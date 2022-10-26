Светлодарск: жизнь города на фоне СВО

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 октября 2022, 20:15 Анна Шершнёва

Фото: Светлодарск после обстрела в июне 2022 года Фото © Telegram / DeZa | ДОНБАСС

В Донбассе продолжается специальная военная операция. Фронтовые будни с их задачами, целями, тактиками и прочими горестями от неудачи и радостями от продвижения к поставленным целям освещают регулярно СМИ, блогеры, военкоры и просто соцсети. А жизнь гражданских территорий, по которым катится нынешний фронт, остаётся фоном СВО.

Представляем небольшую зарисовку о жизни одного из таких «фоновых» городков – Светлодарска, расположенного между Дебальцево и ещё оккупированным ВСУ Артёмовском, где сейчас проходит зона ведения боёв, хотя населённый пункт и стоит в стороне от непосредственной линии фронта.

Наш народный репортёр из Донецка, Людмила Перова на прошлой неделе была по личным делам на КПП Успенка, где и смогла пообщаться с людьми из Светлодарска, которые наняв автобус на собственные средства, приехали всем коллективом оформлять беженские. В непринужденной, доверительной беседе жители прифронтового города рассказали, что город с 26 мая текущего года выживает без света, воды, газа. Также отсутствует полностью отопление и интернет, как сопутствующие ресурсному снабжению блага. Пищу жителям приходится готовить на «пионерских кострах», а выбитые при обстрелах окна затягивать плёнкой, чтобы совсем не окоченеть в домах и квартирах.

Обстрелы над головой не прекращаются в виду боевых действий, а город видит пролёт снарядов с обеих стороны. Практически парализована вся жизнь города. Работы для жителей нет никакой.

− На какие средства живете?

− Гуманитарка и собственные сбережения спасают.

− А учёба у школьников как идёт?

− Дети учатся, ходят в школу на 3 урока по 30 мин. Дистанционки нет – ведь света и интернета нет. Само собой, дети ходят в школу под обстрелами. Если не успели днем, то делают уроки при свечах.

Центральное отопление в городе обеспечить не могут – разбиты котельные, а ремонтировать некому, специалистов на фронт забрали, да и опасно выезжать туда, где постоянно обстрелы. Чтобы обогревать жильё, жители закупают в складчину газовые баллоны, которые приспосабливают под отопление.

− А труба как же?

− Какая труба? (смеются) Прямо в квартиру и идет отработанный газ.

В Светлодарске работает от силы пара магазинов, где за 15 руб. можно зарядить мобильные телефоны и смартфоны. Собеседники рассказали, что в подъезде многоквартирного дома сейчас живут 3-4 семьи. На горькую иронию о том, что «в их случае остаётся лишь мародёрство», иронично посмеялись, но соглашаются, что иного выхода нет. Поначалу ходили патрули ополченцев, но сейчас за порядком никто не следит. Сейчас бросили.

Город несколько раз переходил из рук в руки. Сейчас под контролем ДНР, но власть похоже чисто номинальная. Люди брошены.

Изредка приезжает руководство с журналистами снимать репортажи. Власти ничего не обещают – «близко расположена линия фронта».

Практически полностью разрушена Углегорская ТЭС, которая, в том числе, снабжала теплом и светом Светлодарск. Поначалу её как-то берегли, но сейчас важный объект сильно повреждён. Люди чувствуют себя брошенными.

Фото: Обстрел Углегорской ТЭС скрин из видео

− Может заработает ваша ТЭС?

− Какое заработает! Кадры где? Выехали люди, если устроились на новом месте, назад не вернутся. Нужны квалифицированные специалисты, это же не лопатой землю кидать.

Репортёр отмечает, что при разговоре присутствовала ещё одна женщина, – жительница Дебальцева. Обе женщины с ужасом смотрели на жителей этого «города-призрака», интересуясь, чем можно помочь людям, попавшим в результате политических и военных процессов в такой капкан.

«Стыдно перед ними, хотя я не виновата, что у меня в доме есть газ, вода, интернет, свет и окна мои двойные со стеклами, а не зашиты пленкой», − отметила Людмила. Не хочется отделываться формальными словами поддержки и общими фразами о необходимости потерпеть до победы.

Надеемся привлечь власти ДНР к подобному положению людей, живущих в «красной» зоне, с тех мест, которые на протяжении восьми лет живут подобно фронтовикам в окопах, а в настоящее время лишены самого необходимого для нормального человеческого существования.

Существуют же, утвержденные программы эвакуации гражданского населения из «фронтовых зон» в более безопасные районы. Но активно переселяют жителей опасных районов в Херсоне и Херсонской области, хотя таких людей, обездоленных войной, много не только в уже тоже фронтовом и российском регионе, но и на территории многострадальных республик Донбасса.