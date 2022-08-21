Доброволец Донбасса Танай Чолханов о гибели Дарьи Платоновой-Дугиной: «Негодяи прекрасно знали, какой план они реализуют»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 августа 2022, 14:06 Анна ШЕРШНЁВА

Фото: личный архив

Вчерашний теракт в Подмосковье, который унёс жизнь известного публициста, общественницы, философа и журналиста Дарьи Платоновой-Дугиной, дочери идеолога Русского мира Александра Дугина, прокомментировал для «Аргументов недели» известный доброволец, защитник республик Донбасса Танай Чолханов, с которым мы уже имели честь познакомиться. Он поделился мнением по поводу случившегося вопиющего происшествия, представить которое было трудно, но необходимо.

− Танай, доброго или скорее недоброго, в связи с последними событиями, дня! Прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнюю гибель в теракте философа и публициста Дарьи Платоновой-Дугиной.

− Здравствуйте. Случилась трагедия. Со всех точек зрения... Дарья была знаковой фигурой. Совершенно самостоятельной. Совершенно искренней. Бесстрашной, принципиальной и верящей в то, что делает.

− По-Вашему, что случилось? Кто вероятнее всего может стоять за этим преступлением?

− За этим стоят наши враги. Сейчас много пересудов, кто именно стоит за этим военным преступлением. Украина, Британия, США. На мой взгляд, стоят они все. Они все - наш враг. Лютый и ненавистный.

− Есть мнение, что покушались на самого Александра Гельевича. Что скажете?

− Это совершенно не важно. Александр Дугин, Дарья Дугина − это медийные фигуры, талантливые ученые, обладающие собственным мнением. Патриоты. Цель была показать всем нам − никто из причастных к нашей святой борьбе не может чувствовать себя в безопасности. Нам бросили вызов, спецслужбам плюнули в лицо, над нашими «красными линиями» в очередной раз поиздевались. Смерть соратников − это всегда трагедия. Но сама суть... Александр Гельевич, на сколько я понял, так же хотел ехать в машине дочери. Негодяи прекрасно знали, какой план они реализуют.

− Мы разучились воевать или просто не видим в Киеве серьёзного противника?

− Мы запутались. Некоторые наши политики ошиблись, решив, что мы проводим операцию против Украины. Но мы воюем с блоком НАТО. Это будет трудная и долгая война. И ее последствия для всего мира трудно недооценивать. Вот, мы говорили об ударах по «центрам принятия решений». Но пока что Штаб Черноморского Флота атакован дважды. Это наш центр принятия решений, между прочим. Вот эта ситуация приводит многих патриотов в недоумение.

− Что надо сделать, чтобы не повторить такой удар под дых от противника снова?

− Надо навести порядок и понять, что мы живем в военное время. Понять, что против нас не только СБУ, но и Ми-6, ЦРУ, да вообще, вся НАТО, все их службы, вся их военная и политическая машина. Сейчас и в политической среде, и в народной витает некая праздность... Это очень опасная тенденция.

Как известно, Дарья Платонова – это дочь одного из самых значимых философов новейшего времени Александра Дугина. Сама девушка была добрым, вдумчивым и светлым человеком. Она поддерживала Русскую весну, Донбасс, Крым, не боялась говорить неудобные откровения, которые на протяжении восьми лет другие стыдливо умалчивали или откровенно перевирали. Очевидно и безусловно поддержала СВО, считая её важнейшим этапом борьбы за Русский мир. Делилась точными, обдуманными комментариями и выводами на своих страницах в соцсетях. Также серьёзно подходила Даша и к изучению философии, журналистике, музыке – изучила игру на флейте и гитаре. Также она была активным участником Евразийского союза молодёжи, чьи вебинары и выездные школы проходили с её участием. Как это было и в июле текущего года.

За несколько недель до трагедии Дарья приняла участие в международном форуме «Армия-2022», вниманию участников она представила доклад по «Основам ментальных войн и кейсам, которые были в последнее время наиболее яркими». В нём шла речь о военных преступлениях ВСУ в Донбассе и на Украине, в частности, о событиях приснопамятной Бучи. Сразу после освобождения побывала она и в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», где сняла репортаж специально для западных СМИ о множестве преступлений украинской военной клики.

Машина Дарьи Платоновой была подорвана по дороге с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который проходил в музее-заповеднике Пушкина – усадьбе Захарово.