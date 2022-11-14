Волонтёр Ярослава Дикая: Помогают часто те, кто сам неделями копит на посылки для нуждающихся

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 ноября 2022, 16:00 Анна ШЕРШНЁВА

Помощь во фронтовом воюющем долгие годы Донбассе переоценить трудно. Шахтёрский край с благодарностью принимает содействие от своих соотечественников из разных уголков нашей Большой Родины. Ярослава Дикая прибыла волонтёром в республики с просторов постсоветского пространства. Сегодня этот неравнодушный человек широкой души и реального гуманизма в гостях у читателей «Аргументов недели».

− Ярослава, приветствуем на страницах нашего издания! Вы известный в Донбассе волонтёр, гуманитарщик, общественный деятель. Расскажите нашим читателям, откуда Вы? Дикая - это фамилия или псевдоним?

− Громко очень сказано известный (улыбается) да и общественным деятелем называть можно с натяжкой. Я из одной из бывших союзных республик. Не буду называть, если можно. Дикая − это фамилия моих дедов, был такой Иван Дикой, жил в этих краях. Говорят, мы схожи характерами, вот и взяла его фамилию, как позывной.

− Как оказались в Донбассе? Как решили себя связать с нелёгким делом помощи другим?

− На Донбасс в 2014 году приехала и сразу вступила в подразделение, тогда еще армии не было как таковой просто Народного ополчения, воевала, получила пару контузий, попала в плен, получила тяжелое ранение в ногу, и понятно стало, что больше воевать не смогу. Вот встречая таких, как я раненых, брошенных, не могла не помочь где-то морально, где-то физически по мере возможности.

Мне к празднику, в больничку, принесли клубничку! Обожаю своих друзей! (май 2016 года)

− С чего начиналась Ваша деятельность?

− Понемногу меня стали узнавать, обращаться за помощью, а я искать возможности помогать. А когда люди увидели, что я надежный волонтер, стали мне доверять и помогать через меня другим.

− Нелегко было завоевать доверие тех, кому помогаете?

− На волне волонтерства появилось огромное количество мошенников, пиарщиков, а когда люди видят, что все доходит из рук в руки, и помощь не пропадает, стали доверять больше. Я не отказываю людям в желании самим посмотреть, съездить и пообщаться напрямую с людьми, которые нуждаются.

− Кто помогает на непростой стезе?

− Конечно, много людей хотят помочь, но такая вот странная закономерность, помогают не те, кто может существенно помочь, а тот кто неделями отказывая в чем-то себе, копит на посылки на покупки необходимого. Это так трогательно, когда приходят письма, посылки от инвалидов, пожилых людей, детей.

Непростые будни волонтёров



− Работаете только по ДНР или в ЛНР бываете тоже? Где довелось побывать с выездами?

− Мы со своей миссией ездим от Соледара до Угледара, мы там, где нужны больше. Медицина бойцам, необходимые вещи на передовой, эвакуируем стариков и детей из зоны обстрела, вывозим раненых, развозим продукты и лекарства, костыли, коляски − в общем все, чтоб как-то облегчить жизнь нуждающимся. Если говорить о географии поездок, то можно просто провести линию соприкосновения противника по всей территории ДНР и ЛНР, Мариуполь − с самого начала там много и страшных, и смешных историй, потом были поселки под Угледаром, редко ездим в Горловском направлении. Светлодарская дуга − вообще наше основное направление было, и Рубежное и Северодонецк, Попасная, и куча маленьких поселков.

Очередной выезд рейда помощи

− С началом СВО работы прибавилось, наверно?

− Трудностей в работе хватает, но если их боишься, то не стоило и начинать. Где-то надо лекарства, где-то пропавших родных найти. Работы много, но в приоритете конечно же военные, потому что и я, и идейный руководитель нашей гуманитарной группы воевали, и как никто другой знаем, что надо там, в окопах, под огнем фашистов. На самом деле работы всегда хватало, но с началом боевых конечно же порядком добавилось.

− Что помогает избежать «внутренней выжженности», моральной и физической усталости?

− Устаешь физически, редко − морально. Быстро проходит вся моральная усталость, когда смотришь людям в глаза и видишь огонек, который зажигаешь ты сам. Их улыбки на уставших лицах, которыми они одаривают тебя даже если приезжаешь с пустыми руками.

Среди цветущей весны Донбасса



− Уже готовитесь к мирной жизни или пока рано ещё?

− До мирной жизни надо дожить. У нас тут рулетка. Может на передке не догнать ни пуля, ни мина, а можно остаться на тротуаре в центре города.