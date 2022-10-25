Актриса Марина Казанкова: «Когда женщина ведёт себя согласно природе, мужчина ведёт себя как мужчина»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 октября 2022, 13:53 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Марина Казанкова родилась во Фрунзе, но детство провела в Италии. Окончила ВГИК, мастерскую Алексея Баталова. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Яды, или Всемирная история отравлений», «Бедная Настя», «Хозяйка тайги», «Без правил», «Духless», «Маргоша», «Заповедный спецназ», «Ключ времени» и др. Недавно завершились съёмки нового сезона сериала «Заповедный спецназ», где Марина Казанкова сыграла одну из главных ролей.





- Марина, что у вас за роль в «Заповедном спецназе-2», чем она была вам интересна?



- Я играю браконьершу и невероятно восхищаюсь своей Тамарой, она вызывает во мне уважение и гордость, а её характер очень вдохновляет. Моя героиня занимается браконьерством по определённым, важным причинам. И я бы на её месте поступила точно так же. Она себе обеспечивает будущее, и это похвально. У моей Тамары чёткие принципы и правила, если она видит, что человек в беде, ей не важно, инспектор ли это, который её выслеживает, или коллега-браконьер, она всем поможет. Это проявление высоких человеческих качеств. А если Тамара сама попадет в беду, она будет спасаться, даже используя запрещённые приёмы.





- Наверное, физически сложная была роль? Хотя у вас отличная спортивная подготовка, верно?



- Да, были драки, гонки на машинах, мотоциклах, разные каскадёрские трюки. И у меня действительно прекрасная спортивная подготовка – я могу делать всё.



- К тому же вы чемпионка мира по фридайвингу. Как вы начинали свою карьеру в этом виде спорта?



- У меня папа был чемпионом России по фридайвингу, занимал третье место в мире. Фридайвинг – древнее искусство, во все времена были ловцы жемчуга, губок и так далее. Но как спорт – он очень молодой, зародился в конце прошлого века. И папа был одним из пионеров. А мы в детстве просто ныряли, соревновались в задержке дыхания – проплывали два бассейна, три. Это была игра. А когда начались чемпионаты мира, папа меня туда позвал. Обещал хорошо подготовить, потому что помнил, что я делала в детстве.



В 2004 году был первый чемпионат мира по фридайвингу в Хорватии, на который мы с папой и поехали. Во фридайвинге есть несколько дисциплин – в открытой воде и в бассейне. Я выступала в Jump blue – глубинная дисциплина. Всё проходило на глубине 15 метров, где был квадрат из тросов, 15 на 15, и нужно было проплыть максимальную дистанцию. Я проплыла 152 метра. Мужчины, к слову, 135 метров.





- То есть, вы были круче мужчин!



- Типа того. В 2014 году у нас был командный чемпионат мира. Там была статика, динамика в моноласте и ныряние в глубину в моноласте. Три дисциплины, баллы каждой из трёх участниц суммируются по трём дисциплинам. Мы взяли золото с огромнейшим отрывом от второго места.



- Насколько вам все эти умения пригодились в кино?



- Во-первых, актёрская профессия требует больших энергетических затрат. И занятие фридайвингом компенсирует эти затраты. Под водой – спокойствие и тишина, там я встречаюсь с собой. Ты можешь потеряться в ролях, но когда ныряешь в воду, понимаешь, я это я. И всё с себя смываешь.



Во-вторых, у меня было много подводных проектов. Например, фильм «На гребне волны-2». Это ремейк знаменитой американской картины. Там было множество красивых подводных сцен, снятых на Таити. Я помогала в этих съёмках, сама снималась. У меня есть несколько короткометражных фильмов, которые облетели весь мир, где всё снято под водой. Потом, некоторые кинокомпании просили меня сделать постановку подводных трюков. В сериале «Территория», например. Я и актёров тренировала, и организовывала съёмки, работала под водой, занималась страховкой, дублёрами. Работа с другой стороны камеры, но тоже очень интересная.





- А с кем из западных суперзвёзд вы работали?



- С Терезой Палмер, например. С певицей Бейонсе - я учила её нырять и снималась в её клипе. Сюжет такой: Бейонсе засыпает и просыпается в подводной комнате. И дальше – подводные сцены, немножко страшные, с внутренним проживанием. Она, кстати, молодец! Поначалу у неё был страх воды, но мы с ней позанимались, поделали упражнения, и Бейонсе быстро этот страх преодолела.



Недавно снимали для индийской аудитории рекламу. Дело было в Бухаресте, очередные подводные съёмки. Я играла в этой рекламе вместе с друзьями-фридайверами. Ещё была ведущей программы про Большой Барьерный риф. Съёмки проходили в Австралии. У нас было несколько объектов, о которых мы рассказывали, например, кораллы, которые размножаются, китовые акулы, черепахи, откладывающие яйца. Сама я много чего увидела на этом Большом Барьерном рифе, ныряла без акваланга. Мы там жили на понтоне, посередине океана, где не было ничего и никого. Весь подводный мир вокруг был мой!



- Вы окончили ВГИК, учились в мастерской Алексея Баталова. Какой он был учитель, какой человек?



- Он восхитительный, очень интеллигентный человек, вежливый, настоящий, чистый. Хотя у меня, к сожалению, было мало общения с ним. Три с половиной года мы учились у Иосифа Райхельгауза. И только потом у Баталова. Никаких уроков он с нами не проводил. Но мы, помню, организовывали его юбилей, и вот тогда у нас был глубокий контакт, общение, Алексей Владимирович был с нами на сцене. Говорил тёплые слова. И всегда встречи с ним – это яркий свет. Жалею, что мы так мало общались.





- Одна из первых ваших ролей – в историческом сериале «Бедная Настя». Насколько вам было интересно погружаться в другую эпоху, познавать тамошние нравы, манеры, речь, носить старинные платья с кринолином?



- Обожаю. Это возможность прожить другую жизнь. Я вообще думаю, что я не из этой эпохи по своему складу. И вот в «Бедной Насте» мне было очень комфортно и с тем, какие были правила в обществе, и с языком, и с платьями. Нас учили перед съёмками двигаться, говорить, этикету. Надо сказать, женщины в те времена вели себя сильно по-другому. Был совершенно другой способ коммуникации. Например, барышня никогда не подавляла мужчину в открытую. Как это делается сейчас, что очень неправильно. У женщины своя роль, у мужчины – своя. Феминизм – это не про свободу женщин, а про доминацию мужчин, про лишение себя тех прав, которые тебе дала природа. А зачем? Когда женщина ведёт себя согласно природе, мужчина ведёт себя как мужчина. И это прекрасно. Зачем женщине вести себя как мужчина, когда она родилась женщиной?





- С этим трудно не согласиться!



- Раньше такие моменты были более выражены – в поведении, в манере одеваться, общаться. И это здорово. И в «Бедной Насте» я всё это играла, хотя мой персонаж был такой, вневременной. Для Ольги Калиновской любовь была превыше всего, и она была готова на все, ради встречи с Александром, могла даже в пажа переодеться – чего только не вытворяла ради любви!



- В «Бедной Насте» с вами играли достаточно маститые артисты. Кто вас чем-то поразил, чему-то научил?



- Например, Александр Калягин. Было интересно наблюдать, как он погружается в роль, какой он в общении. И как Александр Александрович меняется, когда звучит команда «Начали!» Он сразу превращался в своего персонажа. Мгновенно переключался. Этому у него и училась.





- Всё-таки женщинам того времени не позавидуешь – в этих корсетах можно просто задохнуться, верно?



- В корсетах им было, конечно, сложно, но для нас не делали корсеты из китового уса, не сжимали так сильно рёбра. Да, было определённое сужение талии, но до разумных пределов. А если нижнюю юбку, которая поддевается под платье, сделать немного короче, не прямо в пол, тогда и ходить в старинном наряде удобно, ты не спотыкаешься. То есть костюмеры продумывали всё подробно, чтобы нам было удобно двигаться.



- А в жизни вы модница? Гоняетесь за брендами?



- В жизни я люблю одеваться удобно. Как мне комфортно, так и одеваюсь. В обычной жизни. А есть публичная жизнь – выставки, премьеры, презентации. Туда я люблю одеваться красиво, элегантно, максимально женственно. За брендами не гоняюсь, а смысл? Это продажа одного и того же за значительно большую цену.





- Вы снимались в ещё одном историческом фильме – «Яды, или Всемирная история отравлений». Играли роль Лукреции Борджиа, вполне себе реальной личности. Что интересного узнали о ней, готовясь к съёмкам?



- Я много про неё читала. Лукреция жила в очень сложную эпоху. У них там были какие-то страшные инцесты – с отцом, с братом. С точки зрения современного общества, это ужас-ужас. И в этом всём она жила, росла, чего-то добивалась и в итоге стала знаменитым и влиятельным персонажем. В картине она ещё совсем молоденькая, ей 18 лет, заметно, что у неё какие-то отношения с Папой Римским, она являлась его незаконнорождённой дочкой. Это всё и пришлось играть. Очень мощный опыт.



- Лукреция – молодая и красивая девушка. А в кино красота помогает, или порой мешает?



- Больше помогает, конечно. Красота помогает и в жизни, не только в кино. Приятнее общаться с красивыми людьми. А в кино я играла самые разные роли, независимо от внешности. Главное, в амплуа не попадать. Если мне предлагают одну и ту же роль, я просто отказываюсь, мне неинтересно её играть. Интересно именно разнообразие – пусть это будет тихая красавица, девушка-егерь, бисексуалка, как в «Маргоше». Я хочу сыграть всё!