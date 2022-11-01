Елена Цунаева: новый бюджет подтверждает социальную ориентированность нашего государства

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 ноября 2022, 09:19 Яков Дятлов,

Фото: vk.com; Елена Цунаева

Депутат Государственной думы Елена Цунаева в интервью «Аргументы Недели» рассказала о социальной политике и её целях на 2023 год и поделилась мнением и том, какую роль играет общественная помощь в поддержке мобилизованных россиян.

- Елена Моисеевна, какие изменения, на Ваш взгляд, могут ждать социальную политику в 2023 году и на что они могут повлиять?

- Я бы хотела сказать, что цели социальной политики в 2023 году совершенно не изменятся. Главная задача – это сохранить все действующие меры поддержки граждан. Если говорить о задачах нашей партии «Единая Россия», - то это выполнить те обязательства, которые партия на себя взяла в рамках Народной программы. Народная программа — это не просто фигура речи, это запросы граждан с каждого региона, которые были объединены и вошли в предвыборную программу партии. Бюджет принят в первом чтении, но работа продолжается. Появилась новая задача — обеспечить социальную поддержку военнослужащих, защищающих суверенитет нашей страны. В ходе работы над бюджетом состоялись встречи комитетов с представителями Минфина и профильных министерств по проекту бюджета 2023-2025 года. Хочу подчеркнуть, что наша фракция, работая над бюджетом, продолжает отстаивать позиции по сохранению и увеличению социальной поддержки граждан. В нём чётко выделяются основные приоритеты: это выполнение уже имеющихся социальных обязательств, технологическое развитие, обеспечение безопасности страны, а также новый приоритет - интеграция регионов, вошедших в состав нашей страны по итогам референдума. Если мы посмотрим сам документ, то увидим увеличение финансирования на госпрограмму «соцподдержка и доступная среда», выросли статьи расходов на занятость населения, также были добавлены дополнительные средства на долговременный уход за пожилыми людьми. Несмотря на то, что бюджет на 2023-2024 год будет дефицитным, к 2025 году планируется выйти на прежние показатели. Бюджетная политика должна нормализоваться.

Кроме бюджета в целом, на заседании нашего комитета по «труду, социальной политике и делам ветеранов» был рассмотрен бюджет нового социального фонда и сейчас он уже принят в первом чтении. Этот фонд появится с 1 января 2023 года. Через него будут реализовываться практически все меры социальной поддержки. Одна из задач фонда - максимально сократить бюрократические трудности, чтобы гражданин, получая поддержку от государства, имел удобную и понятную систему «одного окна». Важно, что учитывается принцип адресной поддержки с учётом жизненных ситуаций. Отмечу, что у граждан увеличивается минимальная оплата труда, прожиточный минимум. К этим величинам привязаны многие меры, социальной поддержки, т.е. граждане получают её, в зависимости от доходов семьи.



- На какие меры социальной поддержки могут рассчитывать граждане России на присоединенных территориях?

- Все меры социальной поддержки будут доступны для граждан на присоединённых территориях. Наше государство – социально ориентировано и новый бюджет это ещё раз подтверждает. Только в рамках одной государственной программы «Социальная поддержка граждан» помощь государства получает каждый 7 гражданин нашей страны. С учётом новых территорий запланированный объём расходов на социальную политику составляет около 7 триллионов рублей. Это на один триллион больше, чем в прошлом году.

На новые территории будет распространяться поддержка семей с детьми, поддержка беременных, материнский капитал. Если говорить о конкретных цифрах, то на первого ребёнка — 590 тыс. руб., на второго - 780 тыс. руб., и в целом на программу «Материнского капитала» заложено 550 млрд рублей. Все перечисленные меры социальной поддержки индексируются с учетом инфляции. Отдельное внимание стоит обратить на появление «универсального пособия». Оно вмещает в себя 7 мер поддержки семей с детьми. Это сделано для того, чтобы граждане понимали, на какую поддержку они могут рассчитывать на каждом этапе семейной жизни. Формируется собственная личная карта, которая позволяет гражданину и государству отслеживать, какая помощь была получена, а какую помощь только предстоит получить. В Новгородской области, в одном из моих выборных регионов, такую поддержку будут получать 40 тысяч семей.

- Какие группы населения можно назвать наиболее уязвимыми в социальном вопросе?

- Хочу отметить, что все группы населения учтены в новом бюджете и социальной политике. Отдельная категория сейчас – семьи, где мобилизовали кормильцев семьи. В настоящее время оперативно принимаются меры поддержки этих семей. В моих выборных регионах, в Новгородской и Вологодской области, такие семьи получают единовременную выплату — 100 тысяч рублей. Уже сейчас есть законопроект, подразумевающий кредитные каникулы и разного рода льготы связанные с оплатой ЖКХ. Хочу сказать, что будут приниматься законопроекты, которые позволят сохранить мобилизованному человеку рабочее место. На данном этапе достаточно широкие полномочия даны главам субъектов для организации социальной поддержки. В Вологодской области за счёт регионального бюджета губернатор определил, что семьи с мобилизованными гражданами будут получать ежемесячно 10 тыс. рублей поддержки. Помимо государственной поддержки присутствует большая общественная поддержка в рамках волонтёрской деятельности «Единой России», это оперативные штабы по сбору гуманитарной помощи, региональные отделения, акция «Мы вместе». Я уверена, что несмотря на некоторые организационные недоработки, общественная помощь и поддержка очень важна, она вносит свой вклад в общее дело.



- Магазины, которые продают амуницию для мобилизованных солдат, критически завысили цены. Планируется ли с этим бороться на парламентском уровне и урегулировать эти цены?

- В решении этого вопроса большую роль играют оперативные штабы и фонды поддержки граждан, созданные в регионах. С их помощью закупка необходимых вещей для мобилизованных граждан происходит централизованно и без огромных наценок. Хочу подчеркнуть меры, которые предпринял наш президент. Создан Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей силовых ведомств, в задачу которого, в том числе как раз и входит нормализация обеспечения мобилизованных граждан. Я уверена, что в оперативном режиме все недостатки в этом вопросе будут ликвидированы. Также есть вещи, которыми мы пользуемся, но которые не входят в обязательный перечень обмундирования военнослужащего и здесь как раз с такими вещами очень сильно помогает общественность. Речь идет не только о материальной, но и о моральной помощи для людей, которые сейчас отправляются в достаточно тяжёлые для себя условия. Отправка на фронт — это непростое испытание и для них самих, и для их семей.



- Почему, на Ваш взгляд, некоторые мобилизованные скептически относятся к мобилизации? Почему есть граждане, которые пытаются её избежать?

- После распада СССР, особенно в 1990 - 2000 годы, было много отказников от службы в армии в принципе, хотя страна и не вела боевые действия. Армия была дискредитирована, и понадобилось много времени, чтобы преодолеть эту ситуацию. Но исправить удалось не все. Отмечу следующее – некоторые забывают о том, что в конституции, основном законе нашей страны, прописаны не только права и свободы, но и обязанности. Защита родины - конституционная обязанность каждого гражданина. Гражданин должен быть готов к этому, так устроено в каждой стране, ярким примером служит Израиль. Для исполнения и реализации конституционных прав и обязанностей, в нашей правовой системе есть законы конституционного характера, которые подкрепляют эти права и расшифровывают обязанности. Так есть Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-ФЗ, который как раз посвящён военной службе, правам и обязанностям военнообязанных.

Мобилизация вскрыла существенные проблемы, которые, на мой взгляд, в какой-то степени и повлияли на то, что граждане оказались в первую очередь морально не готовы к тому, что их могут призвать. В советские времена система работы с военнообязанными велась систематически через предприятия, учреждения и военкомат знал о семейном положении гражданина, изменении состояния здоровья и т.д. В настоящее время этот порядок оказался нарушен, и новая информация о военнообязанном перестала оперативно доходить до военкоматов, в этом одна из причин, на мой взгляд, перекосов и нарушений. Сейчас в СМИ фигурируют данные о том, что порядка 10 тыс. человек было ошибочно мобилизовано.



- Как можно морально подготовить граждан к тому, что вместе с конституционными правами есть обязанности, к исполнению которых надо быть готовым?

- Я долго думала над этой темой и считаю, что рассказывать о конституционных правах и обязанностях надо начиная со школы. Целесообразно выделить особое время в рамках основного образовательного процесса или дополнительного образования, которое можно будет посвятить изучению конституции и законам. Это будет полезно не только юношам, но и девушкам. Не стоит забывать об общей физической подготовке, и о той подготовке, которая поможет подготовиться к прохождению срочной службы. Конечно, есть военные сборы для старшеклассников, но их недостаточно для выработки необходимых знаний и навыков. Я бы обратила внимание на военно-прикладные виды спорта и участие в них молодых людей. Это поможет укрепить и обороноспособность страны в целом, и улучшить физическое состояние нации. Мы привыкли к благам цивилизации и любой сбой в этих благах вызывает панику. Я сейчас говорю не только о военных действиях, но и о техногенных катастрофах, природных катаклизмах. Как бы государство ни было развито, природа может поставить человека в такую ситуацию, в которой он будет вынужден бороться за свою жизнь, жизнь своих близких. Вот почему нужна система подготовки, которая поможет людям освоить навыки первой доврачебной помощи, укрепит физическое здоровье и научит правильно реагировать на неожиданные ситуации.

- Как Вы считаете, нужна ли единая идеология или лучше придерживаться различных идей?

- На эту тему я слышала полярные точки зрения. Кто-то говорит, что нам сильно не хватает единой идеологии, кто-то считает, что государство крепко, потому что есть разные мнения. Я соглашусь с нашим президентом, который сказал, что в России может быть одна идеология – это патриотизм, любовь к родине и готовность её защищать. Здесь на первый план выходит то, как мы понимаем патриотизм. Патриотизм должен быть не диванным, не потребительским, а действенным, подкрепляться глубоким уважением к многонациональным традициям нашего государства. В патриотизме много составляющих, сюда входит и знание истории нашей страны и сути существования нашего государства. Я считаю, что каждый гражданин должен быть готов помогать в меру своих знаний и умений. Патриотическая составляющая должна быть стрежнем. Мы, наверное, единственное государство в мире, которое уважает, сохраняет и делает всё для того, чтобы сохранить и развивать культуру и традиции всех национальностей, населяющих нашу страну. Все они и в период Российской империи, а потом СССР, не только не потеряли свои традиции, но и развивали свою культуру. Ни один народ не пропал и не утратил свою идентичность. В Советском государстве существовали национальная литература, национальные театры и школы. Даже в годы Великой Отечественной войны издавались газеты и рисовались плакаты на языках народов СССР. Культура, традиции наших народов защищены конституцией и законами Российской Федерации.