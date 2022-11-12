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Аргументы Недели Интервью 13+

Публицист из Донецка Людмила Перова: Если заключат какое-либо перемирие, то оно приведет к еще большим людским потерям

, 15:41

Публицист из Донецка Людмила Перова: Если заключат какое-либо перемирие, то оно приведет к еще большим людским потерям
Фото предоставлены автором

В исторической и гражданской прогрессии последних восьми лет дончане зарекомендовали себя в качестве сильных духом и стойких людей. Будь то ополченцы, добровольцы, волонтёры, обычные жители. Все они за это время стали Героями. Как и весь Донбасс, как любой человек, который остаётся с родными местами даже в самый горячий и трагический момент истории. Сегодня к нам в гости пришла публицист, общественница из Донецка Людмила Перова. Мы уже знакомы с отважной женщиной по очерку о жизни Светлодарска. Теперь имеем возможность познакомиться и с самим автором.

− Здравствуйте, Людмила! Рады приветствовать на страницах «Аргументов недели» общественницу и публициста из Донецка! Расскажите, как жизнь фронтовая?

− Вот прямо сейчас за окном бахи-ба-бахи, вероятно, обстрелы Киевского района Донецка или Красногвардейского района Макеевки. Может, и того, и другого разом. Позже появится информация, сколько ранено, сколько погибло, сколько разрушено зданий.

Иверский храм, что у Донецкого и аэропорта, это фото назвала Дорога к храму
Иверский храм, что у Донецкого и аэропорта, это фото назвала Дорога к храму


Утром в новостной ленте сообщение «обстрел ул. Артема возле супермаркета «Обжора». Один из снарядов разорвался вблизи маршрутного автобуса – осколочные ранения получил водитель, его экстренно доставили в больницу, где сейчас врачи борются за его жизнь. Обстрелы стали неприятной обыденностью так же, как ежедневные сообщения о погибших под обстрелами, раненых в результате обстрелов.

Из бытовых трудностей – нехватка воды. Она есть не во всех районах города. Та, что течет в трубах, годится только для сугубо технических целей. Питьевую воду дончане давно покупают – 4 руб. литр. Но даже такого блага лишены жители прифронтовых районов. Из-за обстрелов предприниматели избегают появляться в районах, расположенных в зоне обстрелов. Тепло в квартирах есть не везде, опять же из-за недостатка воды.

Далеко не всем дончанам удалось сделать консервацию на зиму. Заготовки на зиму – это в менталитете дончан, но сейчас они имеют стратегическое значение. Посещать рынки из-за обстрелов стало опасно, некоторые рынки небратья (ВСУ) разбомбили на корню.

Вот такие цветочки между мешками с песком - конечная остановка в микрорайоне "Трудовские", Петровский район Донецка
Вот такие цветочки между мешками с песком - конечная остановка в микрорайоне "Трудовские", Петровский район Донецка


Вот наглецы донецкие − война, а они баррикады цветочками украшают!

− Чем занимались до событий 2014 года? Как пришли в патриотическое движение русского Донбасса?

− Особо ничем не занималась – жизнь рядовой пенсионерки, но еще имеющей силы вести активный образ жизни. Если рассуждать по сути вопроса, то патриотизм в моем менталитете был всегда. Что касается моего теперешнего положения, то я не участник каких-либо партий или общественных движений. Я просто человек, который имеет свои взгляды.

Публицист из Донецка Людмила Перова: Если заключат какое-либо перемирие, то оно приведет к еще большим людским потерям

Нашла фото 2013 года - соляная шахта в Соледаре. Было время. Я счастлива, что там была! Сейчас туда не попадешь, надеюсь, временно
Нашла фото 2013 года - соляная шахта в Соледаре. Было время. Я счастлива, что там была! Сейчас туда не попадешь, надеюсь, временно

− События Русской весны. Где Вас застали? Помните те митинги и баррикады у ОГА?

− Я находилась в Донецке. На митингах не появлялась, но активно следила за событиями через интернет. Еще до событий киевского майдана была активной участницей портала «Все Русские», там я нашла своих единомышленников. Митинги и баррикады – это уже следствие тех событий, которые начались задолго до киевского майдана. Только человек занятый сугубо своим бытовым проживанием с удивлением открывает для себя: «что война началась?»

Поселок "Жилплощадка", местный магазин. Опять цветы на фоне шин - защиты от артобстрелов, справа мемориальная табличка в память погибшим от артобстрела осенью 2014 года, погибло около 20 человек, стоявших в очереди за хлебом у магазина
Поселок "Жилплощадка", местный магазин. Опять цветы на фоне шин - защиты от артобстрелов, справа мемориальная табличка в память погибшим от артобстрела осенью 2014 года, погибло около 20 человек, стоявших в очереди за хлебом у магазина


− Потом референдум 11 мая 2014 года, война, «мински» тягомотные с обстрелами. Что помогло пережить эти годы?

− Я бы не употребляла этого выражения этого выражения «что помогло пережить эти годы». Я не «переживала», я жила. Жила полнокровной жизнью. В силу возраста и состояния здоровья я не могла пойти воевать на линию фронта. Я подумала: «Что я могу сделать в этой ситуации». Была масса информации, масса событий. Я была их свидетелем, я была в гуще, в центре событий. К тому же, я уже была в том возрасте, когда большая часть жизни за плечами. Я подумала: «Неужели мне нечего рассказать людям»? Я стала писать статьи публицистического характера. У меня получилось! Первые статьи «выскакивали» из меня буквально за 2 час, так во мне накипело. Позже я перешла на художественные рассказы. Сейчас в моём портфолио около 125 статей, ну, так на небольшую книжицу наберется.

Соревнование парусников на Кальмиусе на день Победы, 2017 год
Соревнование парусников на Кальмиусе на день Победы, 2017 год


− Есть врезавшиеся в память воспоминания за этот период?

− Пожалуй, самые яркие воспоминания − Донецк летом 2014 года. Центр Донецка, белый день. Я вышла с собакой на прогулку. На улицах ни души, на трассе с 4-полосым движением ни одного автомобиля… Мне на какой-то миг показалось, что я в параллельной реальности. Повод для особо чувствительных натур, читающих фантастику, включить воображение и открыть темные закоулки своей души.

Саур-могила, еще не восстановленная после боев 2014 года, вся побитая осколками
Саур-могила, еще не восстановленная после боев 2014 года, вся побитая осколками


Или вот еще эпизод жизни в Донецке.  26 мая того же 2014-го года, день первого авиаудара по городу. Над головами людей в синем небе Донецка с ревом летают самолеты. Сотрудники соседнего супермаркета гурьбой высыпали на улицу и, задрав головы, смотрели на небо. На улице прохожие, жильцы домов – все смотрят на небо. Мне звонят из России: «Вас в Донецке бомбят, по телевизору сказали».

Ну, да бомбят, вот люди смотрят на улице, как бомбят, вместо того, чтобы спустится в бомбоубежище. Не пуганые еще. Тогда еще были не пуганные. Сейчас бы поступили иначе.

Публицист из Донецка Людмила Перова: Если заключат какое-либо перемирие, то оно приведет к еще большим людским потерям

На Параде Победы 9 мая 2017 года
На Параде Победы 9 мая 2017 года

− Жители Донецка изменились за это время? Как борьба за жизнь и будущее отразилась на дончанах: ожесточила, закалила?

− В Донецке остались самые стойкие. Когда я слышу на почте «как тяжело, нас 3 почтальона осталось», когда я слышу в супермаркете на кассе «вы знаете, как нам тяжело», я отвечаю: «Вам не надо жить в Донецке, ищите себе другое место».

Парад 11 мая на День республики
Парад 11 мая на День республики


Да, это так – в Донецке жизнь не сахар. Но и выехавшим я не завидую, мало, кто зацепился и прирос к новому месту за пределами Донбасса. Те, кто смылся (не хочу употреблять другого слова) в Киев или другой город на Украине, сейчас драпают в Польшу, а из Польши далее куда? Вечные беженцы. Часто слышу от знакомых: «Ничего, пробьемся».

Злорадства по поводу бомбежек городов Украины тоже не слышу. Вся злость выражается словами − «пусть пленные всушники на Донбассе восстанавливают то, что разрушили, как немецкие пленные после ВОВ, а те, кто совершил военные преступления, пусть ответят перед военным трибуналом по закону».

− Доводится бывать в других городах или селениях ДНР?

− Нечасто, но доводилось. Без хвастовства – такой силы духа, как в Донецке не встречала нигде, разве что в Макеевке.

− Воссоединение с Россией как восприняли? Участвовали в референдуме сентябрьском?

− Восприняли, как должное, как событие давно ожидаемое и естественное.

Я тоже голосовала, во дворе под навесом – дождь шел, работала выездная группа от избирательной комиссии.

− Знаю, что мы коллеги. В каких изданиях работали и работаете сейчас?

− Какого-то одного издания нет. Я работаю, как фрилансер.

− Традиционно в конце поделитесь своими прогнозами по ситуации в Донецке и Донбассе, в целом. Что готовит нам 2023 год, как думаете?

− Если говорить о внутреннем устройстве в республике, то нужно многое переосмыслить, многое перестроить в соответствии с законами и мироустройством Российской Федерации.

Перед парадом украинских военнопленных 2014 года была выставка разрушенной вражеской техники на пл. Ленина. Паша Губарев постарался. Была на том параде
Перед парадом украинских военнопленных 2014 года была выставка разрушенной вражеской техники на пл. Ленина. Паша Губарев постарался. Была на том параде


Если говорить о восстановлении Донецка, Донбасса, то нужно не просто работать, а вкалывать по-черному, засучив рукава. Восстановление промышленности – это мечта каждого жителя Донбасса. В связи с этим у меня есть заветная мечта – чтобы все жители Донецка, Донбасса, все взрослые, все дети, включая детдомовских, ВЕНУЛИСЬ ДОМОЙ, и трудились на благо нашей Родины.

Если говорить о военных действиях, то это в большей степени зависит от политиков, чем от военных. Я предполагаю, что война может продлиться еще несколько лет, при этом будут небольшие периоды затухания.

Если заключат какое-либо перемирие, то оно привет к еще большим людским потерям, большей разрухе и в дальнейшем к более кровавой новой фазе войны, а у народа иссякнут остатки веры в светлое будущее и веры в своих руководителей. Донецк − СИЛА!

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