Общественный активист Сергей Ситников: воспитать настоящих патриотов можно только собственным примером

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 октября 2022, 14:51 Яков ДЯТЛОВ

Общественному активисту, волонтеру Сергею Ситникову всего 30 лет, но он успел очень многое. События этого года наглядно показали, что для России просто жизненно необходимо на деле, а не на бумаге решать назревшие проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения. Своими мыслями о том, что для этого нужно с «Аргументами недели» поделился известный вологодский общественный активист, организатор массовых социально значимых проектов Сергей Ситников.

1. В чем, на твой взгляд, заключается цель патриотического воспитания?

В моих глазах цель патриотического воспитания – особое внимание к развитию и взрослению новых поколений молодых россиян. Молодежь – золото страны, ни в коем случае никому нельзя позволять влиять на неё губительным образом. Если говорить о конкретной цели, то я бы сказал, что это «объединение народа Российской Федерации под всеобщими ценностями, убеждениями, стремлениями и желаниями».

2. Какие проблемы ты видишь в современном патриотическом воспитании?

То состояние, в котором сейчас находится патриотическое воспитание, далеко от совершенства. Предпринимаются действия по развитию этого направления и я, в свою очередь, стараюсь вносить свой вклад в это общее дело. Из основных проблем, которые я могу наблюдать, это отсутствие единой модели патриотического воспитания, отсутствие всеобщих ценностей, которые смогли бы накрепко сплотить людей вокруг них. Над этим надо работать, у каждого поколения свои убеждения, взгляды на жизнь и на ценности соответственно. Надо идти в ногу со временем и трансформировать уже изжившие себя способы патриотического воспитания под требования нашего времени.

3. Каким сейчас должно быть патриотическое воспитание?

Патриотическое воспитание должно отвечать состоянию общества, люди должны быть едины в своих стремлениях, для этого должна проводиться не только разъяснительная работа. Патриотическое воспитание – это не единичное мероприятие. Нельзя провести единичный фестиваль и назвать это воспитанием. Нужен комплекс мероприятий, нужно постоянное присутствие прививаемых ценностей в инфопространстве, а также никак нельзя обойтись без реальных носителей прививаемых ценностей. Работа должна вестись постоянно. Она должна гармонично вписываться в состояние, интересы и стремления граждан.

4. Как ты воспитываешь молодое поколение?

Я воспитываю на своем собственном примере. Я считаю это лучшим методом, принцип «делай как я» отлично работает. Дети и подростки видят, что мой образ мыслей и жизни помогает добиваться результатов и успехов и повторяют за мной. У них есть живой пример, на который можно ориентироваться. Под моим присмотром находится более 400 воспитанников, все они дружные, физически крепкие и целеустремлённые.

5. Что бы ты предложил ввести в патриотическое воспитание по всей стране?

В первую очередь я считаю необходимым сделать патриотические воспитание централизованным и хорошо продуманным процессом. Без должной координации разрозненных на данных момент региональных и местных активистов мало что будет получаться. Во-вторых, патриотически настроенные граждане должны чувствовать свою значимость для страны, это можно сделать с помощью различных поощрений, встреч с государственным деятелями высшего эшелона, награждений за проведение воспитательной и просветительской работы, и т.д.

6. Почему важно воспитывать молодых людей в духе патриотизма?

Без патриотизма нет будущего ни у какой страны, народ, который не ценит свое государство, не будет заботиться о его интересах, не будет защищать его от внешних врагов. Патриотическое воспитание жизненно важно для обеспечения национальной безопасности. Российская Федерация – многонациональная страна, с множеством культур. Только общие цели, ценности, стремления и убеждения смогут стать непробиваемым щитом для любых неприятностей. Патриотизм должен объединять людей на пути к той жизни, которой они хотят жить. Как правило, каждый человек хочет жить лучше и этому нет предела.