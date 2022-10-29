Доброволец Танай Чолханов об атаке дронов ВСУ в Севастополе: Флот, ПВО и авиация показали слаженность, профессионализм

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 октября 2022, 16:48 Анна Шершнёва

Утренняя атака украинских боевых беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте отбита. О подробностях этого инцидента рассказал «Аргументам недели» наш постоянный эксперт, доброволец и защитник Новороссии Танай Чолханов, сам проживающий в Крыму.

− Танай, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю атаку украинских беспилотников Севастопольской бухты.

− Я сам живу далеко от бухты, в горах Байдарской Долины, однако примерно в 4 утра услышали раскаты, которые сначала приняли за грозу. Однако, звуки были не типичны для грозы, да и небо не предвещало ливня. Различить что-либо было сложно, но потом мои друзья уже ввели меня в курс дела. Использовались различные виды роботизированных аппаратов, летательные аппараты, подводные дроны. Так же был использован американский беспилотный самолет-разведчик, который корректировал действия малых беспилотников-камикадзе. Однако, это все никаких реальных результатов не принесло. Подводный аппарат был уничтожен с вертолета, выстрелами из бортового оружия и окончательно разрушен выпущенным реактивным снарядом. Беспилотники-камикадзе были уничтожены.

− Минобороны РФ рапортует об отбитой агрессивной выходке, как на местах обстоит дело?

− Повреждений никаких нет, в глобальном смысле. Есть сообщения о потрескавшихся окнах, о поврежденном взрывной волной причале.

− Как очевидец событий, расскажите об инциденте. Что умалчивают официальные СМИ?

− Корабли не пострадали, атака действительно блестяще отбита. СМИ дают информацию по мере поступления новых фактов, скрывать здесь нечего, Украина помогла организовать учения Черноморского Флота и устроила шоу для местного населения. Конечно, многие люди взволнованы, однако в целом стало очевидным, что ПВО работает отлично

Разумеется, это не последняя массированная атака, это больше похоже на разведку боем, однако и военные теперь будут более подготовлены к подобным угрозам. В целом, действия флота, ПВО и авиации показали слаженность, профессионализм и были готовы к атаке полностью, поразив все цели.

Напомним ранее Министерство обороны России представило результаты отбитой кораблями Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты атаки украинских беспилотников. Информацию разместила пресс-служба оборонного ведомства.

Военные подчёркивают, что объекты военной и гражданской инфраструктуры города из-за нападения не пострадали. Также упоминается следующее:

- в атаке ВСУ были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников;

- незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная;

- силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели уничтожены.

Утром в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников: «Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены». Он добавил, что ситуация находится под контролем и призвал жителей сохранять спокойствие.