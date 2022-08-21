Владимир Соловьев: таким способом, как Дарью Дугину, хотели ликвидировать и меня

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21 августа 2022, 14:44 Александр Саргин

Фото: vesma.today

На подмосковной трассе под днищем движущегося внедорожника Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. За рулем была дочь Александра Дугина, лидера Международного евразийского движения. Дарья погибла на месте.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105, пункт «е» УК РФ («убийство, совершенное общеопасным способом»). В ведомстве подчеркнули, что преступление было заказным и спланированным заранее.

Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил теле- и радиоведущего Владимира Соловьева о его версии произошедшего.

- Приоритетная версия – украинский след. И видные наши политологи дают подобные комментарии, и глава ДНР Денис Пушилин говорит, что в смерти Дарьи Дугиной виноваты «украинские террористы». А в украинских соцсетях – эпичная перемога. Не рано ли все это?

- Версия о том, что именно бандеровцы убили Дарью Дугину, является самой простой, и, конечно, она напрашивается сразу. Вполне очевидно, что мы имеем дело с террористическим государством, для которого и сам Александр Дугин, и его дочь Дарья являются просто мишенями. Тот визг радости и счастья, который сейчас раздается с украинских сайтов, как раз и подтверждает это. Но при всем при том необходимо расследовать все версии, которые существуют сегодня.

- Вероятно, основной целью убийц был сам Александр Дугин?

- Целью этих подонков-исполнителей мог быть и сам Александр Гельевич, и Дарья, потому что она тоже была очень яркой и харизматичной. А в этой машине должны были возвращаться они оба. Судя по всему, взрыв произошел не сразу, и с момента начала движения прошло какое-то время. Теперь все вопросы уже должны быть обращены к следствию. То есть как активировали взрывное устройство, было ли оно поставлено на задержку, как отслеживали этот автомобиль, кто сел в машину и т.п.?

- Помимо эпичных перемог и всяко-разных версий, по Сети гуляет утверждение, что некие силы сейчас намерены, скажем так, устранять будущих, патриотически настроенных, перспективных лидеров России.

- При всем моем уважении к Дарье, вряд ли она позиционировала себя как «будущий лидер России». Несмотря на ее возраст и то, что она была ярким и очень заметным философом, политологом и спикером, я не думаю, что такое заявление сегодня стало бы достаточно своевременным.

- По сообщениям СМИ, преступники достаточно «наследили»…

- Да, есть достаточно много улик, и тем не менее, я бы не стал забегать вперед и делать преждевременные выводы. Всегда хочется, чтобы расследование произошло как можно быстрее, практически сразу, но надо быть реалистами и понимать, что для работы специалистов требуется определенное время. Насколько я знаю, над раскрытием этого кровавого преступления работают очень профессиональные люди, так что будут отработаны абсолютно все, даже самые невероятные версии, и, безусловно, оно будет раскрыто. И только тогда можно будет давать четкие комментарии и принимать окончательное решение.

- А ведь с помощью подобной схемы планировалось, скажем так, устранить и наших известных журналистов.

- Да, я читал, что и меня планировали взорвать, а если бомба сработала бы недостаточно точно, то добить из пистолета. Но это же известная и простая схема, причем не только в применении ко мне, но реализуемая уже, наверное, в течение последних лет сорока.