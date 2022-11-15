Актриса Ксения Теплова: «Зритель, посмотрев фильм, должен мечтать о такой жене, как я»

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 ноября 2022, 12:59 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Ксения Теплова родилась в семье актёра Виктора Васильева и хореографа Марины Суворовой. Окончила Школу-студию МХАТ. Служит в МХТ им. Чехова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Всё ради тебя», «Атомный Иван», «Два отца и два сына», «Ночная смена», «ИП Пирогова», «Призраки прошлого» и др. 17 ноября в российский прокат выходит картина «Я на перемотке!», где Ксения Теплова играет одну из главных ролей.





- Ксения, по словам режиссёра «Я на перемотке!» Никиты Владимирова, фильм снят в жанре «магического реализма». Что там магического? Что магического в вашей героине?



- Магия в сюжете. Главный герой, которого играет Андрей Бурковский, проживает свою жизнь за один день, периодически перескакивая на несколько лет вперёд. Что магического в моей героине? Мы придумали, что она в принципе такая магическая, прекрасная, идеальная женщина, которая притягивает к себе главного героя Максима. Но в результате их союз распадается…





Для меня было самым сложным играть абсолютно идеальную девушку, режиссёр хотел, чтобы зритель, посмотрев фильм, мечтал о такой жене, как я. Она никого не осуждает, всё принимает и понимает, мудрая, положительная. Мои прежние героини были всегда характерные, с недостатками, я всегда старалась найти в них отрицательные качества, как-то вытащить их на поверхность. Так мне было легче работать. А здесь в сюжете есть конфликт, но мне нужно было его не играть, сглаживать, убирать внутрь. Это было довольно сложно.



- А в жизни вы конфликтный человек?



- Я очень вспыльчивая, если мне что-то не нравится, я скажу. Но если нужно что-то терпеть для работы, в жизни, я могу переключиться и сдерживать свою натуру.



- В картине «Я на перемотке!» вместе с вами играют прекрасные актёры – Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Ирина Пегова, Фёдор Лавров. Как взаимодействовали, кто и чем впечатлил?



- С Андреем Бурковским мы впервые встретились на площадке проекта «Даёшь молодёжь!» Они снимали его уже года три, а я подключилась на последние два. В этот момент Андрей как раз поступил на первый курс Школы-студии МХАТ, совмещал обучение со съёмками. Потом он пришёл в МХТ им. Чехова, где я работала. Но мы с ним в спектаклях не пересекались. Я Андрея уважаю, слежу за его новыми работами и радуюсь успехам.



Особенно меня восхитила на съёмках «Я на перемотке!» Татьяна Догилева, хотя у меня с ней был всего лишь один съёмочный день. Она делает сразу всё, что хочет режиссёр, всё слышит, понимает, чувствует. Мне с ней было очень комфортно, в какие-то моменты Татьяна помогала мне в той или иной сцене, что-то подсказывала. Чисто по-женски.





- А кто на вас повлиял больше всего? Может, Олег Табаков, великий актёр и худрук МХТ?



- Олег Павлович, конечно, сильно повлиял. Просто тем, что я выходила с ним на одну сцену, слушала его замечания. За 15 лет у нас было много пересечений. Мне, кстати, в этом году дали значок «Чайку» - за 15 лет работы в МХТ. 15 лет! Поверить не могу!



- Мы говорили о «магическом реализме». В жизни вы верите в магию, в какие-то потусторонние силы, прорицания, астрологию?



- Я этим не увлекаюсь, но вообще магия – вещь интересная, если углубиться в вопрос. Это всё есть, это на нас влияет – звёзды, например. Но у меня нет времени заниматься подобными вещами.

Фото со съемочной площадки



- «Я на перемотке!» - комедия. А у вас есть комедийный дар? Умеете смешить людей, рассказывать актёрские байки, анекдоты?



- Анекдоты и байки я не особо умею рассказывать. Но если надо попасть в какую-то нелепую ситуацию, то я первая! Всегда могу рассмешить своей непосредственностью. Что касается дел профессиональных, то по природе у меня есть какая-то комическая нотка. Я чувствую такие вещи. И это не первая моя комедия, были «Ночная смена», сериал «ИП Пирогова».



- Вернёмся к МХТ им. Чехова. Какие отношения у вас с новым худруком Константином Хабенским? Вы с ним работали раньше? Привечает он вас, привлекает?



- Константина Юрьевича я очень люблю и уважаю. Мы с ним впервые встретились на «Трёхгрошёвой опере», это было давно. В кино мы с Хабенским не снимались вместе, но, кстати, он неоднократно работал с моим мужем, Артёмом Быстровым. Я дружу с женой Константина Юрьевича, Олей Литвиновой, поэтому мы часто пересекаемся. Но я отношусь к нему как к абсолютному авторитету. Даже до того, как он стал худруком, когда он смотрел какие-то наши с Тёмой работы, мы волновались, потому что хотелось, чтобы Хабенскому понравилось, чтобы он высказал своё мнение.





- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Я не считаю себя красивой. У меня достаточно специфическая внешность. Но, мне кажется, красота помогает, хотя бывает, что актриса является заложницей своей внешности, потому что ей не дают определённые роли, характерные, например. И соответственно девушки не очень привлекательные могут играть те роли, которые не могут исполнять красотки. Но главное – быть хорошей актрисой, внешность не так важна, как талант.



- Вы какое-то время снимались в мелодрамах – «Всё ради тебя», «Жена напрокат» и т.д. Это правда, что на съёмках подобных «мыльных опер» нельзя ни на шаг отступить от сценария, изменить хотя бы словечко в тексте героини?



- Конечно, если не очень хорошего качества сценарий, чувствуешь себя на площадке некомфортно. Хочется поменять текст, сюжет. Где-то дают, где-то нет. На картине, где не дают, катастрофически тяжело работать – ты идёшь против своей природы, ведь так люди не разговаривают, таких ситуаций в принципе не может быть, отсутствует логика поступков. Но я не так много сталкивалась с подобными проектами, слава богу. Сейчас гораздо больше качественных сериалов, чем было тогда, когда я оканчивала театральный институт.





- С мелодрамами понятно. А вы хотели бы сняться в ужастике, например? Смотрите подобные фильмы?



- Нет, не смотрю. Если в ужастике будет, что поиграть, с удовольствием снимусь. Я пойду в любой жанр, если там интересно. Создать образ, попробовать что-то новое, почему нет.



- А какие у вас в жизни есть страхи?



- Самый жуткий страх для меня – смерть близкого человека. Темноты, высоты боюсь, никогда не прыгну с парашютом. Когда-то хотела попробовать, но сейчас у меня двое детей, две девочки, и я даже на американских горках боюсь ездить. В одной картине надо было прокатиться на карусели с детьми, так я даже не могла открыть глаза, летела зажмурившись! Дети рядом хохотали, а мне реально было страшно.

Но, например, я люблю дайвинг, у меня есть сертификат. Самое интересное погружение было на Мальдивах. Мы были на глубине десяти метров, когда из пещеры появилась гигантская черепаха, нереальная, и я буквально чуть не задохнулась от восторга. Там же надо правильно дышать, через паузы…

Фото со съемочной площадки



- У вас и родители актёры, и вы с Артёмом Быстровым – из актёрского племени. Чем актёрские семьи отличаются от обычных?



- Бардаком отличаются.



- В каком смысле?



- Родители, например, часто приходили домой в 12 часов ночи. Нет нормированного графика, нет выходных, невозможно спланировать отпуск, иногда мы не видимся месяцами. Понятно, есть и моряки дальнего плавания, и военные – много разных профессий, где папа и мама надолго уезжают. У всех всё индивидуально, конечно. В моей семье всё было импульсивно, спонтанно. И сейчас тоже. Очень неспокойно детям. Слава богу, можно няню найти, договориться. А когда я росла, только бабушки с детьми сидели. А если бабушки нет, тебя таскают в театр. И ты там до полуночи сидишь, утром, невменяемая, идёшь в школу. В этом и сложность актёрских семей.



Сейчас, повторяю, проще, у нас есть няня. И, я надеюсь, мои дочки не особенно страдают, я максимально всё делаю, чтобы они не чувствовали, что у меня ненормированный график, я поздно прихожу домой. Хочу, чтобы жизнь дочек текла в правильном, спокойном русле.

Фото со съемочной площадки



- Дочки проявляют какие-то актёрские способности, всё-таки такие сильные гены?



- Старшей дочке 7 лет, и когда она была в садике, она там хорошо выступала на всяких утренниках. Но мы стараемся наоборот увести её от театральных студий. Однако если человек захочет, оградить дочь от актёрской стези нам не удастся. Попасть туда не сложно, потому что она уже в этой среде находится. Дочь бывает и на съёмках, и в театре. Специально ограждать бессмысленно. В общем пусть живёт своей жизнью и выбирает, что ей интересно.



- А младшенькая дочь как – хочет в актрисы?



- Младшей годик всего.





- С мужем у вас были совместные творческие проекты?



- Мы играли мужа и жену в сериале «Отчим». В МХТ играем в спектакле «Мальва», и был ещё один спектакль – «Двенадцать картин из жизни художника», где Артём просто со мной подтанцовывал. Он только пришёл в МХТ, его ещё никто не знал. Сейчас у него большое количество главных ролей, и мы иногда со смехом вспоминаем ту нашу первую совместную работу в театре.