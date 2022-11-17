Публицист Александр Бовдунов: Россия будет центром одного из нескольких полюсов – евразийского

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 ноября 2022, 08:57 Анна ШЕРШНЁВА

Фото предоставлены автором

Политическое и общественное устройство России, ситуация на мировой арене, проблемы глобализации – всеми этими вопросами занимаются помимо политиков, военных и философов экспертное сообщество и аналитики. Сегодняшний наш гость Александр Бовдунов – публицист, журналист, писатель, аналитик Международного Евразийского Движения, политический эксперт. Ему хорошо известны проблемы и задачи Москвы в сфере расширения влияния Русского мира, общественного переустройства и взаимосвязи между обществом и государством. Его часто можно встретить среди экспертов по глобальным проблемам на телевидении, также в арсенале Александра есть множество книг, посвящённых вопросам геополитики и устройства общества. Об этих и других темах мы будем разговаривать сегодня с нашим собеседником.



− Здравствуйте, Александр! Приветствуем Вас на страницах «Аргументов недели». Давайте теснее знакомить читателей с известным политическим экспертом.



− Здравствуйте! Рад буду ответить на Ваши вопросы.



− Вы представляете Международное евразийское движение. Расскажите нам о нём, насколько оно широко представлено и какое влияние имеет?



− Международное Евразийское Движение — общественная организация, которая существует с 2003 года. Она зарегистрирована в России, но имеет филиалы и во многих иностранных государствах: от Турции и Сербии до Бразилии. Это сетевая структура, которая взаимодействует со множеством других движений и организаций. Всех нас объединяет борьба с гегемонией США и глобализмом, представление о России как самодостаточной цивилизации. Конечная цель − создание многополярного мира. Практически все руководители МЕД, включая лидера и основателя Александра Дугина с 2014-го года находятся в санкционных списках США, ЕС, Великобритании. Это и есть, если хотите, лучшая оценка нашей деятельности, признание со стороны геополитического противника.



− Как относитесь к понятиям Русский мир, Русская весна? Вы непосредственный участник исторических событий или наблюдатель, идеолог?



− Понятие «Русский мир» встречается ещё у первых евразийцев, когда евразийство только оформилось как идейное течение в 1920-х. «Русским миром» Пётр Савицкий называл «Евразию» в узком смысле этого слова. Не материк с тем же именем, а «"третий мир" Старого Света, не составная часть ни Европы, ни Азии, но отличный от них и в то же время им соразмерный», месторазвитие русской цивилизации. Русский мир — это пространство исторической России, мир, где живут русские, освоенный русскими. Вместе с другими народами России, но всё равно находящимися в русском культурном пространстве. Поэтому особое место в нём занимает пространство Новороссии. Это бывшее «Дикое поле», где русские буквально с нуля создали оседлую цивилизацию. И в то же время в этом пространстве, которое никогда не было бы обжитым без России, русском пространстве всегда жили представители многих этносов, от греков, основавших Мариуполь, сербов и албанцев до традиционно проживающих по всей России татар. Русская весна стала пробуждением этой русской цивилизации, сложной, многомерной, втягивающей в себя многие этносы и людей разных идеологических взглядов в ответ на угрозу со стороны украинского националистического проекта.

Фото: перед эфиром

С 2014 года и по сей день, это процесс, в котором трудно быть в стороне и просто «наблюдать». Если вы занимаетесь медиа и идеологией, то вы уже участвуете. А сейчас уже ясно, что и самые обычные люди, которые ни медиа не занимались, ни гуманитарку не возили, ни в боевых действиях не участвовали, уже не останутся в стороне. Так или иначе, коснётся каждого.



− Как восприняли расширение наших границ? Как оцениваете ход СВО с точки зрения общественного деятеля и аналитика?



− Расширение России на свои исторические земли − это хорошо, но это расширение надо ещё и отстоять. Ход СВО демонстрирует две вещи. Первое − что государственная система, военная система во многом оказалась не готова к серьёзнейшему вызову − за спиной противника материальная, управленческая, разведывательная поддержка НАТО. Приходится перестраиваться на ходу, менять мышление, в том числе в том, что касается оснащения войск и ведения боевых действий. В целом, очевиден и назрел переход из режима «спецоперации» к народной бескомпромиссной войне, тем более что противник не демонстрирует стремления к компромиссам от слова «совсем».



− Ваша стезя – это политика, консерватизм, популяризация традиционного уклада общества. Как соединяете академичность с событиями настоящих времён?



− Без академичности: с одной стороны научной строгости, философской рефлексии, обращения к истории трудно понять, что вообще происходит, и куда мы идём. Освальд Шпенглер отмечал, что история − это концепт, с помощью которого человек силится постичь живое бытие мира неотрывно от собственной судьбы и в этой попытке углубляет действительность своей жизни. Обращаясь к религии, истории и философии, мы понимаем, что от нас, особенно в такие переломные моменты, как сейчас, зависит очень многое. Каждый из нас ответственен перед своими предками и потомками, своим народом. За каждым стоит тысячелетняя русская цивилизация и её главная идея — на религиозном языке идея Третьего Рима, катехона, последней преграды перед наступлением царства Антихриста — не дать злу восторжествовать в мире.

Фото: На вечере памяти Дарьи



С другой стороны, без истории идей, трудно понять, почему Запад так отчаянно противостоит нам. А он отстаивает свою имперскую идею, идею конца истории и торжества либеральной идеологии, освобождения человека от любой коллективной идентичности, вплоть до идентичности человеческой. Запад борется не только за Украину и её ресурсы. Он борется за либерализм и свободу отменить человека. Россия, возможно сама того не понимая, просто не принимая гендерную идеологию свободы выбора половой идентичности − становится препятствием на пути к торжеству либерального — в конечном счете постчеловеческого идеала.



− За последнее десятилетие как изменился политический ландшафт в мире?



− Мир пытается стать многополярным. После 200 лет безоговорочной гегемонии Запада мир выходит из колониального подчинения. Россия в СВО, как минимум, сделал претензию на то, чтобы не подчиняться его нормам и правилам, противопоставить себя ему. Потому такой жесткий ответ. Но возвышаются и другие центры силы − Китай, Индия. И, что важно, и там, и там во главе страны элиты, которые обращаются к идентичности своих народов. В Индии во главе страны партия, идеология которой «хиндутва» − это политический индуизм. В Китае Си Цзиньпина говорят о «социализме с китайскими характеристиками». В Африке в последние годы в целом ряде стран (Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, ЦАР) к власти пришли «чёрные Че Гевары» − антиколониалисты, сторонники дружбы с Россией. В самой крупной стране Латинской Америки – Бразилии − что левые, что правые, не присоединяются к антироссийской политике США. Старые деления на «правых» и «левых» уходят в прошлое. Скорее важнейшим становится деление на «патриотов», популистов, а также либералов и глобалистов.



− Можно сказать, что сейчас идёт уже реальный слом старой однополярной системы во главе с Западом?



− Можно, но старая система сдаваться не намерена. Это процесс, который разворачивается постепенно, в том, что великий французский историк и социолог Фернан Бродель назвал «долгой длительностью», как минимум он займёт не одно десятилетие. Мир уже не подчиняется Западу, даже такая страна НАТО как Турция, например, может вести почти во всём самостоятельную политику. Такой политики Анкары нельзя было представить ещё 20 лет назад. Китай − главная мировая фабрика (20 лет назад он ей не был). Но США, по-прежнему, финансовый центр мира и крупнейшая мировая военная держава с базами по всему свету. Плюс идейное и культурное доминирование Запада также сильно.



− А что придёт на смену? Глобалисты так просто не сдадутся, пожалуй.



− На смену придёт многополярный мир. Вместо одного полюса силы и одной цивилизации − европейско-американской, устанавливающей правила и определяющей, что хорошо, а что плохо в мировом масштабе − несколько полюсов-цивилизаций − крупных интеграционных объединений. Этот мир будет сложным и не обязательно спокойным, но будет лишен претензий какой-либо культуры на универсальность своих установок, обязательность их для всех. Запад, Европа и США могут занять своё место в нём, но только, как локальные культуры, среди других локальных культур, не лучше, не хуже.



− Какую роль в новом миропорядке отводите России?



− Россия будет центром одного из нескольких полюсов − евразийского. Не единственным центром мира, одним из нескольких центров своеобычных миров. Какие страны и земли бывшего СССР и Российской Империи получится собрать − сейчас говорить трудно. Но это будет независимая страна с независимой культурой, пониманием своего места в мире, уважением к своим традициям и выстраиванием на их основе будущего, внимательно наблюдающая за другими полюсами и адаптирующая под себя их новации, если они соответствуют нашим установкам и идеалам. Народное государство, грозное вовне и справедливое внутри.



− В завершении дайте прогноз по политической обстановке в стране на ближайший год, пожалуйста!



− Я думаю, что константой будет взаимная лояльность народа и Верховного главнокомандующего. Президент в России больше, чем президент, на него проецируется царский архетип, архетип правителя-защитника, отца народа. На фоне СВО в обществе будет востребована патриотическая идея, но без шапкозакидательства, внятное объяснение провалов и достижений, наказание виновных и тех, кто не справился с задачей масштабной подготовки противостояния Западу. Если этого не будет, начнётся внутреннее брожение.

Фото: запись программы

Но кроме ответа на вопрос, кто виноват, нужно что-то делать. Разумный проект будущего, конкретные инициативы по помощи фронту, выверенные экономические инициативы. Как воздух необходимы патриотические культурные проекты: кино, сериалы, музыка − от массовой культуры до элитарной, необходимо много и качественно. Понятно, что это не делается за год, но нужно начинать.