Калининградом без «Искандеров». У Белграда настолько плохо в Европе с поддержкой? Назовите основных союзников Белграда сейчас.

- Белград находится в геополитически выгодной позиции. Запад постоянно говорит, что нам надо выбирать что-то одно. Но если бы Сербия отказалась от России, она буквально покончила бы с собой. Россия с Китаем – единственные страны постоянные члены в составе Совета безопасности ООН, которые поддерживают Сербию, её территориальную целостность. Шантажи со стороны Запада не актуальны. Сербия имеет хорошие отношения с рядом стран, помимо России и Китая. Должен сказать, что Китай в этом году впервые внёс инвестиций в Сербию больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Об этом говорят сухие цифры статистики. Кроме Китая, это ряд ближневосточных стран, начиная с Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана и Израиля. Даже некоторые из названных стран достаточно враждебно относятся друг к другу, но с Сербией они имеют хорошие отношения, вкладывают сюда инвестиции. Сербия смотрит на все четыре стороны мира. Из региональных стран стремительно улучшились за последние несколько лет отношения с Венгрией. И это немаловажно в данный момент, потому что Венгрия, если смотреть на её отношения с Россией, имеет позицию, которая отличается от остального ЕС и НАТО.

На отдыхе

- Возможен ли новый конфликт с Косово? Как сейчас живут сербы аннексированного края?

- Как я уже говорил, здесь всегда существует потенциал конфликта. Но конфликт будет только, если его спровоцируют албанцы. А те в свою очередь должны получить сигнал из Лондона и Вашингтона, а также Брюсселя, как штаб-квартиры НАТО. Если они получат какой-то сигнал, то конфликт будет. Сербия не будет начинать никакого конфликта, хотя её постоянно провоцируют. Хотя конфликт и возможен, но на данный момент маловероятен, но на повестке дня наших противников он постоянно есть.

- В завершении разговора дайте прогноз на зиму 2022–2023 гг. для Европы, зоны СВО, Запада. Большого конфликта РФ-НАТО стоит опасаться?

- Насчёт прогноза очень трудно сказать. Думаю, зима будет очень интересная. Повреждения инфраструктуры бывшей Украины способствует дальнейшему упразднению территории. Люди будут уходить в Западную Европу, часть уйдёт и в Россию. Также думаю, что Россия должна спасти и Русскую Православную Церковь. Уже известно, что в Раде хотят запретить РПЦ — это уже открытое гонение на христиан. Это страшно. Думаю, Украина будет стараться, пока есть ощущение их наступления, несмотря на колоссальные жертвы, со своими иностранными наёмниками она будет наступать, насколько это возможно. Военным путём они победить не могут, но надеются на то, что в России будут бунты против власти. Это единственное, на что рассчитывает Запад. Не на народный бунт, с самого начала они пытаются сделать какую-то смуту внутри самой России. Я думаю, что пока Россия едина, то сама собой она непобедима. Эту психологическую нагрузку русское общество должно выдержать: она существует, и она очень сильна. Я недавно был в Москве и могу сказать, что это ощущается в атмосфере. Но Россия, если она едина, она непобедима. Будет давление, и дальше будут жертвы – но это одно из правил русской истории. Со всеми внутренними проблемами Россия также справляется обычно через такие жизненно опасные процессы. Так было и во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Думаю и эта война тоже может называться Отечественной. Потому что в случае победы России Запад останется существовать, а в случае её поражения Запад не намерен оставлять РФ, как государство, но полностью её расчленить. Иллюзия, которую всё ещё испытывают в Москве о том, что можно договориться. Договориться можно, но только с позиции силы. Договариваться сейчас никто не намерен, особенно НАТО: Лондон уж точно, даже в Вашингтоне видится более взвешенная оценка ситуации, чем в Лондоне, но всё равно, коллективный Запад объединился. НАТО вновь приобрела причину существования. Сейчас они не сражаются с маргинальными террористами, какими-то неизвестными фантомами угроз. Сейчас они прямо указывают на причину своей консолидации и ненависти. Они говорят: «Вот, Европа находится под угрозой!» - как это когда-то говорил Гитлер. Тогда он приводил в пример «угрозу большевизма». И сейчас на Украине особенно неонацистские военные силы говорят тоже про большевиков и русских, много чего «ставят в вину». Опять Европа под угрозой, и они должны существовать, чтобы противостоять РФ. Россия должна сосредоточиться и решить проблемы, начиная от идеологии, заканчивая логистикой, и просто победить, другого выхода нет. Единственная альтернатива победе – это крах. Для России эта война важнее, чем для Запада. Она обязана победить, если хочет существовать.

- А что ждёт русско-сербское единство?

- Русские и сербы всегда были братьями и это не изменится. Это даже было так в 1948 году, когда Тито, а он был австро-венгерский солдат, который воевал против Сербии в 1914–1915 гг. на нашей территории, когда он разорвал отношения между Советским Союзом и Югославией, в результате большинство югославских партизан, то есть этнических сербов, оказались в концлагере из-за того, что они относились к этому поступку, как к предательству. Даже когда были плохие межгосударственные отношения, народ наш всегда любил и будет любить Святую Русь, Святую Россию. То же могу сказать и за время королевства Югославии, король Александр Карагеоргиевич особенно из-за цареубийства, но сербы и тогда продолжали любить русский народ. Сербы приняли на тот момент более 100 тыс. белых эмигрантов из России. Их приняли, как родных. И сейчас даже, когда есть наплыв новой русской эмиграции, почему многие из них выбирают Сербию несмотря на то, что сербы в большинстве поддерживают власти в России, а многие из новой эмиграции и не поддерживают строй в своей стране, но они знают одну вещь, что в Сербии они свои. Несмотря на их политические взгляды, люди их примут. Отношения, которые русские люди имеют здесь, они не могут рассчитывать на такие же ни в Казахстане, ни в Польше, ни в Германии. А здесь они наши. И я думаю, что отношения между народами одной веры и духа не изменятся. Думаю, не изменятся они и между государствами. То, что произошло в Сербии, это тот редкий момент, когда власть под давлением народа должна была изменить свою позицию. Я напомню, что Сербия три раза голосовала с февраля против России на СБ ООН. Но этот курс изменился после того, как здесь были масштабные митинги в поддержку России. Даже любой матч футбольный – это своеобразная манифестация в поддержку России. Потому что наши фанаты независимо от какого клуба на всех матчах поддерживают Россию лозунгами, и флагами, и кричалками. Наши церковные литии, которые были несколько месяцев назад против евро-прайда так называемого. Там тоже были большие образы русских святых: святого Серафима Саровского, святого Сергия Радонежского, мученика царя Николая II и его семьи. Русские флаги, имперские флаги, черно-жёлто-белые с имперским орлом – вся эта символика была видна на церковном шествии, на котором насчитали потом 150 тыс. людей.

Флаги на митинге в Белграде

Литию возглавил патриарх Сербской Православной церкви Порфирий. Так что это давление народное снизу изменило и отношение государства. Поэтому девять месяцев идёт давление на Сербию, но Белград не вводит санкции. Потому что наша власть боится народа и особенно верующего народа. Как воспримет это большинство народа, а сербский народ посчитал бы это предательством. Поэтому власть такого у нас не делает. Когда в истории и вам, и нам было легко? Почти никогда. Значит мы сейчас снова в обострённой ситуации и в трудностях. Естественно, это наш народ сразу ощутил и поддержал русских.