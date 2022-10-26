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Аргументы Недели Интервью 13+

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

, 14:51

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

Общественному активисту, волонтеру Сергею Ситникову всего 30 лет, но он успел очень многое. События этого года наглядно показали, что для России просто жизненно необходимо на деле, а не на бумаге решать назревшие проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения. Своими мыслями о том, что для этого нужно с «Аргументами недели» поделился известный вологодский общественный активист, организатор массовых социально значимых проектов Сергей Ситников.

   1. В чем, на твой взгляд, заключается цель патриотического воспитания?

В моих глазах цель патриотического воспитания – особое внимание к развитию и взрослению новых поколений молодых россиян. Молодежь – золото страны, ни в коем случае никому нельзя позволять влиять на неё губительным образом. Если говорить о конкретной цели, то я бы сказал, что это «объединение народа Российской Федерации под всеобщими ценностями, убеждениями, стремлениями и желаниями».

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

   2. Какие проблемы ты видишь в современном патриотическом воспитании?

То состояние, в котором сейчас находится патриотическое воспитание, далеко от совершенства. Предпринимаются действия по развитию этого направления и я, в свою очередь, стараюсь вносить свой вклад в это общее дело. Из основных проблем, которые я могу наблюдать, это отсутствие единой модели патриотического воспитания, отсутствие всеобщих ценностей, которые смогли бы накрепко сплотить людей вокруг них. Над этим надо работать, у каждого поколения свои убеждения, взгляды на жизнь и на ценности соответственно. Надо идти в ногу со временем и трансформировать уже изжившие себя способы патриотического воспитания под требования нашего времени.

   3. Каким сейчас должно быть патриотическое воспитание?

Патриотическое воспитание должно отвечать состоянию общества, люди должны быть едины в своих стремлениях, для этого должна проводиться не только разъяснительная работа. Патриотическое воспитание – это не единичное мероприятие. Нельзя провести единичный фестиваль и назвать это воспитанием. Нужен комплекс мероприятий, нужно постоянное присутствие прививаемых ценностей в инфопространстве, а также никак нельзя обойтись без реальных носителей прививаемых ценностей. Работа должна вестись постоянно. Она должна гармонично вписываться в состояние, интересы и стремления граждан.

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

   4. Как ты воспитываешь молодое поколение?

Я воспитываю на своем собственном примере. Я считаю это лучшим методом, принцип «делай как я» отлично работает. Дети и подростки видят, что мой образ мыслей и жизни помогает добиваться результатов и успехов и повторяют за мной. У них есть живой пример, на который можно ориентироваться. Под моим присмотром находится более 400 воспитанников, все они дружные, физически крепкие и целеустремлённые.

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

   5. Что бы ты предложил ввести в патриотическое воспитание по всей стране?

В первую очередь я считаю необходимым сделать патриотические воспитание централизованным и хорошо продуманным процессом. Без должной координации разрозненных на данных момент региональных и местных активистов мало что будет получаться. Во-вторых, патриотически настроенные граждане должны чувствовать свою значимость для страны, это можно сделать с помощью различных поощрений, встреч с государственным деятелями высшего эшелона, награждений за проведение воспитательной и просветительской работы, и т.д.

Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

   6. Почему важно воспитывать молодых людей в духе патриотизма?

Без патриотизма нет будущего ни у какой страны, народ, который не ценит свое государство, не будет заботиться о его интересах, не будет защищать его от внешних врагов. Патриотическое воспитание жизненно важно для обеспечения национальной безопасности. Российская Федерация – многонациональная страна, с множеством культур. Только общие цели, ценности, стремления и убеждения смогут стать непробиваемым щитом для любых неприятностей. Патриотизм должен объединять людей на пути к той жизни, которой они хотят жить. Как правило, каждый человек хочет жить лучше и этому нет предела.

Сергей Ситников — общественный деятель, известен далеко за пределами Вологодской области, спортсмен, создатель и руководитель спортивно-патриотического клуба «Пионер». За семь лет существования появилось 6 филиалов (в Шексне, Череповце, Вологде, Санкт-Петербурге, военном городке Вологда-20), в которых занимаются более четырехсот спортсменов. В дружном коллективе «Пионера» тренируются не только юные спортсмены, но и их родители. Соорганизатор акции «ЗАКАЛЕННАЯ РОССИЯ — СИЛЬНАЯ  СТРАНА». Автор книги «Путь бойца».

Майор внутренней службы в системе управления федеральной службы исполнения наказания, является заместителем начальника межобластной больницы № 10 для осужденных.

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