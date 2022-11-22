Защитник Новороссии Танай Чолханов: Для штурма Крыма нужны силы, которые значительно превосходят возможности ВСУ

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 ноября 2022, 16:36 Анна Шершнёва

Фото: gov.ru

С конца прошлой недели в СМИ муссируется угроза украинского генштаба к концу текущего года атаковать и «освободить» Крым. Некоторые источники также сообщали, что якобы проводится эвакуация населения из города Армянск. Последнее в официальном порядке сегодня, 22 ноября, опроверг глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Мы попросили прокомментировать ситуацию с угрозой атаки ВСУ на Крым добровольца из России, защитника Донбасса Таная Чолханова, который сам проживает на полуострове.

- Танай, доброго дня! Скажите, насколько реальна опасность атаки со стороны боевиков ВСУ по российскому полуострову?

- Для штурма Крыма нужны силы, которые значительно превосходят возможности ВСУ. На данный момент, по моему мнению, наиболее горячими будут участки фронта на направлении ЛНР, Белгородской и Курской областей. Там вполне реальны серьезные боестолкновения.

Крым является сложным для штурма объектом, к тому же сейчас линия фронта, как известно из СМИ, проходит по Днепру. Форсировать Днепр ВСУ будет непросто само по себе. На границе полуострова они встретят заболоченные соленые лиманы, не говоря уже о действующих оборонительных системах. Их форсирование связано с огромными потерями в живой силе и различными техническими трудностями.

Исходя из этого, можно констатировать, что информация о якобы эвакуации Армянска и других территорий недостоверна и является либо злонамеренным вбросом, либо очередным актом паникерства. Это не снимает, конечно, необходимость повысить бдительность в обороне, но не означает что стоит поддаваться панике.

Также совершенно очевидно, что Украина не имеет никаких средств для организации морского десанта. Максимум, на что способны ВСУ - совершать бесперспективные атаки с помощью беспилотных аппаратов. Таким образом, все разговоры об эвакуации - не более чем слухи и неумелые вбросы.

- Возвращаясь к теме Курска, Белгорода и ЛНР, значит это будет полномасштабное наступление по пограничью?

- Обстрелы Белгородской области продолжаются. Сегодня был обстрелян госпиталь, есть жертвы. Разумеется, поняв, что при военном захвате некоторых новых территорий РФ не последовало мощного ответа с использованием всех видов оружия, которые имеются в распоряжении России, украинское руководство почувствовало свою безнаказанность. Теперь они будут стремиться перенести войну на территорию России. Как отреагирует руководство РФ и хватит ли у него воли и мужества для принятия действительно «непростых решений» о применении всего имеющегося арсенала вооружений, покажет время.