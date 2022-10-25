 Издатель Наталья Чернецкая: Донбасс – это часть Великой России, неведомая и мало познанная

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 октября 2022, 15:39 Анна Шершнёва

Наталья Чернецкая

Воюющему Донбассу не чужда культурная жизнь и мир высокого и изящного искусства. Важным аспектом культурной сферы Донецка остаётся издательское дело. В военное время оно сталкивается с рядом трудностей, но самоотверженно прокладывает себе дорогу к читателю.

В Донецке нелёгкую ношу издательской стези несёт на себе Наталья Чернецкая, глава Издательского дома «Edit». О жизни во фронтовой столице ДНР и уникальности земляков, сохранении культурного фона и литературе современного Донбасса наш разговор.

− Наталья, доброго дня! Рады познакомить читателей «Аргументов недели» с известным донецким издателем. Расскажите нам о себе.

− Чернецкая Наталья Анатольевна, издатель. Так получилось, что у меня в жизни две специальности. Первая – музыкант, как ни странно. Я закончила теоретический факультет Винницкого музыкального училища. И вторая специальность для меня оказалась самой главной и важной. Я филолог, закончила Донецкий Национальный Университет по специальности русский язык и литература. Я не коренная дончанка, в Донецке живу с 1980 года. Жизненное предназначение, как там говорится, построить дом, вырастить сына, посадить дерево – я выполнила сполна. Хотя это больше к мужчинам относится, но так в жизни получилось, что я в общем-то и за мужчину, и за женщину. Поэтому построила, вырастила, посадила, как говорится. И в 2002 году открыла свой издательско-полиграфический центр, который, собственно, перерос в такое предприятие, как Издательский дом «Edit» – это моя жизнь, это моё всё.

− Как Вы выживаете в непростое переломное время? СВО, референдум, обстрелы. Как удаётся совмещать с творческой сферой издателя?

− Во время военных действий, которые в нашем крае продолжаются уже восемь с половиной лет, конечно же, нам очень сложно и тяжело вести свое дело, заниматься издательством как таковым, как это подразумевается по закону. Особенно тяжело стало, конечно, во время Специальной военной операции, потому что до этого мы как-то уже приспособились к военным тяготам. А с началом СВО, когда практически все мужчины были призваны, мобилизованы, конечно же, нам, женщинам, тяжело стало вдвойне во всех сферах и не только вот в частности, в издательском деле. Постоянные обстрелы, бомбёжки… но я скажу так: мы – народ закаленный. Практически увеличение количества обстрелов не повлияло на работу издательства. Потому что мы и так не в полную силу работаем: тут трудности и с доставкой расходных материалов, и с нехваткой специалистов – это, наверное, одна из главных проблем. Тем не менее, мы продолжаем работать, и если за окном работает ПВО, то мы радуемся, хотя это тоже громко и тоже страшно. Опасность ПВО в том, что она сбивает летящие на нас снаряды, ракеты, они разрываются, и осколки падают, соответственно могут повредить и здание, и люди могут погибнуть. Поэтому, балансируя, можно сказать, между жизнью и смертью, между надо и возможно, между необходимостью и реальностью, мы продолжаем все-таки работать.

− Как смогли сохранить его в военные годы?

− Все военные годы издательство как таковое не работает. Потому что в нашем деле юридическая составляющая занимает весомое место. Я имею в виду защиту авторских прав. И так как мы непризнанным государством были до 2022 года, соответственно, в нашей республике не могли организовать книжную палату, работающую с издателями и издательствами и присваивающую ISBN-овские номера – то есть вносящую в международный перечень книги, которые мы производим. Соответственно мы работали без номеров ISBN. В общем-то, на объём работы это особо не повлияло. Потому что, естественно, во время войны и издательский портфель, и потенциальные писатели, и обороты издательства значительно упали. Но мы не сидели, сложа руки, издавали наших, живущих в Донецке писателей. Благо – донецкая земля полна талантливыми и известными людьми. Это известные фантасты: Фёдор Дмитриевич Березин (председатель Союза писателей ДНР), Владислав Адольфович Русанов (заместитель главы СП республики). Несколько проектов мы сделали с Ириной Горбань – известной в РФ поэтессой, живущей в городе-спутнике Донецка – Макеевке. Мы не только 8 лет издавали книги, но и являемся регулярными участниками книжных фестивалей в России, где неоднократно получали признание и награды.

− Ваше издательство «Edit» давно существует?

−Издательство существует с 2002 года, то есть в этом году, в феврале мы отметили двадцатилетие. Ну, как отметили – чисто формально, потому что как раз начались активные боевые действия, и, конечно же, нам не до праздников, не до юбилеев было. Но приятно было осознавать, что люди помнят о нас, и я получила много поздравлений и пожеланий от авторов, у нас издающихся, от друзей-издателей.

Наталья в редкие минуты отдыха.

Когда ты понимаешь, что твоя работа кому-то нужна и ее ценят, конечно же, это придаёт силы и дает возможность дальше двигаться и работать. Потому что почти девять лет мы работали в издательском вакууме. И только благодаря моей гражданской активной позиции, пониманию значения нашей работы об издательском деле в Республике знают в России. Не хочется хвалить себя, но что есть, то есть. Так получилось, что Издательский дом «Edit» – единственное предприятие, представляющее издательское дело республики в России на книжных фестивалях и различных мероприятиях.

− Поделитесь секретом, как удалось не отучить дончан от печатного слова? Ведь сейчас, не секрет, читать любят электронные книги, да и чтение у многих на втором плане.

− Дончане – это уникальный народ. Я бы даже сказала, что жители Донецка – это какой-то генетический код нашего города. Что я имею в виду. В любой отрасли, будь то наука, экономика, искусство, культура, спорт, литература – неважно, в любой отрасли люди, занимающиеся этим серьёзно, они практически всегда представляют, скажем так, высококачественный продукт. И тут вспоминаются известные слова: «Донбасс порожняк не гонит».

«…И это не молва, не просто гомон,

Что он, Донбасс, порожняки не гонит.

Не делится на запад и восток –

Он однолик, поэтому высок…

Виктор Руденко «Его величество Донбасс»

Куда бы наши люди ни поехали, где бы они ни представляли свою республику в любой отрасли, они получают заслуженное признание и высокие награды. Нужно отметить, что дончане действительно любят читать и много читают. Мне сложно ответить, как сейчас, когда каждый день наш город подвергается жесточайшим обстрелам, уносящим жизни людей и разрушающим инфраструктуру. Может быть и не до чтения сейчас. Но наблюдения на протяжении восьми с лишним лет мне дают возможность сделать выводы, что люди читали, читают и будут читать. Несмотря на то, что сейчас, в основном, переходят на электронное чтение, ощущение живого общения с книгой в бумажном исполнении не заменят никакие гаджеты. И тот, кто это испытал, с этим вырос, на 100% никогда не перейдёт на электронные книги. Люди читают, люди ждут встреч с новинками. Когда мы даём анонс новой книги и делаем презентации, у нас всегда многолюдно, всегда много желающих познакомиться с новыми литературными проектами. Да вспомните хотя бы фестиваль фантастов «Звезды Донбасса». Какое грандиозное мероприятие третий раз провели в военном Донецке. Людей, желающих попасть на фестиваль, очень много, а участники – все именитые писатели и не только из РФ.

− Что любят читать дончане сейчас?

− Скажем так, добрую половину тематики издаваемых нами проектов занимает военная тема. И это вполне объяснимо. Я знаю людей, которые несколько раз перечитывают произведения, созданные после Великой Отечественной войны. Перекличка времен идёт. Но сделать какой-то вывод, что именно любят читать дончане, сейчас очень сложно. Потому что мы меньше общаемся, меньше говорим на эти темы. У нас, в основном, общение сводится к «Привет! Как у тебя дела? – Привет! Живы-здоровы! – Всех благ, берегите себя. Хорошего дня» и так далее. Думаю, что человек, который всесторонне развит и любил читать до войны, он и продолжает читать. Потому что, когда тебя бомбят каждый день, с утра до вечера, нельзя всё время бояться и прислушиваться к происходящему за окном. Надо как-то отвлекаться. Я отвлекаюсь на свою работу, кто-то читает, кто-то рисует, кто-то фильмы смотрит. Я бы так ответила на этот вопрос.

− С какими авторами доводилось и доводится работать?

− За восемь с лишним лет работы в военный период в издательстве накопился немалый список писателей, журналистов, публицистов, которых мы издали за это время. Учитывая, что основная серия, над которой работает издательство, − это «Библиотека Донбасса», задачей которой является переиздание, воссоздание изданных ранее книг, по тем или иным причинам пришедших в негодность, либо тиражи закончились, а сохранить информацию о нашем крае необходимо для передачи знаний последующим поколениям. Мы над этой серией и работаем. Её идейным вдохновителем и главным редактором является известный журналист, публицист, писатель Олег Витальевич Измайлов. В 2017 году мы издали его книгу «Донбасс для чайников». Нашумевшая книга, которая получила несколько наград, диплом в Рязани, как «Лучшая книга года» в номинации «За верность Отечеству». В Москве на конкурсе «Лучшие книги и издательства года» в номинации «Публицистика» мы тоже заняли первое место. В серию вошли ещё такие писатели, как Илья Гонимов – это патриарх нашего краеведения. Его книга «Старая Юзовка» − основа основ, скажем так, краеведческих знаний о нашем крае. Из этой серии нужно ещё отметить и автора Евгения Ясинова с его книгой «Прогулки по Донецку», которую, в связи с тем, что мы не можем сейчас большие тиражи печатать, а что печатаем, раскупается на глазах, приходится постоянно допечатывать.

Наталья Чернецкая с книгой-лауреатом

Издавались, как я выше сказала, известные писатели-фантасты Фёдор Березин и Владислав Русанов. Известная поэтесса Ирина Ивановна Горбань, которую хорошо знают в России, имеет несколько сборников. Две книги она презентовала в 2019 году на фестивале «Красная площадь».

Также нужно добавить в список наших писателей известных военкоров Владислава Евтушенко и Георгия Медведева. Владислав написал книгу «2014: точка невозврата», которую мы тоже презентовали в Рязани и получили диплом за неё. Георгий Медведев только-только издал книгу «Мариуполь: право на правду». Мы продолжаем работу с Владиславом и готовим его новую книгу о возвращении Донбасса домой, в Россию через кровь, через потери и героизм наших защитников. Надеемся, что в ближайшем будущем она выйдет.

Хочется отметить нашу совместную работу с орловским издательством «Орлик» (издатель Воробьёв Александр Владимирович) – это наш большой друг и помощник. Все эти годы он с нами на связи. И к 150-летию Донецка мы вместе поработали над проектом «Юзовка-Сталино-Донецк». Мы выступили как составители этого сборника, а издательство «Орлик» изыскало средства и напечатало тираж этой книги, часть которого была доставлена к нам в Донецк (это тоже оказалось большой проблемой, которую приходилось решать).

− Что помогает Донецку и Донбассу, в целом, сохранять и поддерживать культурный фон?

− Донецк и Донбасс в целом, конечно же, − это регион, где живут сильные люди, сильные духом, которые никогда не предадут свою историю, своих дедов и прадедов, своих героев, за что мы и воюем уже девятый год. Это всё обусловлено историческими событиями, которые пережил Донбасс и переживает в настоящее время. Но сохранить и сохранять культурный фон помогает нам любовь к своему краю. Мы безмерно любим свой город, свой край, весь Донбасс. Это какая-то любовь, проникающая в каждого жителя, тоже на генетическом уровне, она не поддаётся объяснению. Эта любовь, прошитая и впитываемая младенцами с молоком матери. Потому что жить более восьми лет в состоянии войны, в состоянии потерь близких, смертей детей, стариков, разрушения города и продолжать в это время создавать уникальные спектакли, премьеры балетов, искать новые какие-то формы музыкальной и концертной деятельности. Я имею в виду работу нашей Донецкой филармонии имени Сергея Прокофьева. Продолжать писать стихи, прозу, продолжать заниматься спортом, продолжать работать на высоком уровне – я вам скажу, это не каждый народ может так желать и стремиться к процветанию своего края. А мы, издатели, конечно пытаемся как-то эту информацию облагородить и запечатлеть, сохранив в бумажном виде, как минимум, и оставить для потомков, как максимум. Чтобы будущие поколения понимали, чем занимались их деды, прадеды и на какой земле они живут.

− Вы недавно побывали в Рязани на мероприятии мира литературы. Расскажите об этом, пожалуйста!

−Недавно я приехала из Рязани, где была участником межрегионального книжного фестиваля «Читающий мир». Это мероприятие организовано на высочайшем уровне Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. Горького (директор Гришина Наталья Николаевна). В этом году мы презентовали три книги – это сборник художественной и публицистической литературы классиков о Донецке, о Донбассе, называется эта книга «Большое открытие страны огня». Сначала мы думали сделать переиздание «Страны огня» и «Открытия страны огня», которые выходили в прошлом веке, точно не помню в 1972 или 1976 году. Но потом мы подумали, и редакционный отдел принял решение расширить и временные рамки описываемых событий, и состав писателей. Известные писатели, вошедшие в предыдущее издание, − это Чехов, Паустовский, Куприн, Вересаев (и др.). Мы же добавили порядка 5-7 новых авторов. Это Аверченко, Ионов, Шариф Камал, Залман Ара, Катаева-Венгер, Поченков − достаточно широкий список. Все эти авторы писали о Донецке, о Донбассе. Книга получила звание «Книга года» в номинации «За сохранение исторической памяти», отмечена дипломом и памятным знаком.

Памятный знак фестиваля в Рязани

Следующая книга, которую мы презентовали, я уже упоминала, − это «Прогулки по Донецку» Евгения Ясинова, которая в публицистической форме, своеобразной, присущей только данному автору, рассказывается о городе, о его улицах, памятниках, о людях. У москвичей есть книга Гиляровского «Москва и москвичи», а у дончан – «Прогулки по Донецку» Евгения Ясинова. И третья книга военкора Георгия Медведева «Мариуполь: право на правду». Я хочу сказать, что интерес к донецкой теме сейчас очень велик. Я уже несколько лет подряд езжу на рязанский фестиваль, представляю нашу продукцию. Всегда люди с интересом воспринимали и слушали, участвовали в наших презентациях. В этом году, конечно же, красной нитью через все мероприятия проходит тема защиты Родины, тема любви к Отечеству, тема солдата-героя, ставшего на защиту Русской земли. И в этом русле я выступила инициатором презентации фильма нашего донецкого военкора Владислава Евтушенко «Мариупольский дневник» в двух частях. Я думаю, что такие мероприятия сейчас очень нужны, особенно в России. Потому что мы-то уже девятый год живём в состоянии войны. А молодёжи в России, подрастающему поколению очень нужна и та литература, которую мы привозим, и те фильмы, которые в этом году впервые мы презентовали в рамках книжного фестиваля. Интерес был большой, об этом говорили и достаточно продолжительные аплодисменты по окончанию фильма, и общение с автором, живое общение, которое позволило получить достоверную информацию от участника боевых действий в Мариуполе.

− Каких перемен ожидаете от референдума и вхождения в состав России? Всё уже состоялось, так что можно говорить о планах в новом качестве.

− Все эти годы мы жили и работали с верой в нашу победу, с верой, что мы – Великая Россия, Великая держава и часть этой культуры, этой страны, и что победа наша – это общая победа, это наше общее дело ради будущего и нашей Великой России, и нашего Донбасса, и нашего будущего поколения.

− Поделитесь планами на будущее, чем издательство займётся в дальнейшем?

− Конечно же, мы будем продолжать работать над серией «Библиотека Донбасса», там достаточно большой и серьёзный список. Мы будем работать с несколькими авторами, заслуживающими внимания в том смысле, что основной темой у нас в ближайшее время будет Донбасс, война в Донбассе, то есть, военная тематика, а также тема, раскрывающая наши общие культурные корни. Потому что Донбасс – это часть Великой России, неведомая и мало познанная. Такова наша перспектива на ближайшее будущее.