Актер Алексей Шевченков: о нацизме, «Синдроме отложенного счастья» и мобилизации

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 октября 2022, 16:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фотографии: личный архив Актера

У актера Алексея Шевченкова всегда присутствует основательный подход ко всему! Заявляю определенно, потому как с Алексеем мы знакомы давно. Никогда не замечала, чтобы актер «болтал впустую» - на любой вопрос – вдумчивый ответ. Серьезный подход к жизни – черта характера, которая и определяет судьбу! И Слава Богу, что судьба благосклонна к Алексею! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актером Алексеем Шевченковым.

- Леша, хочу поговорить с тобой на очень, очень серьезные темы, политические, можно и так сказать, но сперва позволь поздравить тебя с наградой – приз за лучшую мужскую роль в картине «Синдром отложенного счастья», который был представлен на международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. Поздравляю с огромным удовольствием! Расскажи о награде...

- Спасибо, Таня. Конечно, мне приятно, но я узнал о награде, когда был на съемках...

- Леша, извини, но почему ты практически всегда узнаешь о призах, наградах... где-то, а не находясь в зале или на сцене? Ты получил приз за лучшую мужскую роль, сложнейшую роль, в фильме «Иуда», и узнал об этом, если мне память не изменяет, в аэропорту! Как же так?

- Вот так складывается... Да, о приятных моментах узнавал и в аэропорту, когда летел на очередные съемки, да и сейчас у меня работа – не смог быть в Оренбурге. Но я рад, что фильм «Синдром отложенного счастья» оценили зрители. Картина получила несколько наград – признан лучшим фильмом, призы за лучшую мужскую и женскую роли, а также приз зрительских симпатий. За лучшую женскую роль награду получила моя партнерша Ира Пегова... Конечно, это здорово! Более того, это дебютный фильм актрисы Татьяны Колгановой... О чем фильм? О счастье, поиске любви, о вечных ценностях.

- Леша, а на каких ты съемках был, что не смог лично получить приз?

- Я снимаюсь сейчас в картине о ВОВ, который называется «Фронтовая разведка»... Играю старшину – человека очень уважаемого... Эта картина о настоящих мужчинах, которые волей судьбы, попали в разведку, и которые четко знали, что есть враг, который должен быть уничтожен, а уже свои жизни «оставляли» на потом... Эта картина о людях, которые реально вызывали огонь на себя, и он основан на воспоминаниях непосредственных участников тех событий. Историческая картина, которую снимает Игорь Угольников. Съемки, конечно, сложные... физически сложные... Проходят в Калужской области, все реально приближено к тем военным событиям – построены декорации, воссоздана атмосфера... Я понимаю, как сложна досталась победа нашему народу – ощутил это на себе, когда бегом несколько км по грязи, когда сапоги проваливаются в жижу... И при этом ты психологически напряжен, чтобы не ошибиться, выполнить задачу...

- Да, Леша, сложно и страшно досталась нашим дедам, отцам Победа! А посмотри, что происходит в Латвии – ликвидация памятников советскому солдату...

- И в Эстонии же демонтируют...

- Леша, самый большой мемориал был в Латвии – Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – там и скульптура Родины-матери, и победивших солдат, и Обелиск. Я видела, как эту мощь сносят нацпатриоты Латвии – радостно, хлопая в ладоши и повизгивая – «На бис!». А всю эту казнь транслировали по-государственному ТВ с мерзкими комментариями. Издевались над памятью многих людей. Латышским нацистам мало было снести – они хотели унизить и торжествовали. Как ты думаешь, люди это забудут? Люди, которым дорога память о тех, кто своей жизнью салютовал нам Победу! Почему, Леша, после такой страшнейшей в истории человечества войне, нацизм «живет»?

- Это страшно, конечно. И никто не забудет этого, я уверен. Для русского человека, память предков – святое! Придет время, когда им ответ держать придется! Придет! А то, что нацизм «жив», то, видимо, нужны определенному населению, вот такие «герои», для которых принципы Адольфа Гитлера. Их идеология «по душе». Также и на Украине – нужен был «герой», та и вытащили из пыли Бандеру, и понеслась пропаганда... И есть люди, которые верят, что он «герой» - сам был свидетелем, когда мне говорили – «Он «боролся» за независимость Украины, а те, кто этого не понимает, то пусть и не живут». Я в шоке был, когда услышал вот такой «призыв». Да, на полном серьезе говорили... Даже не понимали, что этот Бандера творил, но вот такая пропаганда... Страшно это все...

- Леша, а тебя не призвали? Мобилизация же...

- Да нет, не призвали – возраст не тот, да и многодетный отец я... Если бы призвали – пошел. Знаешь, если бы увидел, что грозит опасность моей стране, близким и эти лезут к нам, то сам бы пошел в военкомат, сам.

- Благодарю.