Защитник Новороссии Танай Чолханов: На фронте решается не судьба Украины, а судьба Европы

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 октября 2022, 19:29 Анна Шершнева

Символика отряда

Добрый друг русского Донбасса, защитник и идейный боец Новороссии Танай Чолханов вновь в гостях «Аргументов недели» уже в качестве командира интернационального отряда под названием «Легион Святого Иштвана», который он формирует прямо сейчас для дальнейшей борьбы. Наш собеседник отметил, что бойцы добровольческого соединения в той или иной степени уже успели повоевать за Донбасс с 2014 года в разные периоды этого безвременья. Наш разговор о причинах и мотивах участия в борьбе России против Запада, которые заставляют людей со всего мира собираться и вставать под знамёна борьбы за будущее против коллективного зла.

− Танай, вновь приветствуем у нас в гостях доброго друга! Сегодня наша встреча презентационная. Расскажите подробности о своей идее, пожалуйста!

− Это не идея… это идеология. Ведь Вы посмотрите, что происходит – коренным европейцам приходится платить за авантюры неолиберальной власти, которая является марионетками США. И вот, коренному европейцу приходится платить за мигрантов, за авантюры США на Украине, за «углеводородную войну», объявленную России. Люди вынуждены жить в невыносимых условиях. Люди вынуждены так же мириться с ересью и содомией. Терпеть неотесанных и опасных чужаков, которые грабят их на улицах. А чего стоят так называемые «украинские беженцы»? Из-за наплыва украинок стало больше проституции, распространяются венерические заболевания. Растет воровство и мошенничество. А все дело в том, что они сами по себе потеряли культуру, можно сказать, на генетическом уровне. Но теперь этим украинцам дали прав больше, чем европейцам. У Европы и так огромные проблемы из-за пришлых исламистов! И что делать европейцу? Выход, однако, есть. Нужно бороться. И если в Европе это сложно из-за крайней атомизации общества, то на нашем фронте возможна консолидация. Здесь ведь решается не судьба Украины, а судьба Европы. Это не локальный, это глобальный конфликт. И вовсе не гражданская, не территориальная война. Это идеологическая война.

− Так Ваше подразделение уже практически сформировано?

− Сейчас у нас есть ядро, но точно количества бойцов пока не знаем, ведь отряд пополняется прямо сейчас. Мы сами считаем, что возрождаем традицию Ордена Дракона. Это Общество было учреждено в XV веке. Его целью была защита слабых и угнетенных, оборона идеалов христианской морали, и так далее. Сейчас либеральный тоталитаризм угнетает белых европейцев. И этот же «новый мировой порядок» создает чудовищные террористические организации на Ближнем Востоке. На самом деле, основной своей целью мы считаем сплотить воедино разобщенных европейских традиционалистов под эгидой нашей борьбы. Это пусть небольшой, но шаг.

− Какая география собрана? Откуда родом Ваши бойцы?

− Кроме европейцев у нас есть так же рекруты из Латинской Америки, которые так же прекрасно понимают, что находятся в полуколониальном положении у США. У нас есть французы, венгры, русины, трансильванские венгры – все, кто желает свободы для Европы. Все, кто готов бороться с либеральными еретиками. Разумеется, многие из них воспринимают эту миссию, как священную войну. То есть, это не просто военные профессионалы, это вполне мотивированные люди, уровень военной подготовки которых порой так же очень высок.

− С каким уровнем подготовки собрались бойцы?

− В основном в наши ряды приходят люди, которые имели прямое отношение к военному делу, прошли Французский Легион, сражались за Сербию, которую пытается уничтожить Запад.

− Языковой вопрос бойцов как будете решать?

− Конечно, в какой-то степени есть языковой барьер. Однако, английским владеют практически все. Так же у нас есть профессиональный военный переводчик, который хорошо знает европейские языки. Сам он из Мексики, но прекрасно говорит по-русски.

− Слаживание предполагается?

− Боевое слаживание абсолютно необходимо. Можно быть каким угодно профессионалом, без слаживания коллектива ты будешь мишенью. Этому вопросу будет уделено особое внимание. Тем более, у нас совершенно разные воины с разным опытом и степенью подготовки.

− Настрой у будущих защитников Родины какой?

− Настрой у людей очень серьезный. Мы считаем, что это наш долг, который мы обязаны выполнить.

− Какое напутствие дадите своим бойцам?

− Какое можно дать напутствие? Мы должны воевать по принципу Justus et paciens (Оправданно и мирно – перевод с лат.). Не мы, на самом деле, начали эту войну.